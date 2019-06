Besonderer Auftritt: Mick Schumacher fährt Demorunden - im Ferrari von Papa Michael

Beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring Ende Juli erwartet deutsche Formel 1-Fans ein echtes Highlight: Mick Schumacher wird ein paar Runden drehen - im Ferrari von Papa Michael.

Spielberg - Mick Schumacher wird im Rahmen des Großen Preises von Deutschland PR-Fahrten mit dem Weltmeister-Ferrari seines Vaters Michael machen. Das gab die Formel 1 am Sonntag vor dem Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich bekannt. Der 20 Jahre alte Mick Schumacher wird sich vor der Qualifikation am 27. Juli und tags darauf vor dem Rennen ans Steuer des F2004 der Scuderia setzen.

"Es ist mega, das Auto in Hockenheim fahren zu können", sagte Mick Schumacher in einer Mitteilung. "Es wird ein emotionaler Moment, Mick in einem Wagen zu sehen, mit dem man so viele großartige Erinnerungen verbindet", sagte Formel-1-Direktor Ross Brawn, ehemaliger Technik-Chef von Ferrari und Wegbegleiter des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher, der seinen letzten Titel 2004 gewonnen hatte.

Mick Schumacher könnte in den nächsten Jahren der Sprung in die Formel 1 gelingen. Gleich zu Beginn könnte Ferrari seine erste Karrierestation sein. Ferraris Teamchef Mattia Binotto hat Parallelen in der Arbeitsweise zwischen Mick Schumacher und seinem Vater Michael hervorgehoben. Der 20 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters hatte vor kurzem sein Testdebüt für die Scuderia gegeben.