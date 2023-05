Formel 1 jetzt im Live-Ticker: Pérez führt das Feld an - Verstappen kämpft sich auf Platz zwei

Von: Antonio José Riether

Teilen

Wird Max Verstappen von Sergio Pérez gestürzt? Beim Großen Preis von Miami am Sonntagabend steht ein Führungswechsel bevor. Der Live-Ticker zum Rennen.

21/57: Verstappen geht in Runde 21 erstmals in Führung, weil Sergio Pérez einmal in die Box musste. Nach einem starken Boxenstopp ordnet sich der Mexikaner vor Sainz auf Position vier ein.

Formel 1 LIVE: Großer Preis von Miami nach 19 von 57 Runden

1. Pérez 2. Verstappen 3. Alonso 4. Sainz Jr. 5. Ocon 6. Hülkenberg 7. Hamilton 8. Albion 9. Tsunoda 10. Zhou 11. Stroll 12. Russell 13. Gasly 14. Magnussen 15. Leclerc 16. Bottas 17. Norris 18. Piastri 19. de Vries 20. Sargeant

18/57: Wir haben ein Red-Bull-Duell um den ersten Platz. Aktuell liegt Verstappen 2,7 Sekunden hinter seinem Teamkollegen, in der letzten Runde konnte er jedoch sieben Zehntel auf ihn gut machen. Parallel kämpft sich Hülkenberg immer weiter vor, der Emmericher liegt bereits auf Platz sechs - einen Platz vor Hamilton, der ihn attackiert.

Formel 1 heute im Live-Ticker: Max Verstappen holt auch Carlos Sainz ein

15/57: Verstappen attackiert die Pole-Plätze und kommt leicht an Sainz vorbei, der Spanier wehrt sich nicht groß gegen die Aktion seines Konkurrenten. Starker Auftritt des 25-Jährigen bisher.

12/57: Pérez fährt nun seine schnellste Runde, doch Verstappen zieht nach und tut es ihm gleich. Doch für das Duell muss der Weltmeister noch an Sainz und Alonso vorbeiziehen – eine enorm schwere Aufgabe.

10/57: Und auch Gasly ist fällig! Verstappen liegt nun auf Platz vier hinter Carlos Sainz Jr.! Auch Russell macht es stark und überholt Gasly, der innerhalb von zwei Runden zwei Plätze verliert.

9/57: Verstappen hat nun auch Russell überholt und steht damit schon auf Platz fünf. Starke Aufholjagd des zweifachen Weltmeisters, der sich nun ein Battle mit Gasly um Platz vier liefert.

Formel 1 heute live: Pérez mit starkem Start – Verstappen macht drei Plätze gut

7/57: Alonso und Sainz liefern sich ein Duell um Platz zwei. Pérez liegt jedoch noch mit 1.7 Sekunden vorne. Parallel fährt Verstappen seine bislang beste Runde – der Niederländer muss sich jedoch gedulden.

4/57: Sargeant muss in die Box, Grund ist eine Beschädigung am Frontflügel. Parallel dazu hat Magnussen Leclerc in dessen Ferrari überholt. Auch Verstappen konnte bisher gleich drei Plätze gut machen und steht schon auf dem 6. Rang – richtig stark gemacht vom Weltmeister.

1/57: Der Große Preis von Miami startet! Perez erwischt einen guten Start, der Mexikaner wird von Alonso und Sainz gejagt. Magnussen kam von P4 jedoch nicht gut weg und büßt gleich drei Plätze ein. Nico Hülkenberg macht einen Platz gut.

Update, 21.27 Uhr: Wenige Augenblicke noch bis zum Start...

Update, 21.21 Uhr: Nach der Präsentation der Fahrer durch die Musiker LL Cool J und Will.i.am und der US-Nationalhymne, die die puerto-ricanische Sängerin Gale zum Besten gibt, kann es in Kürze losgehen.

Update, 21.10 Uhr: Max Verstappen startet heute von Platz neun, er „Ich will es heute nicht übereilen, aber wir haben gute Pace und wenn sich heute eine Lücke zeigt, schauen wir mal, wo ich am Ende des Rennens stehe“, meint der amtierende Formel-1-Weltmeister. Zwanzig Minuten noch bis zum Start.

Update, 21.05 Uhr: „Die Strecke ist besser als erwartet“, meint Sergio Pérez, der heute von der Pole startet, vor dem Rennen gegenüber Sky. Der Mexikaner will sich heute seinen dritten Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr holen. Doch die Konkurrenz wird wohl etwas dagegen haben.

