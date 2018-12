Biathlon-Weltcup 2018/19 in Soldier Hollow: Einzel, Massenstart, Staffel

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Salt Lake City - Soldier Hollow ist die achte Station im Biathlon-Weltcup 2018/19. Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Donnerstag, den 14. Februar und endet am Sonntag, den 17. Februar. Soldier Hollow ist ein Wintersportgebiet nahe der Stadt Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. Der Ort befindet sich mit seinem Biathlon-Stadion in den Rocky Mountains. Probleme bereitet manchen Sportlern die ungewohnte Höhenlage von mehr als 1700 Meter über dem Meeresspiegel. 2002 wurden in Soldier Hollow auch Olympische Spiele ausgetragen. Im Biathlon-Weltcup war der Ort nun einige Jahre nicht mehr vertreten.