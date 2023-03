Biathlon: Selina Grotian und Lisa Spark - DSV-Talente starten erstmals im Weltcup

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Selina Grotian (links) und Lisa Maria Spark starten in Oslo. © IBU

Selina Grotian und Lisa Maria Spark werden beim letzten Biathlon-Weltcup der Saison erstmals bei der Elite zum Einsatz kommen. Die deutschen Talente profitieren dabei von einer Sonderregel.

Oslo - Im letzten Weltcup der Biathlon-Saison 2022/23 wird die deutsche Mannschaft mit insgesamt 16 Athleten an den Start gehen. Darunter sind auch die Talente Selina Grotian und Lisa Maria Spark, die sich erstmals auf der großen Bühne präsentieren werden.

Im Biathlon gibt es zum Saisonfinale eine Ausnahmeregel. Die Mannschaften dürfen die Anzahl ihrer Starter erhöhen und mit je zwei Athleten pro Geschlecht ergänzen, die im zweitklassigen IBU-Cup in der Gesamtwertung unter den besten Zehn liegen.

Biathlon: Nach vier WM-Titeln - Fokus auf Grotian

Bei den Damen werden damit Selina Grotian und Lisa Maria Spark ihr Weltcupdebüt feiern. Das bestätigte DSV-Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling nach den Rennen in Östersund.

Grotian ist sechste der IBU-Cup-Wertung, Spark liegt auf dem neunten Rang. Der Fokus wird in erster Linie auf Grotian liegen. Die 18-Jährige gilt als größtes Talent im deutschen Biathlon und glänzte jüngst bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan. Die Athletin vom SC Mittenwald gewann vier Weltmeistertitel und gehört in ihrer Altersklasse zu den stärksten Läuferinnen.

Lisa Maria Spark vom SC Traunstein blickt ebenfalls auf eine erfolgreiche Saison zurück. Die 22-Jährige wurde im Februar Europameisterin im Einzel und holte in der Mixed-Staffel eine weitere Medaille. Grotian und Spark ergänzen das etablierte Weltcupteam um Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider, Anna Weidel und Janina Hettich-Walz.

Biathlon: Herren-Team wird um etablierte Athleten ergänzt

Bei den Herren wird die Weltcup-Mannschaft um Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath, Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel um zwei Athleten erweitert, die bereits über viel Erfahrung im Weltcup verfügen.

Lucas Fratzscher ist Zweiter der Gesamtwertung im IBU-Cup und kommt ebenso zum Einsatz wie Philipp Horn, der Siebter im Ranking ist. Beide sind in den letzten Jahren bereits in Weltcuprennen angetreten, konnten sich aber nicht in der A-Mannschaft etablieren.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcupfinale in Oslo

Am Donnerstag beginnt mit dem Sprint der Herren der letzte Weltcup der laufenden Biathlon-Saison. In Oslo werden im Sprint, im Verfolger und in den Massenstarts gelaufen.

Quelle: chiemgau24.de