Update, 20.52 Uhr: Eine gute halbe Stunde vor dem Rennen ist das Wetter noch gut in Miami. Ohne Zwischenfall auf der Strecke geht es für die 20 Fahrer in die Startaufstellung.

Formel 1 im Live-Ticker: Holt sich Sergio Pérez den dritten Grand Prix in dieser Saison?

Update, 20.40 Uhr: Die Spannung in Miami steigt, um 20:40 Uhr öffnet die Boxengasse. Dann haben die Piloten zehn Minuten, um sich auf ihren Startplätzen zu positionieren.

Update vom 7. Mai, 20.30 Uhr: In einer Stunde geht‘s los. Kann Sergio Pérez seine Chance heute in Miami nutzen und Platz eins der Fahrerwertung übernehmen? Und wie reagiert sein Teamkollege Max Verstappen auf seinen enttäuschenden neunten Platz im Qualifying? Die Antwort gibt es ab 21.30 Uhr.

Update vom 7. Mai, 19.53 Uhr: Noch etwas mehr als eineinhalb Stunden bis zum Start des fünften Saisonrennens der Formel 1. Holt sich Sergio Pérez heute die Führung vor Max Verstappen? Aktuell trennen die beiden sechs Punkte, Weltmeister Verstappen führt das Feld mit 93 Punkten an, dahinter lauert Pérez mit 87. Sollte er gewinnen, könnte er vorbeiziehen. Ab 21.30 Uhr startet das Rennen auf dem Miami International Autodrome in Florida.

Formel 1 heute live: Pérez gewinnt Qualifying beim Großen Preis von Miami

Erstmeldung vom 7. Mai:

Miami – Der fünfte Grand Prix in dieser Formel-1-Saison steht an. In Miami könnte es zu einem Führungswechsel in der Fahrerwertung kommen. So startet Sergio Pérez nach seinem Sieg beim wilden Qualifying am Samstag von der Pole Position, während der aktuelle Führende und Weltmeister Max Verstappen nur von Rang neun ins Rennen geht. Damit bietet sich für den Mexikaner die Gelegenheit, seinen Red-Bull-Kollegen von der Spitze zu drängen.

Sergio Pérez sicherte sich in seinem Red Bull die Pole für das Rennen am Sonntag. © Michael Potts/imago

Sergio Pérez sichert sich die Pole: Nun kann er sich Max Verstappens Führung holen

Verstappen und Pérez haben jeweils zwei Grand-Prix-Siege in den ersten vier Saisonrennen eingefahren, nun folgt das Rennen in Miami. Nach einigen Fahrfehlern im Qualifying muss sich der Niederländer Verstappen jedoch mächtig ins Zeug legen, um der Konkurrenz gefährlich zu werden. Wie der 25-Jährige nach der Quali gegenüber Sky sagte, sei seine derzeitige Situation „schön böse“ – dass er von Position neun startet, sei jedoch sein Fehler.

Pérez, der nach seinem Sieg in Baku am vergangenen Wochenende den nächsten großen Schritt machen will, hatte seinen ersten Platz im Qualifying hingegen nicht erwartet. „Bis zur Quali war es mein wohl schlechtestes Wochenende in diesem Jahr“, sagte er. „Ich habe es lange nicht geschafft, das Maximum aus dem Auto zu holen. Wenn man dann trotzdem oben ankommt, schmeckt es noch viel besser“, wurde der 33-Jährige zitiert. Mit einem Sieg in Miami würde er an seinem Kollegen Verstappen vorbeiziehen.

Alle Formel-1-Weltmeister nach Anzahl der Siege Fotostrecke ansehen

Nico Hülkenberg startet in Miami vor Lewis Hamilton: Enttäuschendes Qualifying für Mercedes

Direkt hinter Pérez startet Fernando Alonso von Aston Martin, der dieses Jahr schon dreimal aufs Podest fahren konnte und immer unter den ersten vier war. Sein Landsmann Carlos Sainz von Ferrari fuhr am Samstag auf Platz drei, sein Teamkollege Charles Leclerc startet auf dem siebten Platz. Der Deutsche Nico Hülkenberg musste sich nach einem Verbremser etwas weiter hinten einordnen, er startet von Rang 12 ins Rennen.

Völlig enttäuschend war der Samstag aus Sicht von Mercedes: Rekordweltmeister Lewis Hamilton landete nur auf dem 13. Platz, sein Teamkollege George Russell wurde im Qualifying wenigstens sechster. Die Aussichten des Rennstalls auf den zweiten Podestplatz sind somit gering. (ajr)