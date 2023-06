Magnussen und de Vries sorgen für kuriosen Formel-1-Moment – Netz lacht

Von: Luca Hartmann

Kuriose Szene beim Großen Preis von Kanada am Sonntag. Dort lieferten sich Kevin Magnussen und Nyck de Vries einen spektakulären Zweikampf.

Montreal - Beim Formel-1-Rennen in Kanada blieb am Sonntag an der Spitze alles beim alten: Seriensieger Max Verstappen im Red Bull sicherte sich in beeindruckender Manier den Sieg, dahinter folgten Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Der Niederländer feierte damit seinen sechsten Sieg im achten Rennen des Jahres. Für die kurioseste Szene sorgten aber Haas-Pilot Kevin Magnussen und Nyck de Vries im AlphaTauri.

Magnussen und de Vries liefern sich Duell beim Kanada-GP

Es ist die 35. Runde auf dem Circuit Gilles Villeneuve, als es zu der Szene zwischen Magnussen und De Vries kommt: Nachdem der Niederländer im Alpha Tauri Magnussen kurz zuvor überholt hatte, setzte der Däne zum Gegenschlag und seinerseits zu einem engen Überholmanöver an. Das wiederum wollte sich de Vries nicht gefallen lassen und beschleunigte auf der anschließenden Gerade, um vor dem Haas-Pilot zu bleiben.

Dicht an dicht führte das enge Duell dazu, dass sich de Vries verbremste und beide Autos von der Strecke rutschten. Erst im Notausgang kamen beide zum Stehen. Für de Vries war das Missgeschick doppelt bitter, denn im Notausgang stand Magnussen nun direkt hinter ihm und blockierte so die Weiterfahrt. Erst nachdem sein Kontrahent gemächlich den Rückwärtsgang einlegte und auf die Strecke zurückfuhr, konnte auch der Niederländer seinen Boliden zurück auf die Strecke lenken.

Alpha Tauri-Pilot Nyck de Vries (links) und Haas-Fahrer Kevin Magnussen sorgten beim Kanada-GP für eine kuriose Szene © IMAGO / HochZwei und IMAGO / eu-images

Magnussen steht hinter de Vries: Kein böses Blut zwischen den Fahrern

Trotz des kuriosen Malheurs herrschte nach dem Rennen kein böses Blut zwischen den Fahrern. „Es war eine seltsame Situation. Er fuhr hart, aber darüber will ich mich nicht beschweren. Das Problem war, dass er den Bremspunkt in Kurve 3 verpasste und mich mitnahm. Ich konnte nirgendwo hinfahren, weil er seine Räder blockierte“, sagte Magnussen nach dem Rennen.

Beide Fahrer erhielten keine Strafe: „Es war ein reiner Rennunfall, nicht mehr und nicht weniger meiner Meinung nach“, betonte De Vries. „Shit Happens“ schlussfolgerte Magnussen, der aber auch meint: „Wir waren sowieso nicht in der Nähe von Punkten“.

Netz lacht über kuriose Szene

Auch auf den sozialen Netzwerken amüsierten sich nach dem Rennen einige Zuschauer über die kuriose Szene. „Faszinierendes Manöver von de Vries und Magnussen, merk ich mir. Vor Allem das Zuparken von Magnussen“, schrieb ein User. Ein anderer meinte: „Das war das lustigste, was ich seit langem gesehen habe.“

Auch Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher verwunderte die Szene zwischen Nico Hülkenbergs Teamkollege Magnussen und de Vries. „Jetzt parkt der den auch noch zu. Das ist ja der Hammer“, kommentierte der Sky-Experte. Später bezeichnete er das Zuparkmanöver noch als „historisch“. (luha)