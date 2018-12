Auftakt im Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka: Termine und Infos zu den Rennen

Was kann Deutschlands Biathlon-Star Laura Dahlmeier im Biathlon-Weltcup 2018/19 ausrichten? Verletzungsbedingt musste sie im Training in den vergangenen Monaten kürzer treten.

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 beginnt - und das gleich mit einem vollen Programm: Acht Rennen werden auf der slowenischen Hochebene Pokljuka ausgetragen.

Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka: Der Wettkampfort

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live Pokljuka/Slowenien - Der Biathlon-Weltcup 2018/19 startet dieses Mal auf der slowenischen Hochebene Pokljuka. Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Sonntag, den 2. Dezember und endet eine Woche später am 9. Dezember. Das Biathlonstadion Pokljuka liegt im Nordwesten Sloweniens, 20 Kilometer von der Stadt Bled entfernt. Seit Anfang der 1990er-Jahre finden hier schon Rennen im Rahmen des Biathlon-Weltcups statt. In Pokljuka wurden außerdem die Biathlon-Weltmeisterschaften 2001 ausgetragen.

Noch Anfang voriger Woche war es auch auf dieser alpinen Hochebene grün, doch dann fielen die Temperaturen, mit der künstlichen Beschneiung konnte begonnen werden. Zusätzlich hatten die Organisatoren aus dem vergangenen Winter knapp 20.000 Kubikmeter Schnee in zwei Deponien eingelagert, der jetzt auch zur Präparierung der Pisten verwendet wurde.

Zeitplan für den Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka

Insgesamt acht Rennen werden beim Biathlon-Weltcup Pokljuka ausgetragen. Nach dem Start am Sonntag wird für zwei Tage pausiert, am Sonntag wird das letzte Rennen ausgetragen.

Die Single-Mixed-Staffel

Jede Staffel besteht aus einer Dame und einem Herren eines Landes. Die Damen laufen insgesamt sechs Kilometer, die Herren 7,5 Kilometer. Jeder absolviert vier Schießeinlagen. Die Dame beginnt und übergibt das Rennen nach ihren ersten beiden Schießeinlagen (liegend, stehend) an ihren männlichen Kollegen. Wie auch in der normalen Staffel darf drei Mal nachgeladen werden, eine Strafrunde ist 75 Meter lang.

Außer beim ersten Weltcup in Pokljuka/Slowenien wird ein Single-Mixed-Staffel-Rennen auch bei den Wettkämpfen in Midway/Soldier Hollow (USA) und bei der Weltmeisterschaft in Östersund (Schweden) ausgetragen.

Biathlon-Weltcup in Pokljuka: Das sind die deutschen Athleten

Aus dem deutschen Herren-Kader wurden vom DSV für den ersten Weltcup Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn nominiert. Bei den Damen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß. Laura Dahlmeier wird erst 2019 in den Biathlon-Weltcup eingreifen.

Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka im Live-Ticker, Live-Stream und TV

Auch für diese Saison haben sich ARD und ZDF die Live-Übertragungsrechte fürs Free-TV des IBU-Weltcups gesichert. ARD und ZDF wechseln sich dabei wöchentlich in der Berichterstattung ab. Die Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel am Sonntag überträgt das ZDF, in der nächsten Woche werden die Rennen von der ARD ausgestrahlt. Auch Eurosport überträgt.

Aber auch hier verpassen Sie nichts: Bei uns gibt es einen Live-Ticker zu jedem Biathlon-Rennen in dieser Weltcup-Saison.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 24. bis 27. 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

