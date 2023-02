Biathlon-WM: Plötzlich streikt die Waffe - Weidels „Überlebenskampf“ in Oberhof

Von: Tobias Ruf

Biathlon-WM: Anna Weidel hat massive Probleme mit ihrem Gewehr. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Anna Weidel startet erstmals bei der Biathlon-WM in Oberhof. Im Einzel am Mittwoch lag sie gut auf Kurs. Dann hatte sie massive Probleme mit ihrem Gewehr. Das Rennen war dahin, die Deutsche zeigte dennoch großen Kampfgeist.

Oberhof - Endlich durfte Anna Weidel ran bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Die 26-Jährige wurde am Mittwoch erstmals bei den Titelkämpfen eingesetzt. Im Einzel am Mittwoch war sie bis zum dritten Schießen noch auf einem ordentlichen Kurs. Dann überschlugen sich die Ereignisse, Weidel wurde zur tragischen Heldin.

Sie kam an den Schießstand und wollte zur Liegendserie ansetzen. Weidel erkannte aber sofort ein Problem mit ihrem Gewehr. Sie sah nichts durch ihr Visier, mehrfach musste sie durch das kleine Loch am Korntunnel durchpusten.

Biathlon-WM: Weidel verliert fast sechs Minuten

Die Athletin vom WSV Kiefersfelden hatte keine Chance und musste sogar das Magazin wechseln. 1:48 Minuten dauerte es, bis sie zum ersten Schuss ansetzen konnte. Immer wieder pustete sie durch den Diopter, der Wettkampf war da längst gelaufen.

Zu den zwei Strafminuten, die sie vorab bereits geschossen hatte, kamen weitere vier Fehler. Weidel fiel weit zurück, zeigte dennoch großen Kampfgeist. Über zehn Minuten Rückstand hatten sich nach ihrem Missgeschick angehäuft, dennoch lief sie weiter.

Biathlon-WM: Herrmann-Wick spendet Trost, Weidel zeigt Kampfgeist

„Da kam alles zusammen. Sie kriegt gleich eine dicke Umarmung von mir“, sagte Denise Herrmann-Wick als erste Reaktion auf das Missgeschick ihrer Teamkollegin.

Mit über 14 Minuten Rückstand auf die neue Weltmeisterin Hanna Öberg kam Weidel als 87. von 90 Läuferinnen ins Ziel. Von den Zuschauern wurde sie bejubelt, da sie trotz des großen Missgeschickes nie aufgegeben hatte.

Nach dem Rennen äußerte sie sich im Ziel. „Schon in der Früh habe ich gemerkt, dass ich was im Diopter habe. Das habe ich dann rausbekommen, beim Anschießen habe ich klar gesehen. Bei den ersten zwei Schießen war alles gut, dann war das plötzlich wieder da“, sagte eine gefasste Weidel.

„Nach dem dritten Schießen sind mir die Tränen gekommen, die Beine waren schwer und es war nur noch ein Überlebenskampf“, fasste die 26-Jährige ihr völlig missglücktes WM-Debüt zusammen.

Quelle: chiemgau24.de

