Biathlon: Im vorletzten Rennen - Überragende Herrmann-Wick krönt ihre Saison

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick gewinnt den Sprint und holt die Disziplinwertung. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Der Weltcup 2022/23 wurde am Samstag fortgesetzt. Auf der Zielgeraden ihrer Karriere feierte Denise Herrmann-Wick einen doppelten Triumph.

Oslo - Im Biathlon-Weltcup 2022/23 fanden am Samstag noch einmal zwei Rennen statt. Bei den Herren verpasste Benedikt Doll das Podest knapp, Denise Herrmann-Wick stand bei den Damen im Mittelpunkt eines turbulenten Rennens.

In ihrem vorletzten Biathlon-Rennen hat Denise Herrmann-Wick gleich doppelt zugeschlagen. Die 34-Jährige siegte im Sprint von Oslo und gewann damit auch souverän die Disziplinwertung im Sprint.

Biathlon: Herrmann-Wick setzt sich klar gegen Wierer durch

Herrmann-Wick, die nach dem Massenstart am Sonntag ihre Karriere beenden wird, traf alle zehn Scheiben und zeigte auf der 7,5 Kilometer langen Strecke eine gewohnt starke Leistung. Im Ziel lag sie knapp vor der Schwedin Hanna Öberg, Dritte wurde Öbergs Landsfrau Anna Magnusson.

14 Punkte Vorsprung hatte Herrmann-Wick im Sprintweltcup auf Dorothea Wierer mitgebracht. Die Italienerin leistete sich eine Strafrunde und lag im Ziel klar hinter der Deutschen. Herrmann-Wick gewinnt damit zum zweiten Mal nach 2020 die Sprintwertung.

Biathlon: Simon holt Gesamtweltcup, Grotian überzeugt

Die Französin Julia Simon verpasste zwar das Podest, sicherte sich erstmals in ihrer Karriere aber den Gesamtweltcup. Auch Janina Hettich-Walz überzeugte mit einem starken achten Platz.

Mit Spannung wurde das Weltcupdebüt von Selina Grotian erwartet. Die 18-Jährige traf liegend alles, stehend musste sie zwei Strafrunden laufen. Läuferisch überzeugte die mehrfache Junioren-Weltmeisterin und feierte unter dem Strich einen guten Einstand. Auch Lisa Maria Spark trat erstmals im Weltcup an. Am Schießstand traf sie alles, auf der Strecke hatte sie aber großen Rückstand und wurde 52. Dennoch kann auch die Traunsteinerin zufrieden sein.

Biathlon: Der Endstand im Sprint der Damen

1. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) 21:06.5 Minuten / 0 Strafrunden 2. Hanna Öberg (Schweden) + 3.5 / 0 3. Anna Magnusson (Schweden) + 33.1 / 0 8. Janina Hettich-Walz (Deutschland) + 43.7 / 0 17. Hanna Kebinger (Deutschland) + 1:06.1 / 1 41. Vanessa Voigt (Deutschland) + 1:43.5 / 0 44. Selina Grotian + 1:48.3 / 2 53. Lisa Maria Spark (Deutschland) + 2:11.0 / 0 82. Anna Weidel (Deutschland) + 3:03.7 / 3

Das gesamte Ergebnis

Der Biathlon-Weltcup in Oslo wird am Sonntag beendet. Dann stehen die letzten Rennen der Saison an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Doll zeigt starken Verfolger bei nächster Boe-Show

Benedikt Doll hat im letzten Verfolger der Biathlon-Saison das Treppchen nur knapp verpasst. Im Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinheiten kam der Schwarzwälder auf einen guten vierten Rang.

Der 32-Jährige schoss zwei Strafrunden, es war am Ende eine zu viel. Mit nur einem Fehler wäre der läuferisch starke Doll wieder aufs Podium gelaufen. Dies besetzten am Samstag Johannes Thingnes Boe aus Norwegen vor dem Franzosen Quentin Fillon Maillet und Sturla Holm Laegreid, der ebenfalls aus Norwegen kommt.

