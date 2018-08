Zu schnell für Vettel: Hamilton schnappt sich Pole Position in Belgien

Lewis Hamilton hat sich die optimale Ausgangsposition beim Großen Preis von Belgien gesichert. Der Weltmeister dreht die schnellste Runde vor Sebastian Vettel.

Spa-Francorchamps - Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Belgien. Der Mercedes-Pilot aus England setzte sich im Qualifying in Spa-Francorchamps bei abtrocknender Strecke vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) und dem Franzosen Esteban Ocon (Racing Point Force India) durch.

Für Hamilton ist es die 78. Pole Position seiner Karriere, die sechste in dieser Saison und die fünfte in Spa, was alleinigen Rekord bedeutet. Hamilton führt die WM vor dem ersten Rennen nach der Sommerpause mit 24 Punkten Vorsprung vor Vettel an.

Der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) gehen wegen des Austauschs mehrerer Motorkomponenten über das erlaubte Kontingent hinaus vom Ende des Feldes ins 13. Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL).

sid