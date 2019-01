Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Traumstart für Deutschland - jetzt Kühn

Heute geht's beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding an die Staffel der Männer. Kann das deutsche Quartett bestehend aus Roman Rees, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll vor heimischer Kulisse einen Stich machen?

+++14.47 Uhr: Übergabe bei den Staffeln: Roman REES übergibt an Johannes KÜHN - weiter so, Burschen!

+++14.45 Uhr: Eine Siebenergruppe führt das Feld an, an der Spitze der Franzose JACQUELIN. Auch REES ist ganz vorne mit dabei.

14.43 Uhr: Perfekter Start für die deutsche Biathlon-Staffel

+++14.43 Uhr: Großartiger Auftritt von Roman REES: Wieder trifft er alle fünf Scheiben - so kann es weitergehen. REES jetzt auf Platz 5, es führt Michael RÖSCH für Belgien.

+++14.41 Uhr: Schon geht es ans zweite Schießen, jetzt im Stehen.

+++14.40 Uhr: Es bleibt ganz ganz eng im Feld, viele haben alle Scheiben getroffen - die Läufer stehen sich am Anstieg beinahe gegenseitig auf den Skiern. Es gab bereits einen Sturz.

+++14.36 Uhr: Toller Start - Roman REES schießt wie der Blitz, trifft alles und ist sogar der schnellste von allen am Schießstand. Er geht jetzt als Vierter in die Runde. Es führt der Tscheche MORAVEC.

+++14.34 Uhr: Ein Russe führt aktuell das Feld an, Roman REES auf Rang 10 - wir sind aufs erste Schießen im Liegen gespannt.

+++14.32 Uhr: Das Feld ist noch eng beieinander in dieser ersten Runde, erst nach dem ersten Schießen wird es sich auseinanderdividieren.

14.30 Uhr: Rennen beginnt - Roman Rees startet für deutsche Staffel in Ruhpolding

+++14.30 Uhr: Es geht los! Roman Rees startet als erster für die deutsche Staffel

+++14.28 Uhr: Ganze 27 Mannschaften stehen an dem Start. Hoch gehandelt werden vor allem die Franzosen, Norwegen, Russen - und nicht zuletzt die Deutschen.

14.21 Uhr: Biathlet Michael Rösch gönnt sich Bier vor dem Start seines letzten Rennens

+++14.21 Uhr: Da schau her! Der altgediente Sachse Michael Rösch, der inzwischen für Belgien startet, macht heute das letzte Rennen seiner Karriere - und von den Fernsehkameras wurden glatt Bilder eingefangen, in denen er noch vor dem Start mit den Fans ein paar Schluck Bier trinkt. Genau so kündigte er es gestern im Interview sogar noch an!

+++14.16 Uhr: Roman Rees macht den Auftakt in der deutschen Staffel, danach folgen Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll.

+++14.09 Uhr: Mit dem Staffelrennen steht heute eine der spannendsten Biathlon-Disziplinen überhaupt auf dem Programm: Die Teams messen sich im direkten Vergleich. Die vier Mannschaftsmitglieder treten hintereinander an und müssen jeweils zwei Mal schießen, erst liegend, dann stehend. Beim Schießen stehen den Athleten drei Ersatzpatronen zur Verfügung, um alle Scheiben zu treffen. Erst wenn nach diesen insgesamt acht Schüssen noch Scheiben stehen, muss pro Schreibe eine 150-Meter-Strafrunde gelaufen werden. Bei der Übergabe von einem Läufer zum nächsten müssen sich die Läufer berühren. Die Herren absolvieren insgesamt 7,5 Kilometer.

+++13.57 Uhr: Gestern herrschte noch Sonnenschein in Ruhpolding, heute ist es dagegen wieder bedeckt und fünf Grad minus - für die Biathleten sind das aber bessere Bedingungen, weil der Schnee dadurch griffiger und härter wird.

+++13.43 Uhr: Zwei der bekanntesten Namen bei den deutschen Herren sind heute nicht dabei und lassen den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ganz aus: Erik Lesser und Simon Schempp. Lesser wurde vor Kurzem Vater und gönnt sich eine "Babypause", Simon Schempp will abseits des Weltcups wieder fit werden und in Form kommen. Zuletzt zeigte er beim Staffelrennen in Oberhof eine schwache Leistung.

