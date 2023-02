Biathlon-WM: DSV-Damen verballern Medaille - Schweden jubelt doppelt

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Biathlon-WM: Sophia Schneider wurde beste Deutsche - vier Fehler waren aber zu viel fürs Podium. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wurde am Mittwoch fortgesetzt. Im Einzel der Damen verpassten die DSV-Läuferinnen eine Medaille, eine Nation feierte gleich doppelt.

Oberhof - Mit dem Einzel der Damen ging die Biathlon-WM 2023 in Oberhof in die nächste Runde. Die deutschen Damen hatten Probleme am Schießstand, Schweden triumphierte gleich zweimal.

Es hat nicht sollen sein mit der dritten Medaille für Denise Herrmann-Wick bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Im Einzel am Mittwoch leistete sich die Sprint-Weltmeisterin zu viele Fehler und verpasste das Treppchen klar.

Biathlon-WM: Vier Strafminuten sind zu viel

Im Einzel, der bei den Damen über 15 Kilometer gelaufen wird, wird jeder Fehler am Schießstand mit einer Strafminute sanktioniert. Die 34-Jährige verfehlte bei 20 Schuss vier Scheiben und lag als 15. im Ziel klar hinter der Spitze zurück.

Beste Deutsche wurde Sophia Schneider. Die 24-Jährige leistete sich zwar auch vier Fehler, überzeugte aber auf der Strecke und wurde 13. Schneider lieferte die viertbeste Laufzeit ab und untermauerte ihr großes Potenzial auf der Strecke.

Biathlon-WM: Schweden und Italien jubeln, Weidel im Pech

Neue Weltmeisterin ist Hanna Öberg. Die Schwedin schoss nur eine Strafminute, überzeugte auf der Strecke und siegte vor ihrer fehlerfreien Landsfrau Linn Persson. Bronze ging an Lisa Vittozzi aus Italien.

Sechs deutsche Damen waren am Start, die Medaillen lagen weit entfernt. Vanessa Voigt (2 Fehler), Hanna Kebinger (4), Janina Hettich-Walz (5) und Anna Weidel (8) verpassten die Top-Positionen klar. Weidel wurde zum großen Pechvogel. Beim dritten Schießen streikte ihre Waffe, sie lag im Ziel weit abgeschlagen zurück.

Biathlon-WM: Der Endstand im Einzel der Damen

1. Hanna Öberg (Schweden) 43:36,1 / 1 Strafminuten 2. Linn Persson (Schweden) +10,3 / 0 3. Lisa Vittozzi (Italien) +28,0 / 1 13. Sophia Schneider (Deutschland) +3;17,6 / 4 15. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) +3:25,1 / 4 19. Vanessa Voigt (Deutschland) +3:39,9 / 2 30. Hanna Kebinger (Deutschland) +4:58,1 / 4 42. Janina Hettich-Walz (Deutschland) +5:57,6 / 5 87. Anna Weidel (Deutschland) +14:13,2 / 8

Das gesamte Ergebnis

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Donnerstag fortgesetzt. Dann wird ab 15:10 Uhr in der Single-Mixed-Staffel gelaufen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Biathlon-WM: Der Einzel der Damen im Liveticker

Rennen: Alle Deutschen sind im Ziel, Anna Weidel hat ihr Rennen jetzt auch zu Ende gebracht.

Rennen: Letztes Schießen jetzt für Weidel. Zwei Schüsse sitzen, einer ging daneben. Dann muss sie erneut absetzen und Dreck wegpusten. Von den letzten beiden Schüssen sitzt dann noch einer, insgesamt hat sie jetzt acht Strafminuten.

Rennen: Anna Weidel ist beim dritten Schießen angekommen, sie hat aber Probleme mit ihrer Waffe, die erst behoben werden müssen. Knapp zwei Minuten hat es gedauert, dann fängt sie mit dem Schießen an. Sie verfehlt direkt die ersten drei Scheiben, trifft dann eine und schießt noch einen Fehler. Insgesamt sechs Strafminuten hat sie jetzt auf dem Konto. Das ist bitter für die Debütantin.

Rennen: Auch Janina Hettich-Walz leistet sich im letzten Schießen drei Fehler.

Rennen: Drei Fehler jetzt für Hanna Kebinger beim letzten Schießen, sie fällt damit natürlich weit zurück.

