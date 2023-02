Biathlon-WM 2023: Der Medaillenspiegel aus Oberhof

Von: Tobias Ruf

Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof werden zahlreiche Medaillen vergeben. Aus zwölf Rennen setzt sich der Medaillenspiegel zusammen.

Oberhof - Die Biathlon-WM 2023 findet in Deutschland statt. Im thüringischen Oberhof geht es zwischen dem 8. und 19. Februar um zwölf Weltmeistertitel, zwölf Silbermedaillen und zwölf Bronzemedaillen. Hier gibt es den Zwischenstand im Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2023.

Der Medaillenspiegel bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof setzt sich folgendermaßen zusammen - Zunächst wird die Anzahl der Goldmedaillen gewertet. Anschließend die Anzahl der Silbermedaillen, gefolgt von den Bronzemedaillen. Die Gesamtzahl an Medaillen spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Biathlon-WM: Norwegen führt im Medaillenspiegel

In der Mixed-Staffel am Mittwoch wurden die ersten Medaillen vergeben. Norwegen sicherte sich den WM-Titel und führt den Medaillenspiegel bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof vor Italien und Frankreich an.

Biathlon-WM 2023: Der Medaillenspiegel bei der WM in Oberhof

* aufgeführt sind die besten 5 Nationen und die Platzierung der deutschen Mannschaft

Zwischenstand nach Wettkampf 1/12

Platzierung Gold Silber Bronze Gesamt 1. Norwegen 1 1 2. Italien 1 1 3. Frankreich 1 1 4. 5. 5.

Die Wettbewerbe bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnen am 8. Februar mit der Mixed-Staffel. Am 19. Februar enden die Titelkämpfe mit den Massenstarts der Damen und Herren.

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Zwölf Titel in sieben Disziplinen

Zwölf Titel werden bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof vergeben. Die Athleten messen sich in den Disziplinen Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel, Sprint, Verfolgung, Einzel, Staffel und Massenstart.

Die Biathlon-WM 2023 ist nicht mehr Teil des Weltcups, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen bei den Damen, Herren und den Nationencups ein. Diese Änderung tritt in Oberhof erstmals in Kraft.

Biathlon-WM in Oberhof: So startet die deutsche Mannschaft

Bei den Damen sind Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Anna Weidel, Sophia Schneider, Hanna Kebinger und Janina Hettich-Walz mit dabei.

Bei den Herren haben Benedikt Doll, Johannes Kühn, Justus Strelow, David Zobel und Roman Rees die Norm für die Biathlon-WM erfüllt und bilden das Kernteam. Den sechsten Platz sicherte sich Philipp Nawrath.

