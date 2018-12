Biathlon-Weltcup 2018/19 im Live-Ticker: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mäkäräinen und Wierer

Hochfilzen/Österreich - Weiter geht's mit dem Biathlon-Weltcup 2018/19 im österreichischen Hochfilzen. Am Samstag, 15. Dezember, steht die Verfolgung der Frauen und Männer auf dem Plan. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern die Rennen live!

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Hochfilzen

Verfolgung der Männer und Frauen am Samstag, 15. Dezember

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

+++11.38 Uhr: Die Deutschen sind am liegenden Schießstand angekommen: Hildebrand fehlerfrei, Horchler mit einem Fehler und Preuß schießt fünfmal ins Schwarze. Weidel traf ebenfalls alle fünf, genau wie Herrmann.

+++11.36 Uhr: Zwischen Wierer und Mäkäräinen ist das Kopf-an-Kopf-Rennen in vollem Gange. Aktuell liegt die Finnin auf Platz 1, dicht gefolgt von der Italienerin. Beide sind nun am Schießstand. Das erste Schießen im Liegen: Zwei Fehler bei Wierer, einer bei Mäkäräinen.

+++11.33 Uhr: Franziska Preuß ist gestartet. Auch Anna Weidel ist auf der Strecke. Und soeben startet Denise Herrmann.

+++11.31 Uhr: Die Sonne lässt noch etwas auf sich warten, ansonsten aber herrschen beste Bedingungen für die Damen-Verfolgung. Die Stimmung bei den Damen beim Aufwärmen war gut. Die sechs Athletinnen munterten sich gegenseitig auf. Und schon geht es los. Die ersten Biathletinnen sind gestartet.

+++11.29 Uhr: Das Duell der Besten: Die schnellste am Schießstand gegen die schnellste auf der Strecke: Zwischen der Italienerin Dorothea Wierer und der Finnin Kaisa Mäkäräinen wird es auch heute wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

+++11.27 Uhr: Zur Übersicht die Startreihenfolge, beziehungsweise das Sprint-Ergebnis der Damen: 1 Dorothea Wierer (mit 21:04.90) 2 Kaisa Mäkäräinen (+0.60s) 3 Ekaterina Yurlova (+24.40s) 4 Lisa Vittozzi (+25.30s) 5 Monika Hojnisz (+28.20s( 6 Iryna Krjuko (+38.50s) 7 Paulina Fialková (+43.80s) 8 Anais Chevalier (+45.40s) 9 Irina Starykh (+47.50s) 10 Anastasiya Kuzmina (+49.60s)

+++11.22 Uhr: Der Wind hat bisserl aufgefrischt, es dominiert grauer statt blauer Himmel in Hochfilzen. Da müssen die Biathleten beim Schießen genau schauen. Wie schlagen sich die Frauen heute? Bisher gab es für keine einen Podestplatz. Keine der Damen konnte sich für die Top-Ten-Starterliste in der heutigen Verfolgung qualifizieren.

+++11.15 Uhr: In der Disziplin Verfolgung treten die besten 60 Athleten des des Sprints an. Die Athleten müssen insgesamt vier Schießeinlagen absolvieren: Die ersten beiden liegend, die nächsten beiden stehend. Alle sechs deutsche Damen konnten sich in Hochfilzen im Sprint für die Verfolgung qualifizieren. Denise Herrmann ist gerade noch reingerutscht und startet auf der letzten Nummer 60. Ihr voraus gehen Anna Weidel (46), Franziska Preuß (28), Karolin Horchler (15) und Franziska Hildebrand, die als erste deutsche Biathletin mit der Nummer 13 ins Rennen geht. Bei den Frauen beträgt die Distanz zehn Kilometer.

+++11.00 Uhr: In genau einer halben Stunde wird es für die Damen ernst. Welche Plätze können sie heute erreichen? In der Verfolgung am 9. Dezember konnte Franziska Preuß als beste Deutsche Platz 9 erreichen - mit nur einem Schießfehler. Ungefährdet war der Sieg für Kaisa Mäkäräinen, gefolgt von Dorothea Wierer auf Platz 2. Paulina Fialkova erreichte in Slowenien den dritten Platz.

