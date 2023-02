Biathlon-WM heute im Liveticker: Erste Medaille im Visier - DSV hat eine große Hoffnung

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Als Führende des Sprint-Weltcups nimmt Denise Herrmann-Wick die erste deutsche WM-Medaille in Angriff. © Martin Schutt/dpa

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Freitag mit dem Sprint der Damen fortgesetzt. In Thüringen wollen die DSV-Damen die erste Medaille. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Oberhof - Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof geht in den zweiten Wettkampftag. Am Freitag laufen die Damen ab 14.30 Uhr im Sprint, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Die Heim-WM begann für das deutsche Team nicht wie erhofft. In der Mixed-Staffel sprang nur ein enttäuschender 6. Platz heraus, neun Nachlader und eine Strafrunde konnten auf der Strecke nicht mehr gut gemacht werden. Die DSV-Läuferinnen wollen es am Freitag besser machen und im Sprint eine Top-Platzierung erreichen.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Holt Herrmann-Wick die erste deutsche Medaille?

Denise Herrmann-Wick ist die deutsche Topläuferin und geht als Favoritin ins Rennen. Die 34-Jährige führt die Sprintwertung des diesjährigen Weltcups an und gewann im Laufe der Saison bereits ein Sprintrennen. Auch Vanessa Voigt rechnet sich einiges aus, die Thüringerin steht vor den heimischen Fans besonders im Fokus.

Die starke Schützin hatte in der Mixed-Staffel Probleme auf der Strecke, auch am Schießstand leistete sie sich zwei Fehler. Herrmann-Wick hingegen zeigte sich in glänzender Verfassung und meldete ihren Anspruch auf eine Medaille an.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Viele Favoriten - wer holt sich die Medaillen?

Um sicherzugehen, dass die Top-Athleten bei Sprint- und Einzelwettbewerben an den Start gehen können, änderte der Verband vor der Saison die Regeln und quotierte die Startplätze für die Top-Nationen. Für Deutschland dürfen daher - statt der ursprünglichen vier - fünf Läuferinnen teilnehmen. Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Hanna Kebinger komplettieren das deutsche Starterfeld, haben aber nur Außenseiterchancen. Hier geht es zur Startliste

Vor allem Laufstärke ist in der kurzen Disziplin gefragt. Im Sprint laufen die Damen über 7,5 Kilometer, zweimal geht es an den Schießstand - zuerst liegend, dann stehend. Pro Fehler muss eine Strafrunde gelaufen werden, welche im Sprint 150 Meter lang ist. Das Ergebnis des Rennens beeinflusst die Startreihenfolge im Verfolger, der am Sonntag stattfindet.

Favoritinnen gibt es in den diesjährigen Frauen-Wettbewerben erfahrungsgemäß einige. Neben der Gesamtweltcup-Führenden Julia Simon (Frankreich) ist auch Dorothea Wierer (Italien) Anwärterin auf eine Medaille. Dazu muss man die beiden Norwegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Roeiseland, sowie die Schwedinnen Elvira Öberg und Linn Persson auf dem Zettel haben.

Der Sprint der Damen hat es in der laufenden Saison in sich - in den bisherigen fünf Wettbewerben gab es fünf verschiedene Siegerinnen. Dementsprechend hoch ist die Spannung, wenn am Freitag um 14.30 Uhr der Sprint bei der Biathlon-WM in Oberhof startet. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

