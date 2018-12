Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město: Termine und Infos zu Sprint, Verfolgung, Massenstart

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Nové Město/Tschechien - Nové Město ist nun die dritte Station im Biathlon-Weltcup 2018/19. Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Donnerstag, den 20. Dezember und endet am Sonntag, den 23. Dezember. Nové Město und die dortige Vysočina Arena liegen zentral in der Tschechischen Republik, rund 60 Kilometer nordwestlich von Brünn. Die Biathlon-Arena in Nové Město wurde erst 2006 eröffnet, doch seitdem gehört der Ort zum fixen Bestandteil der Biathlon-Szene: Zwei Europameisterschaften und eine Weltmeisterschaft wurden schon ausgetragen. Seit 2012 finden Weltcups statt.