Biathlon: Boe dominiert den Sport nach Belieben

Boe gewann sieben von acht Verfolgungsrennen der Saison, sicherte sich souverän die Disziplinwertung und zeigte auf seiner Heimstrecke erneut eine beeindruckende Machtdemonstration.

Die restlichen deutschen Starter hatten mit den Top-Platzierungen nichts zu tun. Philipp Nawrath (14.) und Roman Rees (20.) kamen in die Top 20, auch Lucas Fratzscher zeigte als 21. eine gute Leistung. David Zobel lag als 27. im Mittelfeld, Johannes Kühn (50.) und Philipp Horn (52.) zeigten eine ganz schwache Leistung am Schießstand.

Biathlon: Der Endstand im Verfolger der Herren

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 32:34.0 Minuten / 1 Strafrunde 2. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) + 32.7 / 0 3. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) + 49.1 / 1 4. Benedikt Doll (Deutschland) + 55.3 / 2 14. Philipp Nawrath (Deutschland) + 2:06.3 / 2 20. Roman Rees (Deutschland) + 2:25.5 / 2 21. Lucas Fratzscher (Deutschland) + 2:36.4 / 3 27. David Zobel (Deutschland) + 3:06.1 / 3 50. Johannes Kühn (Deutschland) + 5:08.3 / 9 52. Philipp Horn (Deutschland) + 5:14.6 / 6

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Der Sprint der Damen im Liveticker

Rennen: Spark ist zum zweiten Mal beim Schießen. Sie trifft wieder alles, hat läuferisch aber einen großen Rückstand. Sie liegt derzeit auf dem 44. Platz.

Rennen: Grotian kommt ins Ziel. Das ist der 36. Platz und ein guter Einstand in den Weltcup.

Rennen: Spark räumt alle Scheiben ab und geht zunächst auf den 40. Rang.

Rennen: Jetzt ist auch Lisa Maria Spark erstmals in ein Weltcuprennen gestartet.

Rennen: Selina Grotian kommt an den Schießstand. Sie muss zwei Strafrunden laufen, feiert dennoch ein gelungenes Weltcupdebüt.

Rennen: Selina Grotian räumt in ihrem ersten Liegendschießen alles ab. Das deutsche Supertalent ist derzeit 13. Was für ein Einstand.

Rennen: Janina Hettich-Walz beendet ein starkes Rennen auf dem sechsten Rang. Damit wird sie im morgigen Massenstart dabei sein.

Rennen: Julia Simon geht auf den dritten Rang und gewinnt erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup.

Rennen: Janina Hettich-Walz hat alles getroffen und liegt auf einem starken fünften Platz.

Rennen: Jetzt ist es offiziell. Denise Herrmann-Wick ist die beste Sprinterin der Saison. Wierer kommt als Zehnte ins Ziel.

Rennen: Herrmann-Wick knackt die Zeit und wird hier dieses Rennen aller Voraussicht nach gewinnen. Was für ein sensationeller Abschied!

Rennen: Herrmann-Wick kämpft gegen die Zeit von Öberg. Das wird ein echter Krimi.

Rennen: Julia Simon macht stehend einen Fehler. Das wird trotzdem für den Gesamtweltcup reichen.

Rennen: Wierer ist am Schießstand. Sie trifft zwar alles, liegt aber 53 Sekunden hinter Herrmann-Wick. Die Deutsche wird damit die Sprintwertung gewinnen!

Rennen: Diese Frau ist kalt wie Eis! Sie haut unter diesem Druck alle zehn Scheiben weg und geht in Führung. Sie kann das sogar gewinnen heute!

Rennen: Und jetzt fällt wohl schon die Entscheidung um den Sprintweltcup. Herrmann-Wick kommt gleich zum zweiten Schießen.

Rennen: Der Sieg geht nur über Hanna Öberg, die jetzt auch stehend alles abgeräumt hat und klar in Führung geht.

Rennen: Julia Simon kann heute den Gesamtweltcup gewinnen. Sie trifft alles und hat die große Kugel fast sicher.

