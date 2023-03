Kölner Haie empfangen Adler Mannheim – alle Infos zu Spiel 4 der Viertelfinal-Serie

DEL-Playoffs

Am Freitag steigt in den DEL-Playoffs das vierte Viertelfinal-Spiel zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim. Hier finden Sie alle Infos zum Eishockey-Klassiker:

In den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga sind die Viertelfinal-Duelle im vollen Gange. Die Kölner Haie haben sich im dritten Spiel bei den Adlern Mannheim klar mit 3:2 in der Overtime durchgesetzt und führen die Serie mit 2:1 an. Am Dienstagabend (21. März) findet in der Kölner Lanxess Arena nun das vierte Aufeinandertreffen statt.

Kölner Haie gegen Adler Mannheim – alle Infos zu den DEL-Playoffs finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Spielbeginn in Köln ist am Dienstag um 19:30 Uhr. (nwo)