Formel 1 im Live-Ticker: Restart nach Safety-Car - Verstappen zieht vorne weg

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startet heute in Silverstone. Neben Max Verstappen brillierten die beiden McLaren im Qualifying am Samstag. Das Rennen hier im Live-Ticker.

Runde 52/52: DER GROßE PREIS VON GROßBRITANNIEN IST VORBEI. VERSTAPPEN GEWINNT! FÜR LANDO NORRIS IST ES DAS ERSTE PODIUM DER SAISON UND AUCH LEWIS HAMILTON KOMMT IN SEINEM HEIM GRAND-PRIX AUFS PODIUM! PIASTRI ALS ROOKIE HAT ES IMMERHIN AUF P4 GESCHAFFT!

Endstand beim Großen Preis von Großbritannien

1. Verstappen 2. Norris 3. Hamilton 4. Piastri 5. Russell 6. Alonso 7. Perez 8. Albon 9. Leclerc 10. Sainz 11. Stroll 12. Sargeant 13. Bottas 14. Hülkenberg 15. Tsunoda 16. Zhou 17. de Vries DNF Gasly DNF Magnussen DNF Ocon

Runde 51/52: Schöner Dreikampf auf den letzten Metern um P7! Alonso, Albon und Leclerc sind super nah beieinander und wollen natürlich alle noch die Punkte heimfahren! Bisher ist da noch nichts entschieden.

Runde 50/52: Beim letzten Rennen in Spielberg waren die Tracklimits ja ein ziemlich großes Thema! Auch hier in Spielberg gab es schon die ein oder andere Verwarnung für die Tracklimits - Strafen wurden aber bisher noch nicht verteilt.

Runde 49/52: Alexander Albon im Williams hat eine gute Chance auf Punkte in diesem Grand Prix! Noch drei Runden zu fahren und bisher fährt er auf P8. Aber Leclerc ist dicht dran und mit DRS könnte er den Thailänder eben doch noch kriegen.

Runde 45/52: Was ist denn hier los!? Nach hartem Racing von Perez scheint Sainz völlig neben der Spur zu sein und verliert drei Positionen! Eine sogar an seinen Teamkollegen Leclerc. Auch Gasly und Stroll freuen sich, die jetzt auch super nah dran sind. Gasly versucht sogar schon das ein oder andere Manöver, kommt aber noch nicht vorbei! UI UND SCHON HAT DER ALPINE HINTEN WAS KAPUTT. STROLL IST IHM IN EINER KURVE REINGEFAHREN - DAS KÖNNTE EINE STRAFE GEBEN.

Runde 42/52: Hamilton kommt immer noch nicht ganz an Norris im McLaren vorbei! Auch sein Teamkollege George Russell scheint sehr beeindruckt zu sein, wie schnell die McLaren auf den harten Reifen sind! Und Verstappen scheint mit seinem Reifen nicht so glücklich zu sein, aber er hat einen Vorsprung von drei Sekunden, das wird er bestimmt noch schaffen.

Runde 39/52: DAS SAFETY-CAR IST DRIN, ES GEH T WEITER. MAX VERSTAPPEN MACHT ES SEHR SCHLAU UND TÄUSCHT NOCH AN SEINE REIFEN AUFZUWÄRMEN. NORRIS MUSS SICH JETZT NACH HINTEN GEGEN HAMILTON VERTEIDIGEN! SCHÖNER ZWEIKAMPF ZWISCHEN DEN BEIDEN: VERSTAPPEN HAT ALLERDINGS SCHON EINEN VORSPRUNG AUFGEBAUT.

Runde 37/52: Gleich kommt der Restart, wenn das Safety-Car wieder reingefahren ist. Ob Lando Norris nochmal so einen Start hinlegen kann wie am Anfang? Er und Max Verstappen waren beiden nicht in der Box drin beim Safety-Car, der dritte - Lewis Hamilton - allerdings schon! Das kann nochmal spannend werden hier.

Formel 1 in Silverstone: Motorschaden bei Magnussen - DNF für den Dänen

Runde 33/52: SAFETY-CAR AUF DER STRECKE! DER MOTOR VON MAGNUSSEN IST HINÜBER, SEIN AUTO QUALMT VOR SICH HIN, EBEN HAT MAN AUCH FLAMMEN GESEHEN. DIE ZEIT FÜR ALLE FAHRER IN DIE BOX ZU FAHREN UND SICH NEUE REIFEN ZU HOLEN!