Rennen: Roeiseland schießt stehend zwei Fehler, das wars mit dem Podium für die Norwegerin. Kebinger trifft stehend alles und wird heute ein starkes Resultat erzielen.

Rennen: Was macht die direkte Konkurrentin? Dorothea Wierer ist am Schießstand. Sie muss in die Strafrunde, Herrmann-Wick hat jetzt alles in der Hand!

Rennen: Sie kommt ihrem großen Ziel ein großes Stück näher. Das sind fünf Treffer. Sie hatte vor dem letzten Schuss technische Probleme, das hat Zeit gekostet. Sie liegt zunächst auf dem dritten Rang.

Rennen: Hanna Öberg aus Schweden schießt fehlerfrei und geht in Führung. Vanessa Voigt trifft alles, liegt läuferisch aber klar zurück. Und jetzt kommt Herrmann-Wick.

Rennen: Hanna Kebinger ist am Schießstand. Sie muss eine Strafrunde laufen.

Rennen: Roeiseland hat was vor heute. Sie trifft liegend alles und geht an die Spitze.

Rennen: Herrmann-Wick und Wierer sind gestartet, der Kampf um die Sprintwertung ist eröffnet.

Rennen: Elvira Öberg hatte noch theoretische Chancen auf die Disziplinwertung. Mit zwei Strafrunden im ersten Schießen hat sich das Thema für die Schwedin aber erledigt.

Rennen: Die Strecke ist tief, für die höheren Startnummern wird das eine Herausforderung.

Rennen: Auch Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen beendet an diesem Wochenende ihre Karriere. Sie ist jetzt gestartet.

Rennen: Mit Hanna Kebinger geht gleich die erste deutsche Athletin an den Start.

Rennen: Der letzte Sprint der Damen in dieser Saison läuft. Jede Athletin läuft 7,5 Kilometer und muss zweimal schießen.

Vor dem Rennen: Gleich geht es los, Aita Gasparin aus der Schweiz wird das Rennen eröffnen.

Vor dem Rennen: Zudem sind aus deutscher Sicht Hanna Kebinger (13), Vanessa Voigt (17), Janina Hettich-Walz (38) und Anna Weidel (51) am Start.

Vor dem Rennen: Mit Spannung wird auch das Weltcupdebüt von Selina Grotian und Lisa Maria Spark erwartet. Grotian hat die 71, Spark die 99.

Vor dem Rennen: Herrmann-Wick hat die Startnummer 19, Wierer die 22. Fast zeitgleich kämpfen sie hier um die Disziplinwertung.

Vor dem Rennen: Denise Herrmann-Wick kämpft um den Sieg in der Sprintwertung um die kleine Kristallkugel. 14 Punkte liegt sie vor Dorothea Wierer aus Italien.

Vor dem Rennen: Wir sind zurück im Liveticker zum Biathlon heute in Oslo. Gleich steht der Sprint der Damen an, es wird richtig spannend.

Vor dem Rennen: Um 15:00 Uhr geht es dann im Sprint der Damen weiter. Wir sind um 14:45 Uhr zurück im Liveticker zum Biathlon heute in Oslo.

Biathlon: Der Verfolger der Herren im Liveticker

Ziel: Johannes Thingnes Boe lässt auslaufen, winkt ins Publikum und gewinnt dieses Rennen ganz souverän. Fillon Maillet wird Zweiter vor Laegreid und Doll, der ein starkes Rennen gezeigt hat.

Rennen: Nawrath ist 14., Rees 18., Fratzscher 24. und Zobel jetzt 27. Kühn hat katastrophale neun Fehler geschossen und fällt hier weit zurück.

Rennen: Doll zeigt eine starke letzte Serie und geht fehlerfrei auf den vierten Rang.

Rennen: Wer komplettiert das Podium. Laegreid muss eine Runde laufen. Fillon Maillet lässt nichts anbrennen und geht sogar auf den zweiten Platz hier.

Rennen: Johannes Thingnes Boe kommt zum letzten Schießen. Er ist einfach überragend. Fünf Treffer, das Publikum tobt.

