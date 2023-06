Hamilton Schnellster beim Formel-1-Training in Kanada

Lewis Hamilton aus Großbritannien vom Team Mercedes winkt während des Trainings. © Paul Chiasson/The Canadian Press/AP/dpa

Die Formel 1 erlebt zum Auftakt in Kanada einen schwierigen Trainingstag. Die schnellste Runde gelingt dem Rekordsieger.

Montreal - Nach dem erzwungenen Stillstand beim Formel-1-Auftakttraining von Montreal ist Lewis Hamilton in der zweiten Übungseinheit die Bestzeit gefahren. Der siebenmalige Weltmeister verwies am Freitag (Ortszeit) vor dem Großen Preis von Kanada seinen britischen Teamkollegen George Russell im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Titelverteidiger Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Rang sechs begnügen, auch weil es kurz vor Schluss stark zu regnen begann.

Zu Beginn des Trainingstages hatte eine Panne bei der Videoüberwachung das Fahrerfeld gestoppt. Nach wenigen Minuten unterbrach die Rennleitung per Roter Flagge aus Sicherheitsgründen die erste Übungseinheit, weil die Regelhüter nicht auf alle Kameras an der Strecke zugreifen konnten. Weil der Defekt nicht schnell genug von den Organisatoren behoben werden konnte, durfte das Training nicht mehr neu gestartet werden.

Ein Stromausfall könnte die Ursache für die Probleme gewesen sein. Wegen der langen Reparaturdauer entschieden die Rennkommissare, das zweite Training um eine halbe Stunde zu verlängern.

Für die Formel-1-Piloten ist der Verlust von Trainingszeit in diesem Jahr noch unangenehmer. Beide Freitagstrainings sind um jeweils eine halbe Stunde auf nur noch 60 Minuten verkürzt worden. Somit bleibt den Fahrern deutlich weniger Zeit, ihre Autos für Qualifikation und Rennen einzustellen.

Richtig bitter war der Tag für Nico Hülkenberg. Auch das zweite Training war für den Rheinländer schnell beendet, weil sein Haas-Rennwagen einen kapitalen Motorschaden erlitt. Der 35-Jährige rollte aus und brachte sich aus dem qualmenden Auto in Sicherheit.

Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) führt Doppel-Weltmeister Verstappen die Gesamtwertung mit 53 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez an. Die Red-Bull-Fahrer haben alle sieben Rennen in diesem Jahr gewonnen, fünfmal triumphierte Verstappen, zweimal Perez. dpa