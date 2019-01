Biathlon-Weltcup in Antholz 2019: Live Ticker zu den Massenstarts der Damen und Herren

Biathlon-Weltcup 2019 in Antholz: Am Sonntag findet der Biathlon-Weltcup im italienischen Antholz seinen Höhepunkt und Abschluss mit den Massenstarts der Damen und Herren. Wir berichten im Live-Ticker:

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz

Massenstarts der Damen und Herren am Sonntag, den 27. Januar

Massenstart der Damen am Sonntag ab 12.45 Uhr

Massenstart der Herren am Sonntag ab 15.30 Uhr

Sol lief die Verfolgung der Männer und Frauen am Samstag:

Dorothea Wierer aus Italien gewinnt bei den Damen. Laura Dahlmeier auf einem super zweiten Platz vor der Italienerin Lisa Vittozzi. Franziska Hildebrand auf der 18, Karolin Horchler auf der 21 und Denise Herrmann auf Platz 23. Einmal mehr holt also Laura Dahlmeier für den DSV einen super Platz ein. Denise Herrmann konnte es ihr leider nicht gleichtun und viel mit gleich sieben Schießfehlern deutlich zurück. Ein tolles Rennen hat auch Lisa Hauser aus Österreich absolviert, die nach zwei Fehlern am Ende starke Sechste wird und zwischenzeitlich sogar am ersten Podiumsplatz ihrer Karriere schnupperte.

Bei den Männern holte sch Johannes Thingnes Bö aus Norwegen Sieg Nummer elf. Zweiter wird Antonin Guigonnat aus Frankreich. Bei Platz drei musste das Foto entscheiden. Fillon Maillet vor Simon Desthieux für den es also Platz vier vor Fourcade wurde. Was für ein Teamergebnis für die Franzosen! Arnd Peiffer auf Platz sechs. Dann passiert lange nichts und erst auf Rang 21 reiht sich Erik Lesser ein. Johannes Kühn landet mit ebenfalls vier Fehlern auf Rang 28. Philipp Nawrath verpasst als 41 die Punkte. Benedikt Doll erlebte erneut einen Tag zum Vergessen und wurde mit sechs Fehlern 46.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Massenstart der Frauen und Herren in Antholz

Beim Massenstart gehen bei Frauen und Männern die jeweils 25 besten Athletinnen und Athleten gleichzeitig ("als Masse") an den Start. Dazu kommen jeweils die 5 Besten aus den Rennen vom jeweiligen Austragungsort. Die Regeln entsprechen denen der Verfolgung: Fünf Runden, vier Schießeinlagen (zwei mal liegend, zwei mal stehend). Für jeden Fehlschuss muss der Athlet eine Strafrunde absolvieren.

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Antholz

Im deutschen Damen-Kader für Antholz stehen Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSC Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSC Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß (SC Haag).

Der deutsche Herren-Kader in Antholz besteht aus Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland).

Zeitplan für den Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz

Insgesamt sechs Rennen werden beim Biathlon-Weltcup in Antholz ausgetragen. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es jeden Tag Wettbewerbe.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