Rennen: Boe baut wieder aus, er wird sich gleich den sechsten Sieg in der siebten Verfolgung der Saison holen.

Rennen: Eine halbe Minute fehlt Doll aufs Podium. Er muss beim letzten Schießen alles treffen und Fillon Maillet mindestens einen Fehler schießen.

Rennen: Auch Nawrath muss eine Strafrunde laufen, das wird jetzt ganz schwer mit einem deutschen Podium.

Rennen: So, jetzt geht es wieder ums Podium. Laegreid kommt sauber durch und ist Zweiter. Fillon Maillet trifft auch alles, Doll setzt den letzten daneben.

Rennen: Boe muss eine Strafrunde laufen, die kann er locker verschmerzen.

Rennen: Doll ist dran am Franzosen, Boe kommt gleich schon zum ersten Stehendschießen.

Rennen: Alle anderen Deutschen haben keine Podestchance mehr. Nach einigen Strafrunden liegen sie klar zurück.

Rennen: Nawrath trifft wieder alles und ist Fünfter. Doll ist Vierter, nur wenige Sekunden fehlen aufs Podium.

Rennen: Schauen wir auf den Kampf ums Podium. Doll ist da. Er beginnt mit einer Strafrunde, das bleibt aber die einzige. Laegreid trifft alles und zieht vorbei. Auch Fillon Maillet schnappt sich den Deutschen.

Rennen: Boe ist schon am Schießstand. Er trifft wieder alles, das ist schon eine Vorentscheidung hier.

Rennen: Laegreid ist schon bis auf zehn Sekunden dran an Doll. Es wird gleich spannend beim zweiten Schießen.

Rennen: Boe macht jetzt Ernst, er baut seinen Vorsprung um über zehn Sekunden aus.

Rennen: Nawrath und Kühn sind nur gut 25 Sekunden hinter dem Podium, Doll ist Zweiter. Das sieht doch gut aus hier.

Rennen: Nawrath trifft auch alles und ist schon Fünfter. Kühn und Rees müssen in die Strafrunde. Fratzscher und Zobel treffen alles, Horn muss zwei Strafrunden laufen.

Rennen: Boe haut alles weg und bleibt vorne. Ponsiluoma muss drei Strafrunden laufen und fällt weit zurück. Doll nutzt die Chance, trifft alles und ist Zweiter!

Rennen: Die Sicht ist ideal heute, gleich geht es dann erstmals in diesem Rennen an den Schießstand.

Rennen: Boe zieht das Tempo gleich an und baut seinen Vorsprung aus. Doll liegt jetzt 34 Sekunden hinter dem Norweger, acht sind es auf Ponsiluoma.

Rennen: 2,5 Kilometer werden gelaufen, dann geht es zum ersten Schießen. Boe wird versuchen, das Rennen von vorne weg zu dominieren.

Rennen: Es geht los, der letzte Verfolger der Saison läuft.

Vor dem Rennen: Es kann heute alles planmäßig über die Bühne gehen, in wenigen Minuten startet das Rennen.

Vor dem Rennen: 57 Athleten gehen gleich an den Start, es ist der letzte Verfolger der Saison. Die Disziplinwertung hat Johannes Thingnes Boe längst gewonnen.

Vor dem Rennen: Justus Strelow hat eine Blockierung in der Halswirbelsäule und geht heute nicht an den Start.

Vor dem Rennen: Auch Johannes Kühn und Philipp Nawrath haben mit einer knappen Minute Rückstand auf Boe noch eine gute Ausgangslage.

Vor dem Rennen: Ponsiluoma liegt 24 Sekunden zurück, Doll nur 29. Das wird kein Selbstläufer heute für Boe.

Vor dem Rennen: 12,5 Kilometer werden gleich gelaufen, viermal wird geschossen. Johannes Thingnes Boe eröffnet das Rennen, gefolgt von Martin Ponsiluoma und Benedikt Doll.

