Erster Ausschnitt veröffentlicht: Boris Becker zeigt in Doku große Emotionen

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Tennis-Legende Boris Becker. © Kirsty O'connor/dpa

In einem ersten Ausschnitt seiner Apple-Dokumentation spricht Tennis-Legende Boris Becker über die schwierigste Zeit seines Lebens. Lesen Sie hier mehr:

Der Streamingdienst Apple TV+ hat am Mittwoch (14. Dezember) einen ersten kurzen Teaser seiner Dokumentation über die Tennis-Legende Boris Becker veröffentlicht. Das Kamerateam hat Becker in den vergangenen drei Jahren begleitet – und hat kurz vor dem Ende seines Prozesses im April 2022 ein emotionales Interview mit dem Leimener geführt.

Bei HEIDELBERG24 lesen Sie, was Boris Becker kurz vor dem Urteil über seine schwierige Situation sagte.

Wie die Dokumentation heißen wird und wann sie erscheint, ist noch nicht bekannt. (nwo)