Rennen: Anna Weidel ist das erste Mal beim Stehendschießen. Das macht sie gut, sie trifft alle Scheiben.

Rennen: Im dritten Schießen macht Janina Hettich-Walz einen Fehler, zwei Strafminuten hat sie auf dem Konto, ist 19.

Rennen: Gut unterwegs ist weiterhin Hanna Kebinger, die beim dritten Schießen fehlerfrei bleibt und Achte ist. Denise Herrmann-Wick kommt währenddessen ins Ziel, sie verpasst einen Top Ten-Platz.

Rennen: Vanessa Voigt kommt ins Ziel, insgesamt hat sie dreieinhalb Minuten Rückstand auf Öberg.

Rennen: Hanna Öberg kommt ins Ziel und ist Erste! Die Schwedin hat in der Schlussrunde noch einmal viel Zeit auf ihre Teamkollegin aufgeholt und steht jetzt kurz vor Gold.

Rennen: Das war es endgültig mit einer Medaille im Einzel für Denise Herrmann-Wick. Sie schießt im Stehendschießen noch einmal zwei Fehler und fällt wieder weit zurück.

Rennen: Schlussspurt für Linn Persson. Holt sich die Schwedin heute Gold? Sie verliert in der letzten Runde viel Zeit, kommt jetzt aber erst einmal als Erste ins Ziel.

Rennen: Hanna Kebinger ist bislang fehlerfrei, verfehlt jetzt aber eine Scheibe im Stehendanschlag.

Rennen: Letztes Schießen jetzt auch für Voigt. Kann sie noch einmal aufholen? Sie trifft alle fünf Scheiben, sehr gut.

Rennen: Noch ein Nachtrag: Sophia Schneider traf auch beim letzten Schießen vier Scheiben, hat damit insgesamt vier Strafminuten.

Rennen: Dorothea Wieder kommt ins Ziel. Die Italienerin war gut dabei, leistete sich im letzten Schießen aber drei Fehler.

Rennen: Doppelführung für Schweden, Hanna Öberg trifft beim letzten Schießen alles und ist 14 Sekunden hinter Persson.

Rennen: Janina Hettich-Walz trifft beim ersten Schießen alle Scheiben, währenddessen startet Anna Weidel bei ihren WM-Debüt. Die ersten Läuferinnen kommen dann ins Ziel, Marketa Davidova ist die erste, die die Ziellinie überquert.

Rennen: 20 Schüsse - 20 Treffer! Linn Persson bleibt perfekt am Schießstand und kann den Patzer von Vittozzi ausnutzen. Holt sich die Schwedin Gold?

Rennen: Denise Herrmann ist das zweite Mal beim Liegendschießen. Sie muss jetzt aufholen und trifft wieder alle fünf. Das sieht wieder besser aus - sie ist wieder dabei.

Rennen: Letztes Schießen für Lisa Vittozzi. 19 Scheiben hat sie schon getroffen - die letzte will nicht fallen! Die Italienerin bleibt weiter in Führung, macht die Tür allerdings wieder auf.

Rennen: Vanessa Voigt verfehlt auch jetzt wieder eine Scheibe und hat damit zwei Strafminuten auf dem Konto. Dann kommt Hanna Kebinger das erste Mal an den Schießstand, sie trifft alles!

Rennen: Was macht jetzt Julia Simon? Zwei Strafminuten hat sie schon - und die dritte kommt dazu! Die Gesamtführende des Weltcups fällt wieder zurück.

Rennen: Die Läuferinnen schießen insgesamt aber jetzt besser, Öberg und Davidova bleiben hier jeweils fehlerfrei.

Rennen: Während Janina Hettich-Walz startet, holt sich Sophia Schneider ihre dritte Strafminute ab. Läuferisch hält Schneider aber gut mit, ist nur wenige Sekunden langsamer als Simon.

Rennen: Zweites Schießen für Denise Herrmann-Wick. Nein, das darf nicht wahr sein. Sie schießt zwei Fehler und fällt auf Rang 16 zurück. Die Medaille ist in jetzt weit entfernt.

Rennen: Jetzt kommt Lisa Vittozzi zum dritten Mal an den Schießstand. Auch hier trifft sie wieder alle Scheiben, was für eine beeindruckende Vorstellung der Italienerin!

