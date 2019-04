Formel-1-Tabelle 2019: Das ist der aktuelle WM-Stand 

In der Saison 2019 geht es in der Formel 1 wohl wieder um das Duell zwischen Lewis Hamilton (r.) und Sebastian Vettel.

Der WM-Kampf in der Formel 1 ist im vollen Gange, doch wie schlagen sich Mercedes, Ferrari und Co.? Hier finden Sie die aktuellen Tabellen der Fahrer- und Teamwertung.

München - Die Formel 1 fährt 2019 ihre 70. Saison. Nachdem der fünffache Weltmeister Lewis Hamilton zuletzt zwei weitere Titel in Folge mit Mercedes einfahren konnte, ruhen nun die Hoffnungen auf Sebastian Vettel und sein Ferrari-Team. Der deutsche holte seine vier bisherigen Titel jedoch mit Red Bull Racing. In diesem Jahr will er mit Lewis Hamilton gleichziehen.

Formel-1-Tabelle 2019: So werden die Punkte in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung vergeben

Die Punkteverteilung ist unangetastet geblieben. Der Sieger erhält 25 Punkte, der Zweitplatzierte 18 Punkte und der Fahrer auf Platz drei 15 Punkte. Danach geht es in der Tabelle bis zum Zehntplatzierten wie folgt weiter: zwölf Punkte, zehn Punkte, acht Punkte, sechs Punkte, vier Punkte, zwei Punkte, ein Punkt.

Damit ein Fahrer WM-Punkte erhalten kann, muss er mindestens 75 Prozent der Renndistanz absolviert haben. Hat er bei einem Zieleinlauf unter den besten zehn also einen zu großen Rückstand auf den Sieger, erhält er keine Punkte.

Nicht nur für die Fahrer gibt es eine WM-Wertung, sondern auch für die Konstrukteure. Wie viele Punkte ein Konstrukteur auf sein Konto gutgeschrieben bekommt, ergibt sich aus der Summe der Punkte der beiden Fahrer.

Formel-1-Tabelle 2019: Fahrer- und Teamwertung - das ist 2019 neu

Die sportlichen Regeln haben sich im Vergleich zur vergangenen Saison leicht verändert. Neu in der Saison 2019 ist, dass es einen Punkt für den Fahrer gibt, der die schnellste Rennrunde fährt - vorausgesetzt, er beendet das Rennen unter den besten zehn Fahrern. Ist das nicht der Fall, wird der Zusatzpunkt für das jeweilige Rennen nicht vergeben.

Formel-1-Tabelle 2019: Das sind die WM-Favoriten bei den Fahrern und den Konstrukteuren

Lewis Hamilton und Mercedes - das sind seit einigen Jahren die Dauerbrenner, wenn es um die Formel-1-WM geht. Auch in diesem Jahr gehen sie als Favoriten ins Rennen, auch wenn das neue technische Regelwerk das Kräfteverhältnis auf den Kopf stellen könnte. Die Aerodynamik der Boliden wurde im Winter vereinfacht. Das soll für mehr Überholmanöver und Action sorgen.

Bester Verfolger war in den letzten Jahren stets Sebastian Vettel im Ferrari. Ob das Team aus Italien auch um die Konstrukteurs-WM mitkämpfen kann, hängt auch vom jungen Charles Leclerc ab. Er bestreitet zwar erst die zweite Saison in der Formel 1, konnte jedoch im vergangenen Jahr bei Sauber (jetzt Alfa Romeo Racing) derart überzeugen, dass die Scuderia ihn abwarb.

Fahrer-WM und Konstrukteurs-WM: Das sind die Rekorde

Bis zum Jahr 2009 gab es für einen Sieg in einem Formel-1-Rennen nur zehn Punkte - mittlerweile hat man die mögliche Punktzahl pro Tabellenplatz kräftig nach oben geschraubt. Diese Veränderungen haben in den folgenden Jahren dazu geführt, dass neue Punkterekorde aufgestellt worden sind. Den Rekord holte Lewis Hamilton im vergangenen Jahr, als er insgesamt 408 Punkte einfuhr. Trotz der großen Spanne zwischen den Positionen kam es 2012 zu einer knappen WM-Entscheidung. Damals gewann Sebastian Vettel den Titel mit nur drei Punkten Vorsprung vor seinem damaligen Kontrahenten Fernando Alonso.

2016 stellte Mercedes in der Konstrukteurs-WM einen Rekord auf, der in den Jahren danach nicht übertroffen werden konnte. Damals lieferten sich Lewis Hamilton und Nico Rosberg ein teaminternes Duell um die WM-Krone. Beide bescherten dem Rennstall zusammen 765 Punkte. Rosberg hatte am Ende die Nase vorne und holte seinen WM-Titel.

Kurios: 2014 gab es beim Saisonfinale doppelte Punkte. Damit sollte die WM-Entscheidung solange wie möglich offen gehalten werden. Trotz dieser Regelung, die nur in einem Jahr angewendet worden ist, gab es keinen neuen Punkterekord.

Formel-1-Tabelle 2019: Die Fahrerwertung im Überblick

Pos. Fahrer Konstrukteur Punkte 1. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 68 2. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 62 3. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull Racing 39 4. Sebastian Vettel (Deutschland) Ferrari 37 5. Charles Leclerc Ferrari 36 6. Pierre Gasly (Frankreich) Red Bull Racing 13 7. Kimi Räikkönen (Finnland) Alfa Romeo Racing 8 8. Lando Norris (Großbritannien) McLaren 8 9 Kevin Magnussen (Dänemark) Haas 8 10 Nico Hülkenberg (Deutschland) Renault 6 11. Daniel Ricciardo (Australien) Renault 6 12 Sergio Pérez (Mexiko) Racing Point 5 13 Alexander Albon (Thailand) Scuderia Toro Rosso 3 14 Lance Stroll (Kanada) Racing Point 2 15 Daniil Kwjat (Russland) Scuderia Toro Rosso 1 16. Antonio Giovinazzi (Italien) Alfa Romeo Racing 0 17. George Russell (Großbritannien) Williams 0 18. Robert Kubica (Polen) Williams 0 19. Romain Grosjean (Frankreich) Haas 0 20. Carlos Sainz (Spanien) McLaren 0

Formel-1-Tabelle 2019: Die Konstrukteurswertung im Überblick