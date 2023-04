Entscheidung im DEL-Halbfinale? Adler Mannheim gegen ERC Ingolstadt unter Druck

Von: Nils Wollenschläger

Am Montag findet in den Playoffs der DEL das sechste Halbfinale zwischen Mannheim und Ingolstadt statt. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Der ERC Ingolstadt hat sich durch zwei Siege in Folge in der Halbfinal-Serie der DEL-Playoffs gegen die Adler Mannheim eine 3:2-Führung geholt. Mit einem Sieg im sechsten Duell am Montag (10. April) würde der ERC ins Finale einziehen.

Adler Mannheim empfangen ERC Ingolstadt – alle Infos zu Spiel sechs der Halbfinal-Serie finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Spielbeginn am Montag ist um 16:30 Uhr. (nwo)