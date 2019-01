Biathlon-Weltcup im Live-Ticker: Verfolgung der Damen und Herren in Oberhof

Am Samstag geht es beim IBU-Biathlon-Weltcup 2018/2019 in Oberhof mit den Verfolgungen der Damen und Herren weiter. Das Rennen im Live-Ticker.

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Oberhof

Sprints der Damen und Herren fanden am Donnerstag und Freitag statt.

Verfolgung der Damen am Samstag, 12. Januar ab 12.45 Uhr

Verfolgung der Herren am Samstag, 12. Januar ab 15 Uhr

Oberhof - Für die deutschen Damen wird es am Samstag nicht einfach werden. Zwar ist nur Weidel beim desaströsen Sprint am Donnerstag ausgeschieden, aber für die anderen sind auf Grund von Rückständen von ein bis zwei Minuten keine Top-Plätze zu erwarten.

Für die Herren lief es am Freitag dann zwar nicht ganz so fatal, aber trotzdem durchaus durchwachsen. Denn bei ihnen sind Schempp und Fratzscher nicht dabei.

Es wird also spannend werden, wie es am Samstag laufen wird.

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Verfolgung in Oberhof

Bei der Verfolgung treten nur die besten 60 Athleten des Sprints gegeneinander an. Gestartet wird nacheinander und genau in jenen Abständen, wie sie sich aus den Ergebnissen des Sprint-Rennens ergeben. Es ist im wahrsten Sinne also eine Verfolgung auf den Sieger des Sprints.

Viermal müssen die Athleten schießen: zuerst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Wie im Sprint wird jeder Schießfehler mit einer Strafrunde von 150 Metern geahndet. Bei den Herren beträgt die Distanz zwölf Kilometer, bei den Frauen zehn.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Das ist der deutsche Kader

Der deutsche Herren-Kader des DSV besteht aus Benedikt Doll (SZ Breitnau), Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (SZ Uhingen).

Roman Rees muss krankheitsbedingt pausieren. Auch Phillip Horn, David Zobel und Phillip Nawrath kommen in Oberhof nicht zum Einsatz.

Der deutsche Damen-Kader in Oberhof besteht aus Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSC Clausthal-Zellerfeld), Nadine Horchler (SC Willingen), Karolin Horchler (WSC Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SC Haag) und Anna Weidel (WSV Kiefersfelden).

Biathlon-Star Laura Dahlmeier muss ihr Weltcup-Comeback weiterhin verschieben. Maren Hammerschmidt scheidet derzeit wegen einer schmerzhaften Sehnenscheidenentzündung am Fuß aus. Auch Vanessa Hinz kann nicht teilnehmen.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Diese Rennen werden ausgetragen

Insgesamt sechs Rennen werden beim Biathlon-Weltcup in Oberhof ausgetragen. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es jeden Tag Wettbewerbe.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

hs

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.