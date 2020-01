Biathlon: Mit kleinem Team aber großen Hoffnungen

Biathlon in Oberhof: Denise Herrmann geht mit guten Chancen in den Massenstart

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon in Oberhof wird mit den Massenstarts der Damen und Männer fortgesetzt. Aus deutscher Sicht mit guten Chancen auf Erfolge. Die Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de

Oberhof - Auf zum letzten Akt beim Weltcup im Biathlon von Oberhof. Zwei Rennen stehen noch an, das deutsche Team geht dabei mit wenigen Athleten aber großen Hoffnungen an den Start. Um 12:45 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Das Finale beim Weltcup im Biathlon von Oberhof steht an. Am Sonntag gehen insgesamt 60 Athletinnen und Athleten in die Massenstart-Rennen von Oberhof.

Dabei tritt die deutsche Mannschaft mit insgesamt sieben Athleten an. Bei den Herren sind Johannes Kühn, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Philipp Horn und Simon Schempp qualifiziert, bei den Damen werden Denise Herrmann und Vanessa Hinz die deutschen Farben vertreten. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Franziska Preuß setzt aus

Für ein Massenstart-Rennen im Biathlon qualifizieren sich die besten 25 des Gesamtweltcups und die fünf Besten, die nicht unter den besten 25 des Gesamtweltcups liegen, des laufenden Weltcups. Die Damen laufen 12,5 Kilometer, die Herren 15 Kilometer, je vier Mal wird im Massenstart geschossen. Hier sehen Sie, wo Sie Biathlon in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Bei den Damen wäre auch Franziska Preuß startberechtigt gewesen und steht auf der provisorischen Startliste, die 26-Jährige sagte nach überstandener Krankheit den Weltcup von Oberhof aber ab und konzentriert sich gezielt auf ihren Heim-Weltcup in Ruhpolding, der am 15. Januar beginnt. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Ruhpolding

Biathlon in Oberhof: Zahlreiche Favoritinnen bei den Damen

Da Hinz keine kandidatin für die ganz vorderen Plätze ist, ruhen die Hoffnungen auf Herrmann, aber diese Hoffnungen sind groß. In ihren bisherigen beiden Auftritten in Oberhof präsentierte sich die 31-Jährige in starker Form. Im Sprint lief sie aufs Podest, in der Staffel war sie mit Abstand die stärkste Deutsche und sicherte den vierten Platz für das DSV-Quartett.

An Konkurrenz für Herrmann mangelt es nicht. Die Norwegerinnen Marte Olsbu Roiseland und Tiril Eckhoff haben gute Chancen auf den Sieg, ebenso die Gesamtweltcup-Führende Dorothea Wierer und die Französinnen Julia Simon und Justine Braisaz. Aber auch Herrmann gehört zu den Sieg-Anwärterinnen. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Deutsche Herren mit geballter Stärke

Bei den deutschen Herren hat der Deutsche Skiverband beim Massenstart in Oberhof gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Johannes Kühn lief im Sprint aufs Podest, Arnd Peiffer und Philipp Horn sind läuferisch gut in Schuss und Benedikt Doll ist im Weltcup 2019/20 der bislang einzige Tagessieger des deutschen Teams.

In Abwesenheit des Führenden im Gesamtweltcup Johannes Thingnes Boe geht der Franzose Martin Fourcade, der im Sprint und in der Staffel herausragte, als großer Favorit ins Rennen.

Um 12:45 Uhr gehen die Frauen auf die Strecke, die Herren beginnen um 14:30 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

