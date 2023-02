Spekulationen um Vettel-Comeback zum Saisonauftakt - Teamchef äußert sich

Von: Lena Hempler

Die Saison 2023 hat noch nicht einmal richtig begonnen und schon brodelt die Gerüchteküche um ein mögliches Comeback von Sebastian Vettel. Aston Martin muss sich wohl um einen Ersatzfahrer kümmern.

Bahrain - Die Testfahrten sind gerade so vorbei, das erste Formel-1-Rennen der Saison findet am Sonntag (05.03) statt und es gibt bereits jetzt wilde Spekulationen, dass wir Sebastian Vettel im Formel-1-Auto sehen könnten. Grund dafür ist ein verletzter Lance Stroll. Er konnte bereits die Testfahrten nicht absolvieren, weil er sich bei einem Fahrradunfall die Handgelenke verletzt hat. In den sozialen Medien wird sogar darüber geredet, dass er sich beide Handgelenke gebrochen haben soll - damit würde der Aston-Martin-Pilot definitiv länger als zwei Wochen ausfallen.

Name: Sebastian Vettel Geboren: 3. Juli 1987 in Heppenheim Nationalität: Deutsch Rennstall: Aston Martin F1 Team (bis 2022) größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister mir Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013)

Sebastian Vettel hatte sein Karriere-Ende 2022 mit einem Instagram-Video bekannt gegeben. Er will sich mehr auf seine Familie konzentrieren und sich dem Umweltschutz widmen. Da passt ein so schnelles Comeback eigentlich nicht unbedingt rein. Für die Fans wäre es jedoch das Größte, Vettel wieder im Rennauto zu sehen. Was auch daran liegt, dass er so die 300 Formel-1-Rennen voll machen kann, denn bisher hat er „nur“ 299 in seinem Lebenslauf stehen.

Ist Vettel bald zurück im grünen Rennanzug? © James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Aston-Martin-Chef Mike Krack: „Wir haben keine finale Entscheidung getroffen.“

Nach den Testfahrten in Bahrain hatte der Teamchef von Aston Martin, Mike Krack, bekannt gegeben, dass sie Lance so schnell wie möglich zurück haben wollen. „Es ist Plan A, Lance zurück im Auto zu haben. Über Plan B sprechen wir nächste Woche.“ Auf Nachfrage zu Vettel sagt er: „Ich hatte ein paar Telefonate mit Sebastian, aber das war auch schon letztes Jahr so und wird auch so weitergehen.“

Ob Vettel sich selbst angeboten habe, ließ Krack unkommentiert, „wir haben keine finale Entscheidung getroffen.“ Trotzdem machte er auch allen klar, dass Sebastian einen Plan hatte und man diesen respektieren müsse. Immerhin soll der Viermalige-Weltmeister auch gerade mit seiner Familie unterwegs sein und Aston Martin hat zwei Ersatzfahrer, die vom Team eingesetzt werden können - Felipe Drugovich durfte auch die Testfahrten an der Seite von Fernando Alonso absolvieren. Genaueres möchte der Rennstall erst in der Woche ab dem 27. Februar bekannt geben. (lhe)