Rennen: Während Hanna Kebinger starten darf, legt Denise Herrmann-Wick auf der Strecke zu. Die deutsche Top-Läuferin hat schon knapp zehn Sekunden auf die Führung gut gemacht.

Rennen: Auf der Strecke ist Julia Simon aktuell die schnellste, die Französin schießt jetzt aber schon ihre zweite Strafminute. Vanessa Voigt kommt dann zum Stehendschießen und macht das ganz stark. Sie trifft alle fünf Scheiben und kann wieder ein wenig aufholen.

Rennen: Eine Titelverteidigung werden wir heute wohl nicht sehen. Auch beim dritten Auftritt am Schießstand holt sich Marketa Davidova eine Strafminute ab.

Rennen: Fehlerfreies zweiten Schießen für Hanna Öberg, die damit aktuell auf Rang fünf steht.

Rennen: Im Stehendanschlag holt sich Sophia Schneider die zweite Strafminute.

Rennen: Denise Herrmann-Wick kommt das erste Mal an den Schießstand und trifft gleich alle Scheiben! Guter erster Auftritt der Olympiasiegerin, so darf es weitergehen. Sie ist aktuell Fünfte.

Rennen: Ganz starker Auftritt bislang von Lisa Vittozzi, die als bisher einzige Favoritin alle zehn Scheiben trifft. Mit einer halben Minute Vorsprung geht sie in die nächste Runde.

Rennen: Für Ingrid Landmark Tandrevold ist der Wettkampf gelaufen. Drei Fehler im Stehendschießen bedeuten schon vier Strafminuten für die Norwegerin, im Normalfall kann man das nicht mehr gut machen.

Rennen: Vanessa Voigt beginnt ihr Liegendschießen mit einem Fehler, trifft dann aber die verbleibenden vier Scheiben.

Rennen: Ganz starkes Stehendschießen von Julia Simon, die alle fünf Scheiben trifft und das ganze auch noch mit einer sehr schnellen Zeit. Die Französin ist damit weiter gut dabei.

Rennen: Marketa Davidova kommt das erste Mal zum Stehendschießen. Auch hier unterläuft der Tschechin ein Fehler, sie steht damit schon bei zwei Strafminuten. Hanna Öberg ist gleichzeitig das erste Mal beim Liegendanschlag, auch sie schießt einmal daneben. Dorothea Wierer trifft beim Stehendschießen alle Scheiben.

Rennen: Erstes Schießen für Sophia Schneider. Die 25-Jährige lässt eine Scheibe stehen, bekommt dafür eine Strafminute.

Rennen: So, jetzt wird es laut in Oberhof, Denise Herrmann-Wick greift ins Rennen ein.

Rennen: Lisa Vittozzi kann die Patzer der Konkurrenz jetzt erst einmal nutzen. Die Einzel-Gewinnern aus Ruhpolding trifft alle fünf Scheiben.

Rennen: Auch Dorothea Wierer verfehlt eine Scheibe, hat ebenfalls schon eine Strafminute. Dann kommt Julia Simon, die ebenfalls eine Scheibe verfehlt. Währenddessen startet Vanessa Voigt.

Rennen: Marketa Davidova ist das erste Mal am Schießstand. Die Titelverteidigern ist als exzellente Schützin bekannt, lässt jetzt allerdings eine Scheibe stehen. Damit hat sie schon eine Strafminute auf dem Konto.

Rennen: Mit Sophia Schneider ist jetzt die erste Deutsche auf der Strecke.

Rennen: Zehn Läuferinnen sind auf der Strecke, darunter die Favoritinnen, Simon, Wierer, Davidova und Tandrevold.

Rennen: Der Einzel der Damen hat begonnen, die Slowenin Polona Klemencic ist als erste Läuferin gestartet, gefolgt von Titelverteidigerin Marketa Davidova.

Vor dem Rennen: Keine zehn Minuten mehr bis zum Rennstart, die ersten Läuferinnen machen sich bereit.

Vor dem Rennen: Die Bedingungen sollten heute wieder etwas besser sein als gestern, es ist nicht ganz so warm. Dazu ist der Wind nicht so stark.

