Felix Rijhnen Neunter bei Weltcup über 5000 Meter

Erreichte den neunten Platz beim Weltcup: Felix Rijhnen aus Deutschland.

Felix Rijhnen hat am zweiten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups im norwegischen Stavanger für das bislang beste deutsche Resultat zum Saisonauftakt gesorgt. Der Olympia-13. aus Frankfurt/Main lief über 5000 Meter in 6:30,34 Minuten auf den neunten Platz.

Stavanger - Beim Sieg des Europameisters Patrick Roest aus den Niederlanden in 6:20,56 Minuten kam Felix Maly (Erfurt) in 6:37,92 Minuten nicht über den 16. Rang hinaus und verlor damit seinen Startplatz in der A-Gruppe.

In der Teamverfolgung belegte das deutsche Trio Lea Sophie Scholz, Michelle Uhrig (beide Berlin) und Josie Hofmann (Erfurt) in 3:11,76 Minuten den siebten Platz unter zehn Mannschaften. Schnellste waren die Frauen aus Kanada in 3:01,81 Minuten. dpa