Das muss man zum Großen Preis von Belgien wissen

Sergio Perez aus Mexico vom Team Oracle Red Bull ist im vergangenen Jahr auf der Strecke in Spa unterwegs. © Hasan Bratic/dpa

Gastspiele in Spa bringen viele Formel-1-Piloten ins Schwärmen. Diesmal stehen die Siegesserien von Max Verstappen und Red Bull auf dem Spiel. Das Wetter könnte wieder ein Faktor werden.

Spa-Francorchamps - Die Formel 1 verabschiedet sich mit einem ihrer Klassiker in die Sommerpause. Der oft als Ardennen-Achterbahn beschriebene Kurs in Spa-Francorchamps gehört zu den Lieblingsstrecken vieler Fahrer.

Das gilt vor allem für Max Verstappen, der beim Großen Preis von Belgien seine Mega-Serie auf acht Siege nacheinander ausbauen will. „Das Wochenende wird ein Spaß“, kündigt der WM-Spitzenreiter in Erwartungen zehntausender niederländischer Fans bereits an.

Was steht auf dem Spiel?

Verstappens Serie trug maßgeblich dazu bei, dass sein Red-Bull-Team nun schon zwölf Rennen in Folge ganz vorn beendete. Das ist Rekord. Nun ist die Frage, wie weit der Rennstall diese Bestmarke noch ausbauen kann. Verstappen selbst jagt Sebastian Vettels neun Siege nacheinander, die dem Deutschen 2013 gelangen. Der Titelverteidiger und sein Arbeitgeber dürften kaum geneigt sein, ausgerechnet das letzte Rennen vor den Ferien mit einer Delle in der Bilanz zu beenden.

Wer könnte denn Verstappen überhaupt ärgern?

Sergio Pérez sitzt im gleichen Auto wie der Niederländer, hat also eigentlich die besten Voraussetzungen. Aber zuletzt stürzte der Mexikaner in ein Formloch und hat bereits 110 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung. Stark waren dagegen zuletzt die McLaren, vor allem der Brite Lando Norris. Er könnte in Belgien Herausforderer Nummer eins sein. Mercedes erhielt durch Lewis Hamiltons Fahrt auf die Pole Position in Ungarn zumindest etwas Auftrieb, muss aber weiter mehr Tempo im Auto und Konstanz finden.

Wie wird denn diesmal das Wetter?

Regen gehört in Spa fast immer dazu. Auch diesmal sind laut Vorhersage an allen Tagen Niederschläge möglich. Das dürfte auch die Debatte um die Sicherheit der Strecke anheizen. Erst vor wenigen Wochen war der 18 Jahre alte Dilano van't Hoff aus den Niederlanden bei einem Nachwuchsrennen in Spa auf regennasser Fahrbahn tödlich verunglückt. Danach hatten mehrere Formel-1-Piloten gefordert, die Vorkehrungen für solche Bedingungen auf der belgischen Strecke erneut zu überprüfen.

Wo und wann ist der Grand Prix zu sehen?

In Belgien trägt die Formel 1 eines von sechs Sprintrennen in diesem Jahr aus. Daher wird am Freitag nach dem ersten Training (13.30 Uhr) schon die Qualifikation für das Hauptrennen ausgefahren (17.00 Uhr). Am Samstag folgt dann auf die Startplatzjagd für den Sprint (12.00 Uhr) am Nachmittag das Rennen im Kurzformat (16.30 Uhr). Am Sonntag wird der Grand Prix um 15.00 Uhr gestartet. Alle Auftritte der Formel 1 sind beim Bezahlsender Sky zu sehen. dpa