+++10.48 Uhr: Springt auch in Hochfilzen ein Platz auf dem Podest für einen deutschen Athleten heraus? Im Sprint der Herren sicherte sich am Freitagnachmittag Benedikt Doll mit einer Spitzenleistung Platz 3. Aber auch Arnd Peiffer kann zufrieden sein, wie er im Interview verrät. Er ist gespannt, wie es in der Verfolgung am Nachmittag läuft.

+++10.36 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19. In Hochfilzen in Tirol stehen heute die Verfolgungsrennen auf dem Programm. In einer knappen Stunde, um 11.30 Uhr, starten die Frauen. Um 14:45 Uhr geht es dann für die Männer ins Verfolgungsrennen.

So verliefen die Sprints der Männer und Frauen:

Das Sprint-Rennen der Damen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen am 13. Dezember war im wahrsten Sinne des Wortes dominiert von Geschwindigkeit: Die Italienerin Wierer überrascht alle mit ihren schnellen Schüssen und sichert sich Platz eins. Die Finnin Kaisa Mäkäräinen landet als schnellste in der Loipe Rang zwei. Die beste Deutsche ist Vanessa Hinz mit Platz 11. Franziska Hildebrand und Karolin Horchler belegen die Ränge 13 und 14. Preuß landet auf Rang 28, Weidel auf 46 und Herrmann auf 60.

Am Freitag, 14. Dezember, wurde es ernst für die Männer im Sprint: Die Überraschung des Tages lieferte der Franzose Martin Fourcade, der nach dem schlechten Start in Pokljuka Rang 2 lief. Auf Platz 3 steht der deutsche Benedikt Doll mit einer sehr guten Leistung. Auch Arnd Peiffer kann zufrieden sein mit Rang 5. Erik Lesser landet auf einem enttäuschenden Rang 17, Simon Schempp auf Rang 25. Philipp Horn belegt Rang 33.

Vorbericht zur Verfolgung in Hochfilzen:

Die Gemeinde im Bezirk Kitzbühel in Tirol war schon mehrfach Austragungsort von Weltmeisterschaften. Mit Hochfilzen verbinden viele die Weltmeisterschaft 2017, bei der Laura Dahlmeier ins Rampenlicht lief. Sie siegte in Einzel, Verfolgung und Massenstart und wurde mit Vanessa Hinz, Arnd Pfeiffer und Simon Schempp Erste in der Mixed-Staffel. Auch Simon Schempp kam nicht ohne Medaillen aus Tirol zurück: Er wurde Weltmeister im Massenstart.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Verfolgung

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Bei der Verfolgung treten nur die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Gestartet wird nacheinander und genau in jenen Abständen, wie sie sich aus den Ergebnissen des Sprint-Rennens ergeben. Es ist im wahrsten Sinne also eine Verfolgung auf den Sieger des Sprints. Viermal müssen die Athleten schießen: zuerst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet.

Bei den Frauen beträgt die Distanz zehn Kilometer, bei den Herren zwölf Kilometer. Die Frauen starten am Samstag um 11.30 Uhr in Hochfilzen, die Männer um 14.45 Uhr.

Lesen Sie hier: Alle Infos und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Im deutschen Herren-Kader für Hochfilzen stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn.

Im deutschen Damen-Kader für Hochfilzen stehen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Nadine Horchler und Franziska Preuß. Laura Dahlmeier wird aus gesundheitlichen Gründen erst 2019 in den Biathlon-Weltcup eingreifen.

Am Sonntag geht der Biathlon-Weltcup 2018/2019 in Hochfilzen weiter mit der Staffel. Um 11.15 Uhr beginnt die Staffel der Frauen, um 14 Uhr die Staffel der Männer. Hier geht's zum ganzen Programm des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen. Sonntag, der 16. Dezember, ist der letzte Wettkampf-Tag in Hochfilzen. Bisher waren die Damen und Herren im Sprint an der Reihe.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

mb

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.