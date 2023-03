Biathlon: Rennen in Oslo abgesagt, Ersatztermin gefunden

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick und ihre Kolleginnen müssen bis Samstag warten, ehe sie ihren Sprint austragen können. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon sollte am Freitag fortgesetzt werden. Der Sprint der Damen musste wetterbedingt abgesagt werden, die Entscheidung um die kleine Kristallkugel wurde vertagt.

Oslo - Im Biathlon-Weltcup 2022/23 sollte am Freitag der letzte Sprint bei den Damen stattfinden. Zu stark waren am Ende allerdings Schneefall und Nebel, sodass das Rennen auf Samstag verschoben werden musste.

Der Frauen-Sprint beim Weltcup-Finale der Biathletinnen und Biathleten in Oslo ist am Freitag wegen schlechter Sichtverhältnisse kurzfristig abgesagt worden. Wie der Weltverband IBU mitteilte, soll das Rennen nun am Samstag stattfinden, dafür entfällt das für diesen Tag geplante Verfolgungsrennen. Denise Herrmann-Wick kämpft noch um den Sieg im Sprint-Weltcup, der jetzt einen Tag später entschieden wird.

Zunächst war der Sprint-Start am Holmenkollen um 30 Minuten nach hinten verschoben worden, doch die Situation in Norwegens Hauptstadt besserte sich nicht merklich. Die Wettkampfjury entschied sich dazu, das letzte Sprint-Rennen des Winters über 7,5 Kilometer im dichten Nebel gar nicht erst zu starten.

Der Sprint soll am Samstag um 15:00 Uhr nachgeholt werden. Der ursprünglich geplante Verfolger wird ersatzlos gestrichen. Damit sicherte sich die Französin Julia Simon die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung in der Verfolgung.

Vor dem Rennen: Die Situation am Holmenkollen hat sich weiter verschärft, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Das Rennen wurde für heute abgesagt und wird morgen wohl anstelle des Verfolgers stattfinden. Offiziell wurde eine Startzeit allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Vor dem Rennen: Sieben deutsche Läuferinnen gehen heute an den Start. Denise Herrmann-Wick kämpft heute um die Kleine Kristallkugel, sie startet aber ganz spät mit der Startnummer 90. Zuvor sehen wir Lisa Maria Spark (Startnummer 13), Janina Hettich-Walz (43), Vanessa Voigt (51), Hanna Kebinger (63) und Anna Weidel (65), außerdem geht Selina Grotian (92) ins Rennen.

Vor dem Rennen: Um 15:50 Uhr soll es also losgehen. Hoffen wir, dass das Wetter jetzt mitspielt und wir einen fairen Wettkampf sehen.

Vor dem Rennen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Biathlon. Der Sprint der Damen startet nicht, wie geplant, um 15:20 Uhr, sondern wurde aufgrund der Wetterbedingungen um eine halbe Stunde nach hinten gelegt. Neuer Startzeitpunkt: 15:50 Uhr.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Damen-Sprint

Dann will Denise Herrmann-Wick im drittletzten Rennen ihrer Biathlon-Karriere ihr letztes großes Ziel erreichen. Die 34-Jährige kann zum Abschluss ihrer Laufbahn noch einmal die Disziplinwertung im Sprint gewinnen.

Biathlon heute im Liveticker: Herrmann-Wick führt, Wierer ist in Lauerstellung

In der Saison 2019/20 gewann die Deutsche ihre bislang einzige kleine Kristallkugel, auch damals setzte sie sich in der Sprintwertung durch. Die Vorzeichen für eine Wiederholung des Erfolges stehen gut, die Konkurrenz sitzt Herrmann-Wick aber im Nacken.

Dorothea Wierer liegt nur 14 Punkte hinter der Deutschen. Die Italienerin ist schärfste Konkurrentin im Kampf um die Disziplinwertung und derzeit in sehr guter Verfassung. In Östersund gewann sie jüngst im Massenstart und wird Herrmann-Wick das Leben nicht leicht machen.

Biathlon heute im Liveticker: Grotian und Spark feiern ihr Debüt

Auch Elvira Öberg, Julia Simon, Lisa Theresa Hauser und Linn Persson haben noch theoretische Chancen auf die kleine Kristallkugel, die Rückstände auf Wierer und Herrmann sind aber schon beträchtlich.

Neben Herrmann-Wick richtet sich der deutsche Fokus auf zwei Debütantinnen im Weltcup. Lisa Maria Spark und Selina Grotian sind erstmals bei der Elite im Einsatz, beide gelten als sehr große Talente.

Zudem nehmen Hanna Kebinger, Janina Hettich-Walz, Anna Weidel und Vanessa Voigt den letzten Damen-Sprint der Saison in Angriff, Sophia Schneider muss aus gesundheitlichen Gründen erneut passen.

Auch Marte Olsbu Roieseland aus Norwegen und die Französin Anais Chevalier-Bouchet werden ihre Karriere beenden, sie gehören neben Herrmann-Wick, Wierer und Lisa Vittozzi zu den Favoritinnen. 7,5 Kilometer werden gelaufen, zweimal wird geschossen. Hier geht es zur Startliste

Die Ergebnisse des Sprints bilden dann die Basis für den Verfolger am Samstag, den dann auch die Herren laufen. Um 15:20 Uhr startet das Rennen am Freitag, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Oslo sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf/dg