Vor dem Rennen: Die Damen-Wettbewerbe verliefen bisher durchaus erfolgreich für die deutschen Läuferinnen. Sowohl im Sprint, als auch im Verfolger holte Denise Herrmann-Wick eine Medaille, starke Vorstellungen zeigten auch Sophia Schneider und Hanna Kebinger.

Vor dem Rennen: Die erste Deutsche auf der Strecke ist Sophia Schneider (Startnummer 16). Kurz darauf greift Vanessa Voigt (23) auf ihrer Heimstrecke ins Rennen ein. Denise Herrmann-Wick (31) startet gegen 14:45 Uhr. Eine knappe Viertelstunde später ist dann Hanna Kebinger (62) an der Reihe, gefolgt von Janina Hettich-Walz (68). Die letzte deutsche Starterin ist Anna Weidel (89).

Vor dem Rennen: Von Anfang an sind hier große Namen auf der Strecke. Marketa Davidova hat die Startnummer 2, Dorothea Wierer die 4. Julia Simon startet mit der 6 und Ingrid Landmark Tandrevold mit der 9.

Vor dem Rennen: Elvira Öberg muss erneut passen, die Schwedin ist gesundheitlich weiter angeschlagen.

Vor dem Rennen: Anna Weidel, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Denise Herrmann-Wick, Sophia Schneider und Hanna Kebinger gehen gleich für Deutschland an den Start.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Biathlon-WM heute in Oberhof.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Im dritten Einzelwettbewerb der laufenden Weltmeisterschaft peilt Denise Herrmann-Wick die dritte Medaille an. Nachdem die 34-Jährige bereits in Sprint und Verfolger Gold, bzw. Silber holte, soll nun das nächste Edelmetall herausspringen. Die amtierende Olympiasiegerin im Einzel ist eine der Top-Favoritinnen auf den Weltmeistertitel, hat aber starke Konkurrenz.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Viele Favoritinnen - Wer sichert sich die Medaillen?

Die Leistungsdichte an der Spitze ist im Damen-Biathlon sehr hoch, dementsprechend viele Medaillen-Anwärterinnen gibt es am Mittwoch. Titelverteidigern ist Marketa Davidova, die als gute Schützin bekannt ist. Weil jeder Fehler eine Strafminute bedeutet, ist eine gute Leistung am Schießstand wichtig, um im Kampf um eine Medaille mitmischen zu können.

Die beiden Schwestern Hanna und Elvira Öberg aus Schweden, Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi aus Italien und die Weltcup-Gesamtführende Julia Simon werden ebenfalls vorne mitlaufen. Außerdem sollte man die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold auf dem Schirm haben. Nachdem Landsmann Johannes Thingnes Boe den Einzel der Herren bereits gewinnen konnte, soll auch bei den Damen eine Medaille herausspringen.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Sechs deutsche Starterinnen, Debüt für Weidel

Zwei Einzelwettbewerbe gab es in der laufenden Saison. In Kontiolahti gewann Hanna Öberg, in Ruhpolding triumphierte Vittozzi, die auch den Weltcup im Einzel anführt.

Mehr zum Thema Biathlon-WM 2023: Der Medaillenspiegel aus Oberhof

Deutschland hat auch im Einzel wieder fünf gesicherte Startplätze, dazu kommt Denise Herrmann-Wick, die als Olympiasiegerin gesetzt ist. Damit wird das DSV-Team mit allen sechs Läuferinnen antreten. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger und Sophia Schneider gehen also zusätzlich an den Start, außerdem feiert Anna Weidel ihr WM-Debüt.

Biathlon-WM im Liveticker: Spielt Voigt ihre Stärke am Schießstand aus?

Voigt ist als gute Schützin beste Deutsche im Einzel-Weltcup, die 25-jährige Thüringerin hatte bei der WM allerdings bislang Probleme am Schießstand. Auch Hettich-Walz und Weidel sind gute Schützinnen, haben allerdings nur Außenseiterchancen. Kebinger und Schneider zeigen bisher eine gute Weltmeisterschaft und liefen im Verfolger in die Top Ten, der Einzel ist allerdings nicht ihre Paradedisziplin. Hier geht es zur Startliste

Der Kampf um die Medaillen im Einzel der Damen beginnt am Mittwoch um 14:30 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

Quelle: chiemgau24.de

dg/truf