Vor dem Rennen: Heute sehen wir zwei Rennen in Oslo. Zunächst laufen die Herren im Verfolger, dann die Damen im Sprint.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Oslo.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Rennen

Im letzten Herren-Sprint der Saison verschaffte sich Benedikt Doll noch einmal eine Top-Ausgangslage für den anstehenden Verfolger. Der deutsche Top-Läufer kam fehlerfrei durch und musste sich nur Martin Ponsiluoma und dem Überflieger Johannes Thingnes Boe geschlagen geben.

Biathlon heute im Liveticker: Gute Ausgangslagen für DSV-Läufer

Mit einem Rückstand von 29 Sekunden auf Boe geht Doll ins letzte Verfolgungsrennen, dazu hat auch Johannes Kühn (+56 Sekunden) eine gute Ausgangslage. Außerdem gehen Philipp Nawrath (+1:06), Roman Rees (+1,25), Philipp Horn (+1:37), David Zobel, Lucas Fratzscher (beide +1:39) und Justus Strelow (+1:56) für das deutsche Team an den Start.

Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Boe geht auch im Verfolger als Top-Favorit ins Rennen. Der Norweger gewann auch den Sprint am Donnerstag, startet 24 Sekunden vor Ponsiluoma und kann sich im Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen nur selbst schlagen. Chancen auf einen Platz unter den ersten Drei haben außerdem Sturla Holm Laegreid (Norwegen), Doll, Quentin Fillon Maillet (Frankreich) und der Lette Andrejs Rastorgujevs.

Biathlon heute im Liveticker: Herrmann-Wick kämpft im Sprint um die Kugel

Im Anschluss an die Herren laufen die Damen ab 15:00 Uhr den Sprint. Ursprünglich für Freitag angesetzt, musste das Rennen witterungsbedingt verschoben werden, der Verfolger entfällt dadurch. Dann will Denise Herrmann-Wick im vorletzten Rennen ihrer Biathlon-Karriere ihr letztes großes Ziel erreichen. Die 34-Jährige kann zum Abschluss ihrer Laufbahn noch einmal die Disziplinwertung im Sprint gewinnen.

In der Saison 2019/20 gewann die Deutsche ihre bislang einzige kleine Kristallkugel, auch damals setzte sie sich in der Sprintwertung durch. Die Vorzeichen für eine Wiederholung des Erfolges stehen gut, die Konkurrenz sitzt Herrmann-Wick aber im Nacken.

Biathlon im Liveticker: Pole-Position für Herrmann-Wick, aber Wierer lauert

Dorothea Wierer liegt nur 14 Punkte hinter der Deutschen. Die Italienerin ist schärfste Konkurrentin im Kampf um die Disziplinwertung und derzeit in sehr guter Verfassung. In Östersund gewann sie jüngst im Massenstart und wird Herrmann-Wick das Leben nicht leicht machen.

Auch Elvira Öberg, Julia Simon, Lisa Theresa Hauser und Linn Persson haben noch theoretische Chancen auf die kleine Kristallkugel, die Rückstände auf Wierer und Herrmann sind aber schon beträchtlich.

Biathlon im Liveticker: Grotian und Spark feiern ihr Debüt

Neben Herrmann-Wick richtet sich der deutsche Fokus auf zwei Debütantinnen im Weltcup. Lisa Maria Spark und Selina Grotian sind erstmals bei der Elite im Einsatz, beide gelten als sehr große Talente.

Zudem nehmen Hanna Kebinger, Janina Hettich-Walz, Anna Weidel und Vanessa Voigt den letzten Damen-Sprint der Saison in Angriff, Sophia Schneider muss aus gesundheitlichen Gründen erneut passen.

Auch Marte Olsbu Roieseland aus Norwegen und die Französin Anais Chevalier-Bouchet werden ihre Karriere beenden, sie gehören neben Herrmann-Wick, Wierer und Lisa Vittozzi zu den Favoritinnen. 7,5 Kilometer werden gelaufen, zweimal wird geschossen. Hier geht es zur Startliste

Der letzte Herren-Verfolger und der finale Damen-Sprint der Saison finden am Samstag in Oslo statt. Die Herren laufen ab 12:45 Uhr, die Damen starten um 15:00 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Oslo sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

