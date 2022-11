Schumacher-Aus bei Haas fix: Trennungs-Statement spricht Bände

Von: Alexander Kaindl

Die Zukunft von Haas-Pilot Mick Schumacher ist offen. © Eugene Hoshiko/AP/dpa

Der Traum von Mick Schumacher ist vorerst geplatzt: Der Formel-1-Pilot und Haas gehen getrennte Wege. Seinen Platz nimmt Landsmann Nico Hülkenberg ein.

München - Aus, das war‘s! Mick Schumacher und Haas trennen sich. Das gaben der Rennstall und der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher am Donnerstagmorgen bekannt. Der Vertrag des Deutschen wird nicht verlängert, stattdessen verpflichten die Amerikaner mit Nico Hülkenberg einen erfahrenen Fahrer, der zuletzt ohne festes Cockpit war.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter: 23 Jahre), Genolier, Schweiz Formel 1 Haas

Mick Schumacher und Haas trennen sich: Kaum noch Chancen auf Formel-1-Cockpit

Lange hatte es Ungewissheit über die Zukunft von Mick Schumacher (23) gegeben. Seine Leistungen in der Königsklasse waren zu schwankend, sein Talent konnte er nie konstant auf den Asphalt bringen. Ist der Traum von der Formel 1 für Schumacher damit geplatzt? Aktuell sieht es schwer danach aus.

Es gibt im Fahrerfeld nur noch einen einzigen vakanten Platz: bei Williams. Dort legt man sich allem Anschein nach aber auf Logan Sargeant fest, sofern dieser sich in der aktuellen Formel-2-Saison für die sogenannte Superlizenz qualifiziert. Diese Starterlaubnis für die Formel 1 hat der US-Amerikaner schon fast sicher.

Nico Hülkenberg übernimmt Mick Schumachers Formel-1-Cockpit bei Haas

Schumachers Landsmann Hülkenberg (35) darf sich dagegen auf sein Comeback freuen. Seit Ende 2019 war er ohne festen Sitz, nun fährt er in der kommenden Saison zusammen mit dem Dänen Kevin Magnussen für Haas.

Ausgerechnet Hülkenberg und Magnussen - die beiden Fahrer waren in der Vergangenheit immer wieder einmal aneinander geraten. Unvergessen ist die „S*** my balls“-Affäre.

Schumachers Instagram-Statement, das er am Donnerstagmorgen veröffentlichte, sprach Bände: „Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern. Ich möchte aber dennoch sowohl Haas F1 als auch Scuderia Ferrari und Ferrari Driver Academy ausdrücklich dafür danken, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Die gemeinsamen Jahre haben mich sportlich und persönlich reifen lassen. Und gerade, wenn es schwierig wurde, habe ich gemerkt, wie sehr ich diesen Sport liebe.“

Schumacher weiter: „Es war manchmal holprig, aber ich habe mich stetig verbessert, viel gelernt und weiß jetzt sicher, dass ich einen Platz in der Formel 1 verdiene. Das Thema ist für mich alles andere als abgeschlossen. Rückschläge machen einen nur stärker. Mein Feuer brennt für die Formel 1 und ich werde hart darum kämpfen, auf die Startaufstellung zurückzukehren.“

Günther Steiner dankt Mick Schumacher „für seinen Beitrag“

Haas-Teamchef Günther Steiner wurde in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Das Haas-Team und Mick Schumacher werden am Ende der Saison getrennte Wege gehen. Wir möchten Mick für seinen Beitrag zum Team in den letzten beiden Jahren danken. Er ist in der Zeit bei uns als Fahrer weiter gewachsen, und obwohl wir uns nun trennen, wünscht das gesamte Team Mick alles Gute für die Zukunft.“

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder komplizierte Situationen bei Haas. Steiner gab Schumacher nicht die Rückendeckung, die sich dieser gewünscht hätte. Schumachers Onkel Ralf übte zuletzt heftige Kritik am Teamchef.

Mick Schumacher und Haas: Immer wieder Probleme

Schumacher bestreitet damit nur noch das Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) in Abu Dhabi für das Haas-Team, bei dem er 2021 sein Debüt in der Formel 1 gegeben hatte. Bislang fuhr er mit dem meist unterlegenen Auto zweimal WM-Punkte ein.

Wie geht es dann weiter? Schumachers Zukunft ist völlig offen. Immerhin: Mercedes machte ihm zuletzt Hoffnungen auf einen Job.