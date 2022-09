Deutschland will Serie bei der Basketball-EM fortsetzen – alle Infos zum Slowenien-Spiel

Von: Marco Büsselmann

Deutschland trifft am Dienstag auf Slowenien. © Marius Becker/dpa

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft will bei der EM 2022 den nächsten Sieg einfahren. Hier finden Sie alle Infos zum Gruppenspiel gegen Slowenien:

Vierter Sieg im vierten Gruppenspiel? Die deutschen Basketballer wollen ihren momentanen Lauf bei der Europameisterschaft fortsetzen. Am Dienstag (6. September) geht es für das DBB-Team gegen Slowenien. Deutschland gegen Slowenien bei der Basketball-EM 2022 – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Gruppenspiel live im TV und Stream schauen können.

Spielbeginn in der Lanxess Arena in Köln ist um 20:30 Uhr. Das Achtelfinale wird dann ab dem 10. September komplett in Berlin ausgetragen.