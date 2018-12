Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město: Live-Ticker zum Sprint der Männer

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 geht weiter. Nächste Station: Nové Město in Tschechien. Am Donnerstag, 20. Dezember 2018, startet der Sprint der Männer um 17.30 Uhr. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern das Rennen live!

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město/Tschechien

Sprint der Männer am Donnerstag, 20. Dezember ab 17.30 Uhr

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Nové Město (tschechisch „Neue Stadt“ bzw. „Neustadt“) - Insgesamt vier Gemeinden in Tschechien heißen so. Der Biathlon-Weltcup 2018/19 wird in Nové Město na Moravě ausgetragen. Das bedeutet "Neustadt in Mähren".

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Sprint der Männer in Nové Město

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Zehn Kilometer müssen die Männer im Sprint-Rennen laufen. Zweimal wird geschossen, einmal liegend, einmal stehend. Ein Schießfehler wird mit einer 150-Meter-Strafrunde geahndet. Gestartet wird, wie beim Einzel, im Abstand von 30 Sekunden. Wer im Ziel die kürzeste Zeit vorweisen kann, hat gewonnen.

Lesen Sie hier: Alle Termine und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Biathlon-Weltcup in Nové Město: Das ist der deutsche Kader

Im deutschen Herren-Kader für Nové Město stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Diese Rennen stehen in Nové Město noch an

Beim Biathlon-Weltcup in Nové Město geht es am Freitag weiter mit dem Sprint der Damen (Start ist um 17.30 Uhr). Hier wird Laura Dahlmeier wohl ihr Comeback im Biathlon-Weltcup feiern. Am Samstag stehen dann die Verfolgungsrennen (Start Männer um 15 Uhr/Start Frauen um 17 Uhr) auf dem Programm. Am Sonntag gibt es den Massenstart der Männer ab 11.45 Uhr und den Massenstart der Frauen ab 14.30 Uhr.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

rw

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.