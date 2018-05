Live-Ticker: Deutschland bei der Eishockey-WM 2018 schon etwas unter Druck

Spiel zwei steht für das Team Deutschland bei der Eishockey-WM 2018 an, es geht gegen Norwegen. Wie sich die DEB-Auswahl schlägt, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

Deutschland - Norwegen -:- (-:-, -:-, -:-), So. 16.15 Uhr

GER: Pielmeier (GK) Holzer, D. Seidenberg - Eisenschmid, Kahun, Hager. Y. Seidenberg, M. Müller - Uvira, Pietta, Krammer. Krupp, J. Müller - Noebels, Tiffels, Michaelis. Wiederer, Mebus - Plachta, Draisaitl, Ehliz. NOR: Haukeland (GK) Holos, Bonsaksen - K. Olimb, M. Olimb, Lindström. Johannesen, Sorvik - Valkvae Olsen, Bastiansen, Salsten. Espeland, Strom - Thoresen, Forsberg, Hoff. Roymark, Bull - Kristiansen, Roest, Trettenes. Tore: --- Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

16.06 Uhr: Im Fokus steht natürlich wieder der deutsche Superstar Leon Draisaitl. Auf Seiten der Norweger gilt es die Olimb-Brüder Ken-André und Mathis im Blick zu behalten. Beide spielten zuletzt gemeinsam in Schweden bei Linköpings HC, Ken-André Olimb wechselt zur neuen Spielzeit zur Düsseldorfer EG.

16.00 Uhr: In 15 Minuten geht es los in Herning. Deutschland liegt derzeit auf Rang sechs in der Gruppe B, Norwegen auf Rang sieben. Für die Qualifikation zum Viertelfinale muss es am Ende aber Platz vier sein. Wie es in der Gruppe derzeit aussieht und wie die anderen Partien liefen, erfahren Sie im Spielplan zur Eishockey-WM.

15.49 Uhr: Oliver Mebus von den Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg feiert heute übrigens sein WM-Debüt, für ihn bleibt der Düsseldorfer Bernhard Ebner auf der Tribüne.

15.23 Uhr: Bundestrainer Marco Sturm stellt die Reihen des DEB-Teams ein wenig um. Neben Dominik Kahun und Patrick Hager läuft nun Markus Eisenschmid, Manuel Wieder rückt dafür in die vierte Reihe als vierter Stürmer. Zudem rückt Marc Michaelis in die Reihe mit Frederik Tiffels und Marel Noebels.

15.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom zweiten Vorrundenspiel von Team Deutschland bei der Eishockey-WM 2018! Gegner ist nach Gastgeber Dänemark am Freitag erneut ein skandinavischer Vertreter, nämlich die Nationalmannschaft aus Norwegen. Auch dieser Gegner gehört zu denen in der Gruppe B, gegen das die DEB-Auswahl punkten sollte, will man das Viertelfinale erreichen. Ob es klappt, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

Deutschland - Norwegen: Vorbericht

Deutschland gegen Norwegen - war nicht etwas? Mit Grauen erinnern sich die deutschen Eishockey-Fans an das letzte WM-Duell der beiden Teams zurück. Am 13. Mai 2012 unterlag die DEB-Auswahl in Stockholm den Norwegern mit 4:12 (0:3, 1:6, 3:3) - ein Blamage sondergleichen. Die gesamte WM 2012 war für Deutschland ein Turnier zum Vergessen. Mit fünf Niederlagen in sieben Spielen und 14:31 Toren schied man in der Vorrunde aus.

Erst vor rund drei Monaten standen sich Deutschland und Norwegen auf dem Eis gegenüber. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang duellierten sich die Teams am letzten Spieltag der Vorrundengruppe C um den dritten Rang. Das DEB-Team gewann knapp mit 2:1 nach Penaltyschießen, der entscheidende Schütze war Patrick Hager.

Am Sonntag ist das Duell zwischen Deutschland und Norwegen das zweite Spiel beider Mannschaften bei der Eishockey-WM 2018. Die erste Partie verlor die DEB-Auswahl gegen Gastgeber Dänemark am Freitag mit knapp mit 2:3 nach Penaltyschießen. Für Deutschland und Norwegen geht es um wichtige Zähler für die angestrebte Qualifikation für das Viertelfinale. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie in Herning, bei uns verpassen Sie nichts!

fw