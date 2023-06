Biathlon: Hinz spricht über „perfekten Abschied“ und eine „zermürbende Zeit“

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Vanessa Hinz war 15 Jahre im Leistungssport aktiv. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Im Februar hat Vanessa Hinz ihre Biathlon-Karriere überraschend beendet. Im Interview spricht sie über ihre Entscheidung, ihr neues Leben und schwierige Zeiten.

Schliersee - Am 4. Februar überraschte Vanessa Hinz die Biathlon-Welt. Die Vize-Weltmeisterin von 2020 und Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Peking verkündete beim IBU-Cup in Obertilliach ihr Karriereende.

chiemgau24.de hat mit der 31-Jährigen vom Schliersee über den Entscheidungsprozess bezüglich ihres Rücktritts gesprochen. Zudem blickt Hinz kritisch auf Veränderungen im Spitzensport und ordnet die neu formierte deutsche Biathlon-Mannschaft ein.

Biathlon: Vanessa Hinz im Interview - „Die Corona-Zeit hat mir sehr zugesetzt“

Frau Hinz, wie ist das Leben in der Biathlon-Rente?

Vanessa Hinz: Mir geht es sehr gut, ich genieße meine Zeit. Als freiheitsliebender Mensch ist es nach 15 Jahren Profisport ein schönes Gefühl, nicht täglich einen Plan zu haben, nach dem man trainieren muss. Das soll aber keineswegs heißen, dass mir der Profisport keinen Spaß gemacht hat. Ich möchte diese Zeit nicht missen, bin aber mit meinen neuen Leben sehr glücklich.

Wie viel Profisportlerin steckt noch in Ihnen?

Wenn ich beispielsweise auf eine Bergtour gehe, kommt es gelegentlich durch. Da will ich dann schneller, höher, weiter. Aber ich war nie die typische Profisportlerin, daher habe ich die Umstellung gut hinbekommen.

Was fehlt Ihnen am Leistungssport?

Die feste Struktur des Leistungssports hatte auch ihre Vorteile. Gerade kurz nach meinem Rücktritt stand ich manchmal vor der Frage: ‚Was mache ich heute eigentlich‘? Aber daran habe ich mich inzwischen gewöhnt.

Sie Sind im Alter von 30 Jahren zurückgetreten. Was waren die Gründe?

Ich bin durch einen Reifeprozess gegangen und habe für mich gemerkt, dass es nach der Saison 2022/23 zu Ende geht. Ich kann Dinge nur mit 100 Prozent angehen. Dazu war ich nach der Saison nicht mehr bereit, daher war der Rücktritt die logische Konsequenz.

Wann hat dieser Prozess begonnen?

Im Nachhinein betrachtet, habe ich festgestellt, dass mir die Corona-Zeit sehr zugesetzt hatte. Das hat mich sehr viel Energie gekostet. Zwei Corona-Jahre haben sich wie sechs normale Jahre angefühlt. Ohne Corona wäre meine Karriere vielleicht noch länger gegangen.

Was hat Sie in dieser Zeit konkret belastet?

Ich bin ein absoluter Familienmensch und habe immer das Leben abseits des Profisports gebraucht. Es ging in diesen zwei Jahren aber immer nur darum, dass ich mich nicht infiziere. Meine Familie musste ständig auf mich Rücksicht nehmen, das hatte nichts mehr mit normalem Familienalltag zu tun. Auch mit meinen Freunden konnte ich nicht so umgehen, wie ich es gewohnt war. All das hat dazu geführt, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen hatte. Das war sehr zermürbend.

Wie war es aus sportlicher Sicht?

Vor der Krankheit selbst hatte ich keine Angst. Der Druck war dennoch groß, schließlich wollte ich keine Wettkämpfe verpassen. Am schlimmsten war für mich aber, dass keine Fans zugelassen waren. Das ist mir wahnsinnig abgegangen, ich bin damit nicht gut zurechtgekommen.

Der Zeitpunkt Ihres Rücktritts war ungewöhnlich. Am 4. Februar haben Sie Ihre Karriere in Obertilliach beendet, da war die Saison noch in vollem Gange...

Nachdem klar war, dass ich keinen Startplatz für die WM in Oberhof erhalten werde, ist die Entscheidung gefallen. Ich habe mir dann Obertilliach gezielt als den Ort ausgesucht, an dem meine Biathlon-Reise enden sollte. Dort hatte ich mit meinem Skiclub meinen ersten Lehrgang überhaupt. Dort hatte ich im Alpencup meinen ersten Biathlon-Wettkampf, dort war mit der Junioren-WM mein erstes großes Biathlon-Event. Außerdem konnte meine Familie mit dabei sein, das hat die Sache rund gemacht. Es war der perfekte Abschied, auch wenn der Zeitpunkt ungewöhnlich war.

Wie bitter war es die Heim-WM in Oberhof zu verpassen?