+++13.30 Uhr: Noch eine Stunde bis die Staffeln auf die Strecke gehen. Zwei Staffelrennen wurden in dieser Saison schon ausgetragen, das Abschneiden der deutschen Männer war recht unterschiedlich: In Hochfilzen holte man mit Schempp, Kühn, Peiffer und Doll Platz 3, voriges Wochenende reichte es in Oberhof aber nur für den achten Platz.

+++10.15 Uhr: Der Auftakt zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding war aus deutscher Sicht am Donnerstag erfolgreich: Benedikt Doll belegte einen starken dritten Platz im Sprint, Johannes Kühn wurde Siebter. Heute in der Staffel müssen die beiden schon wieder ran! Die deutsche Herren-Staffel bilden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Roman Rees. Um 14.30 Uhr geht es los.

Biathlon in Ruhpolding stand schon auf der Kippe: Weil binnen weniger Tage ungewöhnlich viel Schnee fiel wurde im Landkreis Traunstein der Katastrophenfall ausgerufen. Am Mittwoch wurde der Sprint der Männer wegen des Katastrophenfalls abgesagt, konnte am Donnerstag aber nachgeholt werden. Die Chiemgau-Arena in Ruhpolding ist gut gerüstet.

Auf sportlicher Seite gibt es im deutschen Lager einige Veränderungen: Bei den Männern werden der frisch gebackene Vater Erik Lesser und Simon Schempp pausieren, der abseits des Weltcups wieder in Form kommen will. Außerdem ist Laura Dahlmeier wieder dabei! Bei ihrem kurzen und umso erfolgreicheren Comeback beim Weltcup in Nove Mesto wurde sie auf Anhieb Zweite im Sprint. In Oberhof pausierte sie aber nochmal, jetzt will Laura Dahlmeier wieder angreifen. Auch Vanessa Hinz ist wieder dabei, die in Oberhof ebenfalls aussetzte.

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup: Regeln zur Staffel in Ruhpolding

Vier Mannschaftsmitglieder treten hintereinander an und müssen jeweils zwei Mal schießen, erst liegend, dann stehend. Im Gegensatz zu allen anderen Wettkampfarten stehen den Athleten in der Staffel drei Ersatzpatronen zur Verfügung, um alle Scheiben zu treffen. Erst wenn nach diesen insgesamt acht Schüssen noch Scheiben stehen, muss pro Schreibe eine 150-Meter-Strafrunde gelaufen werden. Das laden der Ersatzpatronen erfolgt manuell. Bei der Übergabe von einem Läufer zum nächsten müssen sich die Läufer berühren. Die Herren absolvieren insgesamt 7,5 Kilometer.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Das ist der deutsche Kader

Im deutschen Damen-Kader für Ruhpolding stehen bei den Damen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Laura Dahlmeier und Franziska Preuß. Im Herren-Kader stehen Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer und Roman Rees.

Biathlon-Weltcup 2018/19: So läuft die Saison bisher

Vor allem bei den deutschen Damen wurden bisher durchwachsene Ergebnisse eingefahren. Ein Lichtblick war auf jeden Fall der zweite Platz in der Staffel am Sonntag in Oberhof. Von den einzelnen Läuferinnen konnte bisher Franziska Preuß noch am ehesten überzeugen. Im Gesamtweltcup liegt sie derzeit auf Platz 11. Zweitbeste Deutsche ist Vanessa Hinz auf Platz 17 und drittbeste Franziska Hildebrand auf Platz 22 im Gesamtweltcup. An der Spitze liegen die Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi vor der Slowakin Paulina Fialkova.

Auch wenn die Männer-Staffel zuletzt in Oberhof enttäuschte schaut es bei den deutschen Herren insgesamt leicht besser aus. Allen voran Olympiasieger Arnd Peiffer konnte überzeugen, wurde bei der Verfolgung in Oberhof Zweiter und liegt im Gesamtweltcup aktuell auf Rang 6. Benedikt Doll liegt im Gesamtweltcup auf einem starken achten Platz - dann kommt eine zeitlang nichts: Kühn liegt auf Platz 25, Schempp auf Platz 27. Die Biathlon-Saison dominiert wie kein zweiter der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht am Freitag weiter mit der Staffel der Männer, am Samstag dann die Staffel der Frauen und am Sonntag die beiden Massenstart-Rennen. Alle Infos zur Übertragung des Biathlon-Weltcups live im TV und Live-Stream finden sie auf tz.de*.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

