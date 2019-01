Biathlon-Weltcup im Live-Ticker: Sprint der Damen in Oberhof

>>>Live-Ticker aktualisieren<<<

+++12.30 Uhr: In zwei Stunden geht es los.

Dem Veranstalter drohen ausgerechnet für das Wochenende Wetterprobleme, es seien am Samstag und Sonntag starke Winde zu befürchten, wie die Sportschau berichtet. Hinzu komme, dass durch die Schneefälle der kommenden Tage die Schneelast auf den Bäumen groß sei.

Allerdings habe der MDR-Wetterexperte Renato Bodenburg auch eingeräumt, dass es für genaue Voraussagen noch zu früh sei. Daher sei auch der Veranstalter noch nicht unruhig.

+++10.30 Uhr: Es sind nur noch vier Stunden bis es für die deutschen Biathlon-Damen los geht.

"Über die Weihnachtswoche stand für die Sportlerinnen die Regeneration im Vordergrund. Danach sind alle wieder mit langen, lockeren Einheiten und etwas Krafttraining in die Vorbereitung auf das zweite Trimester eingestiegen", berichtet Kristian Mehringer, Leitender Disziplintrainer Damen auf der Website des Deutschen Skiverbands (DSV). "Leider müssen wir in Oberhof auf Vanessa und Laura verzichten. Statt dessen werden Anna Weidel und Nadine Horchler beim Heimweltcup starten."

Zuletzt hätte auch Franziska Hildebrand mit einer Erkältung zu tun gehabt, daher müsse geschaut werden, was in Oberhof schon wieder für sie drin sei.

+++8.30 Uhr: Nur noch sechs Stunden, dann geht es endlich weiter auf der vierten Station des IBU-Biathlon-Weltcup 2018/2019 im thüringischen Oberhof. Am Mittwochabend wurde er bereits "mit viel Schnee, Spaß und bester Stimmung" eröffnet.

"Wir hätten den Neuschnee nicht unbedingt gebraucht, die Strecke war schon fertig mit 20 bis 30 Zentimeter Höhe und sechs Meter Breite", berichtet der Streckenchef des Biathlon-Weltcups, Detlef Kotlinsky auf der Website der Organisatoren, "Jetzt haben wir einen gewissen Mehraufwand, aber das machen wir gerne. Wir sind für alles gewappnet." Der Zustand der Strecke sei aktuell nicht ganz so fest, wie die Sportler es gerne hätten. "Aber wir arbeiten daran."

Er schließt: "Wir sind guter Dinge, wir packen das." Freiwillige Helfer waren am Mittwoch bereits fleißig im Stadion am Schnee schaufeln:

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Oberhof - Am Donnerstag geht's nach der Pause zum Jahreswechsel endlich weiter mit dem Biathlon-Weltcup. Das erste Training fand bereits am Dienstag statt, am Mittwochabend gab es dann noch eine Eröffnungsfeier. Schließlich Donnerstagnachmittag ab 14.30 Uhr dann geht es richtig los, mit dem Sprint der Damen.