Runde 30/52: Jetzt kommen auch mal die anderen Fahrer in die Box! Damit haben die Reifen deutlich länger gehalten, als vom Hersteller Pirelli vorhergesagt. Sainz will übrigens ganz dringend an Stroll vorbei und schafft es auch! Der Spanier hat sich außerdem eben noch die schnellste Rennrunde eingefahren. Auch Leclerc und Russell bieten sich hier immer wieder einen spannenden Zweikampf!

Runde 26/52: Die Hälfte des Rennens ist rum! Der erwähnte Regen ist bisher übrigens nicht wirklich runtergekommen, aber der Himmel hinter der Strecke ist ziemlich dunkel! Für Ferrari ist es übrigens auch alles andere als ideal, dass die anderen Autos ihre soft und medium Reifen so gut managen können. Leclerc und Carlos Sainz sind jetzt beide auf harten Reifen. Aber Leclerc ist mit den frischen immer noch langsamer gewesen, als Verstappen auf gebrauchten Mediums!

Runde 22/52: Für Nico Hülkenberg ist es übrigens (mal wieder) ein Grand Prix zum Vergessen. Nachdem er ein solides Qualifying hingelegt hatte, ist der Deutsche erneut am Ende des Feldes zu sehen. Auf seinen Vordermann Yuki Tsunoda fehlen ihm sogar ganze 15 Sekunden!

Runde 20/52: Charles Leclerc kommt mit seinen medium Reifen schon ziemlich früh in die Box! Aber die Reifen hatten scheinbar wirklich nicht mehr viel Grip. Immerhin kam George Russell im Mercedes auf den weichen Reifen ihm immer wieder nah und konnte ihn fast überholen! Ferrari hat wirklich große Probleme mit dem Reifen-Management...

Großer Preis von Großbritannien: starker Wind und leichter Regen auf der Strecke

Runde 16/52: Jetzt wird der erste leichte Regen auf der Strecke gemeldet! Wie viel wirklich runterkommt, wird sich zeigen. Die Reifen der beiden McLaren geben auch langsam nach. Zwischen Verstappen und Norris liegen jetzt schon fast vier Sekunden!

Runde 14/52: Der Wind nimmt immer mehr zu! Max Verstappen sagt, dass es immer schwieriger wird zu fahren. Die Reifen spielen jetzt auch mehr eine Rolle, alle Fahrer auf den weichen Reifen haben natürlich immer weniger Grip. Die hoffen jetzt auf Regen und einen Reifenwechsel für alle!

Runde 11/52: Wie schaden! Nach 10 Runden musste Esteban Ocon seinen Alpine abstellen, für den Franzosen ist das Rennen somit vorbei. Red Bull hat Verstappen eben durchgegeben, dass es in ein paar Minuten etwas regnen könnte. Aber wie viel davon wirklich auf der Strecke landet und liegen bleibt ist die Frage!

Runde 9/52: Perez kämpft sich vom Startplatz 15 weiter nach vorne. Zwei Plätze hat der Mexikaner schon gutgemacht. Für die Punkte sollte es auf jeden Fall reichen! Die anderen Fahrer geben gerade durch, dass die Strecke mittlerweile ziemlich windig wird. Kommt etwa doch noch etwas mehr Regen runter?

Runde 6/52: Wie schön mal einen McLaren für fünf Runde auf P1 zu sehen! Jetzt kam Verstappen aber doch an ihm vorbei und führt das Fahrerfeld an. Aber Norris ist nach wie vor an ihm dran, weniger als eine Sekunde trennt die beiden voneinander. Auch dahinter sind die Fahrer an Zweikämpfen beteiligt. Charles Leclerc und George Russell kämpfen um P4 und Fernando Alonso und Lewis Hamilton um P7.

Lando Norris gewinnt den Start in Silverstone für sich! © IMAGO/ Motorsport Images

Formel 1 in Silverstone: Lando Norris zieht beim Start an Max Verstappen vorbei

Runde 3/52: Es ist gefühlt das erste Mal in der Saison, dass ein anderer Fahrer direkt nach dem Start auf P1 fahren kann, wenn Verstappen die Pole hat. Unfassbar schön zu sehen, wie Norris und Verstappen am Kämpfen sind und auch Piastri kann nach wie vor mithalten! Das könnte ein spannender Kampf um den Sieg werden!