Das war mein großes Ziel, aber es hat nicht sein sollen. Ich war sehr gut in Form und war mir sicher, dass ich in den drei Weltcups vor der WM mein Ticket für Oberhof erreicht hätte. Kurz vor dem ersten Weltcup bin ich dann aber krank geworden und habe damit lange zu kämpfen gehabt. So war die Chance auf die WM dahin.

Wer hat Sie auf Rücktritts-Prozess begleitet?

Mein Freund und meine Familie waren informiert. Auch den Trainern habe ich meine Entscheidung mitgeteilt. Schließlich müssen die sich ja auch um organisatorische Abläufe kümmern, da wollte ich rechtzeitig Bescheid geben. Meine Teamkolleginnen haben es erst drei Tage vor dem letzten Rennen erfahren.

*Instagram-Beitrag: Vanessa Hinz verkündet am 4. Februar ihr Karriereende

„Sie bleiben meist anonym und verletzen uns - Das finde ich unverschämt“

Welche Veränderungen haben Sie in über zehn Jahren Biathlon beobachten können?

Social Media hat wahnsinnig viel verändert. Die dadurch massiv gestiegene Aufmerksamkeit ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits hat man direkten Kontakt zu Fans und erhält so auch viel Zuspruch. Andererseits sind dort aber auch Menschen unterwegs, die sich unmöglich verhalten. Leute nehmen sich heraus, dich zu beurteilen, obwohl sie dich nicht kennen. Man wird für schlechte Leistungen beschimpft, ohne dass diese Leistung hinterfragt wird. Ob man familiäre Sorgen hat, ob man die Periode hat, oder einfach nur einen schlechten Tag - all das spielt in der Beurteilung mancher Leute keine Rolle. Sie bleiben meist anonym und verletzen bewusst uns Sportler als Menschen. Das finde ich unverschämt.

Was hat sich sportlich verändert?

Das Spektrum an Nationen ist viel breiter geworden, viele kleinere Biathlon-Länder haben unheimlich aufgeholt. In den Rennen selbst ist die größte Veränderung am Schießstand zu beobachten. Zu meiner Anfangszeit waren Schießzeiten um die 30 bis 35 Sekunden normal. Damit bist du heute weit von der Weltspitze entfernt. Wir bewegen uns inzwischen ja im Bereich zwischen 20 und 25 Sekunden.

In der deutschen Damen-Mannschaft hat es merkliche Veränderungen gegeben. Was trauen Sie dem neu formierten Team zu?

Sehr viel! Die Mädels sind jung und hungrig, sie haben nichts zu verlieren. Der öffentliche Druck ist in Biathlon-Deutschland immer hoch, aber die Mannschaft kann unbeschwert an die neue Konstellation herangehen.

Biathlon: Der Kader der deutschen Damen für die Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Wer könnte die neue Leaderin im Team werden?

Franzi Preuß hat sehr viel Erfahrung und schon oft gezeigt, dass sie zur Weltspitze gehören kann. Wenn sie gesund bleibt, kann sie das Aushängeschild im deutschen Team werden.

Sie sind in der vergangenen Saison im IBU-Cup mit Selina Grotian gelaufen. Sie gilt als großes Talent. Welchen Eindruck haben Sie von ihr?

Ich kenne Selina nicht nur aus dem IBU-Cup, wir hatten schon vorher engen Kontakt. Im Rahmen des Mentoring-Programms des Deutschen Skiverbandes war ich für Selina zuständig. Sie hat großes Potenzial, man darf sie meiner Meinung nach aber nicht verheizen. Was mir an ihr imponiert hat, ist ihre Klarheit. Sie will nicht die neue Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier sein. Sie sagt klar, dass sie die Selina ist und ihren eigenen Weg gehen will.

Wo steht das deutsche Biathlon im internationalen Vergleich?

Norwegen ist das Maß aller Dinge. Danach kommen zahlreiche Nationen, die oben anklopfen wollen. Dazu gehört auch Deutschland. Wenn ich es kategorisieren müsste, würde ich sagen: Solides Mittelfeld mit Tendenz nach oben.

Beim Weltcupfinale in Oslo haben wir Sie am Streckenrand gesehen. Höchst engagiert haben Sie ihre ehemaligen Kollegen unterstützt. Ein Vorbote in Richtung Zukunft?

Oslo hat sich zufällig ergeben. Ich habe meine sehr gute Freundin Elisabeth Schicho besucht, die in Oslo studiert. Es war zeitgleich Weltcup und Denise Herrmann-Wick hat ihren Abschied gefeiert. Ich bin noch immer Teil des deutschen Teams und habe dann spontan geholfen. Dass ich künftig als Trainerin oder Betreuerin aktiv sein werde, kann ich mir derzeit aber nicht vorstellen.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Der Plan besteht derzeit aus dem Plan, dass ich keinen habe. Ich möchte mich abseits des Profisports entdecken und wissen, was ich kann und zukünftig machen will. Ich genieße diese Auszeit nach 15 Jahren Leistungssport.

Quelle: chiemgau24.de

truf