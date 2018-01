Mit Alexander Zverev: Davis-Cup-Team nominiert

Das deutsche Davis-Cup-Team tritt mit Alexander Zverev in Australien an. Kapitän Michael Kohlmann setzt auch auf einen Doppel-Spezialisten.

Berlin - Mit dem Weltranglistenvierten Alexander Zverev, dafür ohne seinen angeschlagenen Bruder Mischa tritt das deutsche Davis-Cup-Team zum Erstrundenduell gegen Australien in Brisbane (2. bis 4. Februar) an. Das gab der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Dienstag bekannt. Neben Zverev nominierte Teamchef Michael Kohlmann Peter Gojowczyk (München), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Tim Pütz (Frankfurt).

"Ich hoffe, dass Sascha seine Niederlage in der dritten Runde der Australian Open schnell verkraftet und in Brisbane zeigen wird, zu welch großartigen Leistungen er fähig ist", sagte Kohlmann über seine Nummer eins, die in Melbourne überraschend in fünf Sätzen gegen den Südkoreaner Chung Hyeon verloren hatte: "Auch wenn sein Saisonstart nicht perfekt verlaufen ist, bin ich zuversichtlich, dass er im Davis Cup topmotiviert antreten wird."

Kohlmann lobt Struff als „wichtige Säule in unserem Team“

Während ein Teil des Teams bereits im Trainingslager an der Gold Coast weilt, steht Struff im Doppel-Halbfinale von Melbourne und reist erst später nach. "Jan hat sich zu einer wichtigen Säule in unserem Team entwickelt. Er hat in diesem Jahr bereits Tomas Berdych besiegt und zudem in Melbourne gegen Roger Federer eine starke Partie gespielt", lobte Kohlmann den 27-Jährigen, der in Abwesenheit der Zverev-Brüder im September in Lissabon mit zwei Siegen den Klassenerhalt gesichert hatte.

Australien startet mit Nick Kyrgios und dem 18 Jahre alten Top-Talent Alex De Minaur. Teamchef Lleyton Hewitt nominierte zudem Jordan Thompson, John Millman und Doppelspezialist John Peers. Seit dieser Saison dürfen fünf statt vier Spieler zum Davis-Cup-Team gehören. Kohlmann entschied sich dagegen, einen Ersatz für Mischa Zverev, den ein Infekt und eine Schulterverletzung beeinträchtigen, in die Mannschaft zu holen.

sid