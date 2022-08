Biathlon-Sommer-WM: Packender Zweikampf - Nur Wierer schlägt Herrmann

Letzte Entscheidungen in Ruhpolding

Am letzten Tag der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding hat Denise Herrmann die erste Medaille für die deutschen Damen geholt. Im Sprint lief die Olympiasiegerin auf den zweiten Rang.

Ruhpolding - Die Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding geht in die Schlussphase. Am letzten Wettkampftag in der Chiemgau Arena zeigte Denise Herrmann ein starkes Rennen und holte sich die Silbermedaille. Einzig Dorothea Wierer war schneller als die Deutsche.

Bis zum letzten Schießen war Denise Herrmann bei der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding auf Goldkurs. Dann ging der vierte Schuss daneben, es war Herrmanns einziger Fehler an diesem Tag. Dorothea Wierer aus Italien räumte zeitgleich alles ab und schob sich noch an der Wahl-Ruhpoldingerin vorbei.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Denise Herrmann zufrieden, Wierer zieht davon

Auf der Schlussrunde bestätigte Wierer ihre gute Laufform und brachte mit gut zehn Sekunden Vorsprung ihre zweite Goldmedaille nach Hause. Herrmann lief unter dem tosenden Applaus der gut besuchten Chiemgau Arena ins Ziel, Bronze ging an die Tschechin Marketa Davidova.

„Klar ärgert mich dieser eine Fehler, aber letztlich habe ich Silber geholt und bin sehr happy mit diesem Rennen“, sagte Herrmann nach dem Massenstart über 10 Kilometer, bei dem je viermal geschossen wurde.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Italienische Damen überragen in Ruhpolding

Damit holte die 33-Jährige die erste Medaille für die deutschen Damen. Die italienischen Athletinnen räumten bei drei Rennen alle WM-Titel ab und zeigten sich in Ruhpolding in bestechender Verfassung.

+ Dorothea Wierer (links) holt ihren zweiten WM-Titel in Ruhpolding. Die Italienerin gewinnt vor Denise Herrmann (rechts). © chiemgau24.de

Vanessa Voigt (18.), Juliane Frühwirt (23.), Janina-Hettich-Walz (24.) und Anna Weidel (25.) konnten nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Hier geht es zum kompletten Ergebnis

Um 15:00 starten die Herren im Massenstart, um 17:00 Uhr beenden die Juniorinnen die WM mit ihrem Verfolger.

Bei den Junioren verpassten die deutschen Teilnehmer die Medaillen deutlich. Über 10 Kilometer bei vier Schießeinlagen wurde Fabian Kaskel als Elfter bester DSV-Junior. Zudem nahmen Leonhard Pfund (12.), Benjamin Menz (14.), Albert Engelmann (16.), Hans Koellner (18.) und Linus Kesper (32.) an der Verfolgung teil.

Die tschechischen Junioren feierten wie bereits am Vortag einen Doppelsieg. Tomas Mikyska siegte mit 21 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jonas Marecek, der am Samstag Weltmeister im Sprint geworden war. Bronze ging an den Ukrainer Vitalii Mandzyn.

