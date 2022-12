„Manchmal mit erfrorenen Fingern“: Marko enthüllt knallharte Kindheits-Anekdote von Verstappen

Von: Lena Hempler

Helmut Marko ist eines der bekanntesten Gesichter der Formel 1. Jetzt hat er sich zu Max Verstappen geäußert - samt einer Anekdote aus dessen Kindheit.

Fuschl am See - Seit 2005 arbeitet Helmut Marko beim Red-Bull-Rennstall in der Formel 1. Seitdem ist er bei vielen Fahrern, Fans oder anderen Teams als knallharter Boss bekannt. Immerhin ersetzte er bereits zweimal in einer laufenden Saison die Fahrer bei Red Bull - das passierte erst Daniil Kwjat und dann Pierre Gasly. Auch das Juniorenprogramm von Red Bull gilt als eines der härtesten. Trotzdem erklärt Marko, dass er es nicht böse meint, wenn er mit den Fahrern so hart ins Gericht geht.

Dr. Helmut Marko Geboren: 27. April 1943 (79 Jahre) in Graz, Österreich Team: Oracle Red Bull Racing größte Erfolge: 4-mal Konstrukteursweltmeister mit Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013 und 2022)

In einem Interview bei Road and Track wird der Österreicher sehr deutlich, wieso er es so wichtig findet, gerade jungen Fahrern offen zu sagen, wenn die Karriere so nicht funktioniert: „Leider werden viele Fahrer von ihren Eltern unterstützt, die viel Geld ausgeben, manchmal mehr Geld, als sie haben. Es ist meine Pflicht, ihnen zu sagen, wann sie eine andere Richtung einschlagen und aufhören sollten, Geld zu verschwenden.“

Über Max Verstappen muss sich Helmut Marko jedoch nur selten aufregen, der hatte nämlich eine sehr strenge Erziehung von seinem Vater bekommen. „Als er zum Beispiel noch keine 10 Jahre alt war, waren sie in Italien, und sobald es zu regnen begann, gingen alle anderen Fahrer in die Cafeteria, um einen Kaffee oder Kuchen zu essen. Max musste draußen bleiben, manchmal mit erfrorenen Fingern. Deshalb ist er auch so gut im Regen“, erklärt er.

Helmut Marko und Max Verstappen beim Grand Prix von Abu Dhabi. © IMAGO/Jakub Porzycki

Genau mit diesem Druck müssen die Fahrer lernen umzugehen. Immerhin gehe es um Weltmeisterschaften, so der Österreicher. Er macht aber auch klar, dass der Rennsport das falsche Business sei, wenn die Fahrer ein Problem hätten, mit Druck umzugehen. Wenn sie es dann aber doch aus den harten Juniorenprogrammen in die Formel 1 schaffen, liegt oft eine erfolgreiche Karriere vor ihnen. Es sei denn, sie werden Teamkollegen von Max Verstappen.

„Natürlich kann man nicht akzeptieren, dass man einfach nicht so gut ist wie er“: Helmut Marko über Max Verstappen

Seit 2016 fährt Verstappen für Red Bull. Seitdem hat er so einige Teamkollegen kommen und gehen sehen: Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon und jetzt Sergio Pérez. Bisher konnte es keiner mit dem Niederländer aufnehmen und auch mental war das Kapitel Red Bull für einige Fahrer nicht das Beste. Pierre Gasly erzählte von seiner Zeit bei Red Bull, dass sich manche Mitarbeiter anfingen von ihm abzuwenden, sobald er den ersten Fehler machte.

Für Helmut Marko steht allerdings fest, dass es sowieso niemand mit Verstappen aufnehmen kann: „Natürlich kann man nicht akzeptieren, dass man einfach nicht so gut ist wie er. Irgendwann muss man erkennen, dass es jemanden gibt, der etwas Besonderes ist, und es ist einfach nicht möglich, ihn zu schlagen. Es ist meine Aufgabe, ihnen das klarzumachen. Ist das grausam? Nein, das finde ich nicht.“ (lhe)