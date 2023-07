Formel 1 im Live-Ticker: Beendet Hamilton die Red-Bull-Dominanz in Ungarn?

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 fährt heute in Budapest. Lewis Hamilton sicherte sich die Pole-Position knapp vor Max Verstappen. Kann er die Red-Bull-Dominanz beenden? Das Rennen jetzt im Live-Ticker.

Runde 1/70: ES GEHT LOS IN UNGARN. MAX VERSTAPPEN KOMMT SUPER WEG UND KANN SICH IN DER ERSTEN KURVE DIREKT VOR LEWIS HAMILTON SCHIEBEN. AUCH OSCAR PIASTRI LEGT EINEN SUPER START HIN UND SCHIEBT SICH VOR AUF P2. LEWIS HAMILTON IST AUF DEN VIERTEN PLATZ ZURÜCK GEFALLEN:

Startaufstellung beim Großen Preis von Ungarn

1. Hamilton 2. Verstappen 3. Norris 4. Piastri 5. Zhou 6. Leclerc 7. Bottas 8. Alonso 9. Perez 10. Hülkenberg 11. Sainz 12. Ovon 13. Ricciardo 14. Stroll 15. Gasly 16. Albon 17. Tsunoda 18. Russell 19. Magnussen 20. Sargeant

Update vom 23. Juli, 14:54 Uhr: Noch sechs Minuten bis das Rennen in Budapest startet! Mal schauen, wie aggressiv Lewis Hamilton und Max Verstappen in die erste Kurve gehen. Riskieren sie es wirklich, sich gegenseitig ins Aus zu schießen?

Update vom 23. Juli, 14:30 Uhr: Wie Sky eben durchgab, ist Lando Norris bei der Fahrt zum Grid über einen Curb gefahren und gab über Funk zu verstehen, dass es sich so angefühlt hätte, als wäre etwas kaputtgegangen. Hoffentlich nicht der Unterboden, der Brite hat auf P3 nämlich gute Start-Voraussetzungen!

Erstmeldung vom 23. Juli, 14:11 Uhr: Budapest - Das Qualifying hier in Ungarn war übrigens so knapp wie schon seit Jahren nicht mehr! 0,577 Sekunden trennen Lewis Hamilton auf der Pole und Nico Hülkenberg auf P10. Das letzte Mal war es 2003 so knapp.

Daniel Ricciardo ist zurück auf dem Grid als Stammfahrer für AlphaTauri. © IMAGO/ANP

Formel 1 in Budapest: Qualifying sorgt für einige Überraschungen

Das Formel-1-Wochenende in Ungarn hat schon ziemlich chaotisch im ersten Freien Training gestartet, nachdem Sergio Perez innerhalb von wenigen Minuten für die erste Rote Flagge gesorgt hatte. Beim Qualifying am Samstag (22.07) kam es dann zu einigen Überraschungen! Die FIA hatte im Vorfeld bekannt gegeben, dass ein neues Format getestet werden solle: Die Fahrer bekommen den Härtegrad der Reifen für die jeweilige Runde vorgeschrieben. Also mussten alle in Q1 mit den harten Reifen starten, in Q2 durften die restlichen mit den Mediums fahren und die letzten Zehn in Q3 konnten nur die weichen Reifen nutzen.

Zur Überraschung aller, sorgte dieses Format nicht nur dafür, dass beide Alfa Romeo es bis in Q3 schafften und Zhou Guanyu sogar schneller war, als Charles Leclerc im Ferrari. George Russell schaffte es in seinem Mercedes nicht mal aus Q1 raus, wohingegen sein Teamkollege Lewis Hamilton der schnellste war und sich die Pole schnappte. Allerdings nur mit einem Vorsprung von 0,003 Sekunden auf Max Verstappen!

Lewis Hamilton schnappt sich die Pole-Position in Ungarn. © IMAGO/ZUMA Wire/Jure Makovec

Großer Preis von Ungarn: altes-neues Gesicht zurück im Formel-1-Auto

Es hat nicht einmal die Hälfte der Saison gedauert, da hat Red Bull schon wieder Fahrer getauscht. Diesmal wurde Nyck de Vries vom Mutter-Rennstall fallen gelassen. Der Niederländer musste seinen AlphaTauri für einen sehr viel älteren und erfahreneren Fahrer räumen: Daniel Ricciardo – McLaren löste Ende 2022 den bestehenden Vertrag des Australiers gegen eine Abfindung von 21 Millionen Dollar auf. Seitdem war er als Reserve-Fahrer beim Rennstall von Red Bull.

Nach einigen Testfahrten, nach dem Rennen in Silverstone, gab AlphaTauri am 11. Juli bekannt, dass Daniel Ricciardo Nyck de Vries mit sofortiger Wirkung ersetzen würde. Was der Australier mit 34 Jahren noch drauf hat, konnte er bereits am Samstag in Ungarn zeigen. Da qualifizierte er sich direkt vor seinem neuen Teamkollegen Yuki Tsunoda auf P13. Fans spekulieren, dass sich die Chefs von Red Bull Ricciardo ganz genau ansehen werden, um Sergio Perez möglicherweise mit ihm auszutauschen. Der Mexikaner konnte sich in den letzten Rennen, wie für einen Red Bull üblich, nämlich nie sehr weit vorne qualifizieren. Es bleibt spannend, was das Rennen am Sonntag (23.07) bringt! (lhe)