Medien: Formel-1-Pilot De Vries vor Ablösung bei Alpha Tauri

Nyck de Vries aus den Niederlanden steht bei Alpha Tauri angeblich kurz vor der Ablösung. © Remko De Waal/anp/dpa

Die Zeit als Formel-1-Stammpilot könnte für Nyck De Vries schon nach einer halben Saison wieder enden. Medien berichten, dass der Niederländer von einem alten Bekannten ersetzt wird.

Amsterdam - Formel-1-Pilot Nyck De Vries steht Medien zufolge beim Rennstall Alpha Tauri kurz vor dem Aus. Der Niederländer werde sein Cockpit beim Schwesterteam von Red Bull spätestens nach der Sommerpause für Daniel Ricciardo räumen müssen, berichtete die Zeitung „De Telegraaf“.

Möglich sei, dass De Vries nach bislang schwachen Leistungen in dieser Saison sogar schon vor dem nächsten Grand Prix in Ungarn ersetzt wird. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko habe sich für den Wechsel entschieden, hieß es unter Berufung auf mehrere Quellen.

Letzter der Fahrerwertung

Der 28 Jahre alte De Vries war erst zu Saisonbeginn als Nachfolger des Franzosen Pierre Gasly zur Stammkraft bei Alpha Tauri aufgestiegen. In zehn Saisonläufen hat der frühere Mercedes-Ersatzfahrer jedoch in diesem Jahr noch keinen WM-Punkt eingefahren und ist Letzter der Fahrerwertung. Zuletzt hatte vor allem Marko den Niederländer mehrfach öffentlich angezählt und mit einer Ablösung gedroht.

Routinier Ricciardo war vor der Saison als Testfahrer zu Red Bull zurückgekehrt, nachdem sich McLaren von ihm getrennt hatte. Der 34-Jährige überzeugte zuletzt offenbar mit starken Ergebnissen im Renn-Simulator und war am Dienstag bei Reifentests in Silverstone in einem älteren Red-Bull-Modell im Einsatz. dpa