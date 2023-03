Kuriose Konstellation: Helene Fischer sorgt für Frust bei Eishockey-Fans

Von: Nils Wollenschläger

Sollte es im Playoff-Viertelfinale Kölner Haie gegen Adler Mannheim ein sechstes Spiel geben, kann dieses nicht in der Domstadt stattfinden. Lesen Sie hier mehr:

In der Deutschen Eishockey Liga geht es in die entscheidende Saisonphase. Ab Dienstag startet das Playoff-Viertelfinale – unter anderem mit dem Traditionsduell Adler Mannheim gegen Kölner Haie.

MANNHEIM24 verrät Ihnen, warum Helene Fischer dafür sorgt, dass ein mögliches sechstes Viertelfinal-Spiel zwischen den Haien und den Adlern nicht in Köln stattfinden kann.

Das erste Viertelfinalspiel steigt am Dienstag um 19:30 Uhr in der SAP Arena in Mannheim. (nwo)