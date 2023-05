Imola-Rennen abgesagt: Verstappen organisiert Formel-1-Ersatz für Sonntag

Von: Lena Hempler

Nachdem der Große Preis der Emilia-Romagna abgesagt werden musste, können die Fans am Sonntag (21. Mai) zumindest eine andere Art des Rennens live erleben.

Imola - Vor wenigen Tagen gab die FIA bekannt, dass das Formel-1-Rennen in Imola aufgrund von Überschwemmungen und Unwetter nicht stattfinden könne. Bilder zeigten die Strecke komplett überschwemmt, mindestens acht Menschen sind in der Region bisher ums Leben gekommen. Die Sicherheitskräfte sind vollends damit beschäftigt, sich um Vermisste und Verletzte zu kümmern - ein Formel-1-Rennen beaufsichtigen? Keine Chance!

Großer Preis der Emilia-Romagna Im Rennkalender: seit 2020 Rennlänge: 309,049 km in 63 Runden Rundenrekord: 1:15,484 (2020, Lewis Hamilton, Mercedes) Die meisten Siege: Max Verstappen (2)

Yuki Tsunoda hilft Betroffenen direkt vor Ort nach Überschwemmung

Bisher sieht es leider auch nicht so aus, als könnte das Rennen nachgeholt werden. Die Formel 1 hat dieses Jahr einen sehr vollen Rennkalender, lediglich die Zeit vor dem eigentlichen Rennen wäre möglich gewesen. Der Große Preis der Emilia-Romagna wird also vermutlich ersatzlos gestrichen. Für die Teams ist das in Hinsicht auf Upgrades und Tests eher ein Nachteil – die Sicherheit der Menschen geht aber natürlich vor.

Nachdem bereits einzelne Teams, wie Ferrari, und sogar die komplette Formel 1 beschlossen hatten, den Flutopfern eine Geldspende in Aussicht zu stellen, konnten die Fans einen Fahrer sogar vor Ort helfen sehen. Yuki Tsunoda, der Fahrer von Alpha Tauri, blieb nach der Rennabsage dort und half bei den Aufräumarbeiten. Er und einige Mitarbeiter von Alpha Tauri unterstützten die Menschen in Faenza – genau dort sitzt auch die Fabrik des Teams – und räumten Schlamm von den Straßen.

Verstappen ruft alte Sim-Racing-Eventreihe zurück ins Leben

Auch Max Verstappen, Fahrer bei Red Bull, möchte den Menschen in der Region helfen – aber auf eine andere Weise. Zusammen mit Team Redline, seinem Sim-Racing-Team im E-Sport, organisiert er eine Rückkehr von „Real Racers Never Quit“. Ins Leben gerufen wurden diese Events während der Corona-Pandemie, bei denen viele Profifahrer teilnahmen, weil sie eben nicht auf einer richtigen Rennstrecke fahren konnten.

Max Verstappen möchte den Fans so auch ohne einen richtigen Grand Prix etwas Unterhaltung bieten. Aber nicht nur das: „Am Mittwochnachmittag erfuhren wir, dass das Rennen in Imola nicht mehr stattfinden würde, also kam Max selbst auf die Idee, ein Sim-Rennen zu organisieren, das die Lücke für die Fans füllt, aber auch ein Bewusstsein für die Geschehnisse in der Emilia Romagna schafft und versucht, die vom Unwetter Betroffenen zu unterstützen“, erklärte Team Redline-Direktor Atze Kerkhof motorsport.com.

Spenden sammeln für die Flutopfer in Italien mit Online-Rennen

Mit dem Online-Event sollen Spenden gesammelt werden, die dann an die gleiche Organisation gehen, die auch Alpha Tauri unterstützt. Max Verstappen wird auch selbst teilnehmen und fahren, zusammen mit einigen anderen Profifahrern, dabei sind auch einige Fahrer der Formel 2 und 3, sowieso Ersatzpiloten aus der Formel 1, wie Felipe Drugovich und Jack Doohan.

„Es werden vier Rennen in Imola mit vier verschiedenen Autos sein, die hintereinander stattfinden werden“, erläutert Kerkhof den Ablauf. Stattfinden wird das Spektakel um „Real Racers Never Quit“ am Sonntag (21. Mai) um 15:30 Uhr MESZ und jeder der möchte, kann das Sim-Rennen live auf dem Twitch-Kanal von Team Redline verfolgen. (lhe)