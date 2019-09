Nach der Auftaktpleite bei der Basketball-WM 2019 trifft Deutschland nun auf die Dominikanische Republik. Gelingt dem DBB-Team der erste Sieg? Der Live-Ticker.

Deutschland - Dominikanische Republik -:- (-:-, -:-, -:-, -:-), Tip-off: Dienstag, 10.30 Uhr (MESZ)

Punkte Rebounds Assists Deutschland - - - Dominikanische Republik - - -

>>> AKTUALISIEREN <<<

Starting Five Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Deutschland - - - - - Dominikanische Republik - - - - -

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-WM 2019 in China. Gegner am Dienstag ist die Dominikanische Republik um 10.30 Uhr MESZ (16.30 Uhr Ortszeit). Wir berichten im Live-Ticker!

Deutschland - Dominikanische Republik: Basketball-WM 2019 im Live-Ticker

Shenzhen - Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich (74:78) steht Deutschland bei der Basketball-WM in China unter Druck. Ein Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die Dominikanische Republik muss her, um eine realistische Chance auf die Zwischenrunde zu wahren.

„Das ist das wichtigste Spiel überhaupt, nicht nur weil es das nächste ist, sondern weil es uns die Möglichkeit gibt, in die nächste Runde zu kommen. Es ist ohne Frage ein Must-Win“, sagte Bundestrainer Henrik Rödl am Montag. „Die Mannschaft hat sehr viel Herz gezeigt in dem Spiel, das kann man mitnehmen. Das macht uns aus, wir werden mit voller Kraft gegen den zweiten Gegner spielen.“

Die Dominikanische Republik, die zum Auftakt Jordanien 80:76 bezwang, liegt zwar in der Weltrangliste vor dem deutschen Team, ist aber deutlicher Außenseiter. „Sie sind nicht so strukturiert wie Frankreich. Ich glaube, dass es etwas wilder wird“, sagte Rödl zu seinen Erwartungen.

Positiv für das DBB-Team: Die Dom. Rep. muss ohne die NBA-Stars Al Horford von den Philadelphia 76ers und Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves auskommen. Die beiden Big Men hatten ihre WM-Teilnahme bereits vor einigen Wochen abgesagt.

Sie wollen wissen, welche zwölf Akteure im zweiten WM-Match zum Einsatz kommen könnten? Wir stellen Ihnen den Kader von Deutschland vor. Darüber hinaus bekommen Sie in unserem News-Ticker alle Infos zur deutschen Mannschaft.

Das Duell zwischen dem DBB-Team und der Dominikanischen Republik ist übrigens live und kostenlos im Live-Stream zu sehen - so wie auch alle anderen Partien des Turniers. Im Spielplan der Basketball-WM finden Sie alle Spieltermine im Überblick.

Video: Auftaktpleite! Deutschland unterliegt Frankreich

sk