Biathlon-WM in Oberhof: Norwegen nominiert Kader, Top-Star fehlt

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Johannes Thingnes Boe (links) ist der Topfavorit in Oberhof, Tiril Eckhoff muss hingegen passen. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der norwegische Biathlon-Verband veröffentlichte am Montag sein Aufgebot für die Biathlon-WM in Oberhof. Tiril Eckhoff kehrt vorerst nicht in die Mannschaft zurück.

Oberhof - Elf Norweger bestreiten die Biathlon-WM in Oberhof. Alle Topstars sind dabei - mit einer Ausnahme. Tiril Eckhoff, die seit Sommer unter gesundheitlichen und mentalen Problemen leidet und noch keinen Weltcup in der Biathlon-Saison 22/23 bestritten hat, verpasst auch die Weltmeisterschaften.

Die zehnmalige Weltmeisterin ist seit ihrer Corona-Infektion im März nicht mehr in der Lage, normal Leistungssport zu betreiben. Wann ihr das wieder möglich sein wird und wie ihre Karriere weitergeht, ist weiterhin unklar.

Biathlon: So sieht das norwegische Aufgebot aus

Angeführt werden die norwegischen Biathlon-Frauen von der dreimaligen Olympiasiegerin Marte Olsbu Roeiseland. Auch die 32-Jährige hatte lange mit den Folgen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen und war erst im Januar verspätet in die Saison eingestiegen.

Zudem sind Ingrid Landmark Tandrevold, Rangnhild Femsteinevik, Karoline Offogstad Knotten und Ida Lien nominiert. Bei den Herren sind sechs Athleten in Thüringen dabei, Norwegen hat für jedes Rennen vier Startplätze.

Johannes Thingnes Boe ist die größte Gold-Hoffnung der Skandinavier. Der 29-Jährige gewann bereits neun von zwölf Saisonrennen. Am Sonntag setzte sich der Dominator bei einem norwegischen Vierfacherfolg im Massenstart von Ruhpolding überlegen durch.

Zudem sind Boes Bruder Tarjei, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale und Filip Fjeld Andersen nominiert.

Der Deutsche Skiverband hat seine Startplätze für die Heim-WM noch nicht vergeben. Mit einer Nominierung wird erst nach der WM-Generalprobe in dieser Woche im italienischen Antholz gerechnet. Auch die deutsche Mannschaft hat in jedem Rennen vier Startplätze zur Verfügung. Die Bundestrainer dürfen aber mehr Athleten nominieren und in den Rennen entsprechend variieren.

Am 8. Februar beginnt die Biathlon-WM mit der Mixed-Staffel. Bis zum 19. Februar werden Rennen in der Lotto Arena Thüringen ausgetragen. Hier geht es zum Zeitplan

Quelle: chiemgau24.de

truf mit Material von dpa