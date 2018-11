Biathlon-Weltcup 2018/2019: Der komplette Überblick

Der Biathlon-Weltcup 2018/2019 wird an zehn Orten ausgetragen. Die deutschen Athleten um Arnd Peiffer und Laura Dahlmeier kämpfen um die Krone. Können Martin Fourcade und Kaisa Mäkäräinen ihre Titel verteidigen?

37 Rennen an zehn Austragungsorten und Ende März 2019 werden die Weltcup-Gewinner feststehen: Am 3. Dezember beginnt der "BMW IBU World Cup" im Biathlon mit den ersten Rennen in Pokljuka/Slowenien. Saisonhöhepunkt wird die Biathlon-Weltmeisterschaft 2019 im schwedischen Östersund. Auch diese Ergebnisse fließen in die Weltcupwertung ein. Highlights aus deutscher Sicht sind natürlich wieder die Weltcups in der DKB-Ski-Arena in Oberhof und in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding, beide im Januar.

Biathlon-Weltcup 2018/2019: Das sind die Favoriten

Wie werden die deutschen Athleten im Winter 2018/2019 abschneiden? Beste Deutsche war in der vorigen Saison wieder einmal Laura Dahlmeier, im Gesamtweltcup schaffte sie es als Vierte aber nicht aufs Podest. Weltcup-Erste war Kaisa Mäkäräinen aus Finnland vor Anastasiya Kuzmina (Slowakei) und Darja Domratschawa (Weißrussland). In der Nationenwertung wurden die deutschen Biathletinnen aber unangefochten Erste.

Bei den Biathlon-Herren war im Winter 2017/18 Arnd Peiffer als Viertplatzierter bester Deutscher im Gesamtweltcup. Überflieger Martin Fourcade aus Frankreich gewann den Biathlon-Weltcup zum sage und schreibe siebten Mal in Folge. Zweiter wurde Johannes Thingnes Bø aus Norwegen, Anton Schipulin aus Russland schaffte es auf den dritten Platz. In der Nationenwertung landete Deutschland hinter Norwegen und Frankreich auf Rang 3.

Biathlon-Weltcup 2018/2019: Das ist der deutsche Kader der Herren und Damen

Besonders gespannt darf man in der Biathlon-Saison 2018/19 auf Laura Dahlmeier sein. Im Sommer kämpfte sie mit Verletzungen, im Oktober musste sie krankheitsbedingt eine Zwangspause einlegen, erst Anfang November begann Dahlmeier wieder mit leichtem Training. Laura Dahlmeier wird wohl erst 2019 in den Biathlon-Weltcup eingreifen.

Sprint, Einzel, Staffel & Co: Die Regeln der einzelnen Disziplinen Die Trainer der deutschen Teams können ganz auf die etablierten Spitzen-Biathleten der vergangenen Jahre zählen, es gab keine Abgänge. Im Kader der deutschen Herren stehen Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer, Roman Rees, Simon Schempp und David Zobel bereit. Bei den Damen sind es Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Nadine Horchler, Karolin Horchler und Franziska Preuß. Nach den Startquoten der IBU (Internationale Biathlon Union) darf Deutschland sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen jeweils sechs Biathleten in jedes Rennen schicken.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und Orte

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

