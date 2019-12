Biathlon: Weltcup in Hochfilzen im TV, Livestream und Liveticker

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon beginnt mit dem Weltcup in Hochfilzen. Hier sehen Sie Biathlon live im TV, Livestream und Liveticker.

Hochfilzen - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon macht seine nächste Station in Hochfilzen. Die Wettbewerbe in Österreich sind auf verschiedenen Wegen empfangbar.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Wettbewerbe

Am 13. Dezember 2019 geht es im Langlauf- und Biathlonzentrum in Hochfilzen mit dem Weltcup 2019/20 weiter. In der Tiroler Gemeinde werden insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Hier gibt es alle Informationen zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen.

Für einen Einzelsieg gibt es auch in Hochfilzen wieder 60 Punkte für die Gesamtwertung, die restlichen Zähler werden nach einem vorgefertigten Punkteschlüssel der Internationalen Biathlon Union verteilt.

Biathlon: Deutsche Biathleten hoffen auf Leistungssteigerung

Nach dem Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund wollen vor allen Dingen die deutschen Herren in Hochfilzen für bessere Ergebnisse sorgen. Auch die deutschen Damen warten noch auf das erste Podest in den Einzelwettbewerben.

In der Gesamtwertung der Damen führt nach den Wettkämpfen in Östersund Dorothea Wierer aus Italien, bei den Herren führt der Franzose Martin Fourcade den Gesamtweltcup an.

Biathlon: Der Weltcup in Hochfilzen live im TV, Livestream und Liveticker

Datum Event Uhrzeit TV-Übertragung Liveticker Livestream 13.12. (Freitag) Sprint der Damen 11:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 13.12. (Freitag) Sprint der Herren 14:20 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 14.12. (Samstag) Staffel der Frauen 11:30 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 14.12. (Samstag) Verfolgung der Herren 14:55 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 15.12. (Sonntag) Verfolgung der Frauen 12:00 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) 15.12. (Sonntag) Staffel der Herren 14:15 Uhr ARD und Eurosport chiemgau24.de ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig)

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Quelle: chiemgau24.de