Runde 1/52: IT‘S LIGHTS OUT AND AWAY WE GO IN SILVERSTONE! LANDO NORRIS HAT EINEN UNFASSBAR GUTEN START UND KANN MAX VERSTAPPEN DIREKT ÜBERHOLEN. VERSTAPPEN MUSS SICH GERADE SCHON GEGEN DEN DRITTEN OSCAR PIASTRI VERTEIDIGEN UND LANDO KANN DIE POSITION EINS NOCH HALTEN! Leclerc ist auch als P4 auf der Jagd nach vorne!

Update vom 09. Juli, 15:58 Uhr: Ohoh, wie Sky gerade durchgegeben hat, scheint wohl leichter Regen auf der Strecke eingesetzt zu haben! Das könnte jetzt doch noch ziemlich spannend werden, wenn es mehr als nur Nieselregen wird.

Update vom 09. Juli, 15:45 Uhr: Das Rennen beginnt in 15 Minuten! Eben waren noch die Mechaniker von Aston Martin dabei, unter dem Auto von Fernando Alonso zu putzen. Der Grund: Aus den Rennen davor hat jemand Öl verloren! Hoffen wir einfach mal, dass Alonso dadurch keinen Nachteil beim Start hat.

Erstmeldung vom 09. Juli, 15:24 Uhr: Die FIA hat Valtteri Bottas vom Qualifying gestern disqualifiziert. Aus seinem Auto konnte nicht die Mindestmenge an Benzin zum Testen herausgeholt werden. Der Wert soll dabei deutlich unterschritten worden sein. Bottas muss heute also vom Ende des Feldes starten.

Der eigentliche Star des Grand-Prix: Roscoe, der Hund von Lewis Hamilton. © IMAGO/Action Plus

Großer Preis von Großbritannien: McLaren mit unfassbarem Qualifying

Das Qualifying sorgte bei der Formel 1 für ordentlich Gesprächsstoff. Besonders überraschend: McLaren. Das Team, welches seit einiger Zeit große Probleme hat, teilweise am Ende des Grids stand, ist jetzt ganz weit vorne. Lando Norris konnte nach einem sensationellen Qualifying auf P2 und Teamkollege Oscar Piastri sogar auf P3 fahren. Für die beiden Mercedes lief‘s nicht ganz so gut, da reichte es nur für P6 und P7. Nico Hülkenberg konnte in seinem Haas dieses Mal ebenfalls nicht mehr ganz so stark überzeugen. Der Deutsche startet das Rennen von P11. Noch schlechter erwischte es erneut Sergio Perez im zweiten Red Bull, nach Q1 war Schluss für den Mexikaner!

Allerdings war Max Verstappen wieder unschlagbar – dabei sah es während des Qualifyings nicht immer so rosig für den Niederländer aus. Teilweise legten die Jungs in den McLarens deutliche Bestzeiten hin, die auch Verstappen zu Beginn nicht schlagen konnte. Kurz nach der roten Flagge in Q1 setzte er sein Auto – wenn auch nur leicht – gegen die Wand in der Boxengasse und musste sogar seinen Flügel gewechselt bekommen. Das Rennen wird zeigen, ob McLaren wirklich ganz vorne mitfahren kann.

Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri nach dem Qualifying. © IMAGO/Gruppo LiveMedia

Formel 1 in Silverstone: Brad Pitt als Rennfahrer auf der Strecke

An diesem Wochenende finden sich in Silverstone nicht nur Formel-1-Fahrer und Teams wieder, sondern auch Filmcrews und Schauspieler – aber nicht wegen Netflix und „Drive to Survive“. Nein, Brad Pitt, einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, wird in einem neuen fiktionalen Formel-1-Spielfilm zu sehen sein. Die Produzenten möchten alles so realistisch wie möglich halten und haben sich deswegen noch Lewis Hamilton als Experten geschnappt.

In Silverstone gab es diesmal also Garagen für elf Teams in der Boxengasse, denn für den neuen Formel-1-Film wurden fleißig Szenen gedreht. Dafür durfte Brad Pitt sogar mit seinem umgebauten Formel-2-Auto auf die Rennstrecke, aber natürlich nur, wenn keine anderen Autos auf der Strecke waren. Der sportliche Ablauf sollte nämlich nicht gestört werden. Wie der Film heißt und wann genau er rauskommt, steht übrigens noch nicht fest – aber mit Lewis Hamilton an der Seite kann’s nur gut werden! (lhe)