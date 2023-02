Mick Schumacher bald wieder im Formel-1-Cockpit? Interesse von Teams bestätigt

In der Formel-1-Saison 2023 fungiert Mick Schumacher lediglich als Ersatzpilot für Mercedes. Der Rennprofi hofft, dass das die Ausnahme bleibt und bestätigt Angebote für das Folgejahr.

Brackley - Ohne eigenes Cockpit blickt Mick Schumacher auf die am 5. März mit dem Rennen in Bahrain startende neue Formel-1-Saison. Der ehemalige Haas-Fahrer wurde für 2023 als Test- und Ersatzfahrer des Mercedes-Rennstalls verpflichtet, außerdem steht er dem Traditionsteam von McLaren bei Bedarf als Back-up-Fahrer zur Verfügung. Dass er diese Funktionen nur übergangsweise übernehmen dürfte, deutete der 23-Jährige bei einer Mercedes-Presserunde an.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 in Vufflens-le-Château (Schweiz) Größe: 1,78 m Formel 1-Stationen: Haas F1 Team (Saison 2021 und 2022), ab Saison 2023 Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes

Formel-1-Fahrer Mick Schumacher im Fokus für die Saison 2024?

„Über den Winter haben einige Leute schon Interesse bekundet. Sicher, da geht was. Wann Gespräche anfangen, wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen“, berichtete Mick Schumacher bei dem Pressegespräch seines neuen Arbeitgebers im Rahmen der Präsentation des neuen Mercedes W14 an.

Um welche Teams es sich dabei handelt, verriet der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher aber nicht. Trotzdem zeigte er sich selbstbewusst und zuversichtlich: „Mit den Ergebnissen, die ich in den Nachwuchskategorien und auch in der Formel 1 gezeigt habe, bin ich mir sicher, dass sich Möglichkeiten ergeben werden.“

Schumacher blickt zuversichtlich in die Zukunft

Dass er gute Chancen hat, sich wieder als fester Fahrer in der Rennsportkönigsklasse zu etablieren, davon scheint Mick Schumacher auszugehen. Entsprechend behält der Motorsport-Profi dieses Ansinnen auch fest im Blick: „Mein Ziel ist es, in der Formel 1 zu bleiben. Es gibt natürlich keine Garantie, aber ich bin in einer komfortablen Position, wo ich denke, dass ich viel aus dem Jahr rausholen kann.“

Schumacher scheint die Saison 2023 also durchaus auch als Chance zu sehen, um sich weiter zu verbessern, auch wenn er vorerst nur als Ersatzfahrer auftreten wird. Derzeit kann Mick Schumacher bei einem offiziellen Formel-1-Rennen lediglich zum Einsatz kommen, wenn einer der jeweils zwei Stammfahrer von Mercedes oder McLaren ausfallen sollten.

Mick Schumacher kann es noch

Dass dem einstigen Formel-2-Sieger (2020), der seinen Stammplatz bei Haas Ende 2022 verloren hatte, das Rennfahren auf jeden Fall nach wie vor im Blut liegt, das stellte er erst kürzlich beim legendären „Race of Champions“ unter Beweis. Hier musste er sich lediglich dem schwedischen Routinier Mattias Ekström knapp geschlagen geben.