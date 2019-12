Biathlon: Deutsche Damen wollen erstes Podest im Einzel

© picture alliance/Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Biathlon: Denise Herrmann beim Weltcup in Östersund.

© picture alliance/Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Donnerstag mit dem Einzel der Damen in Östersund fortgesetzt. Die deutschen Biathletinnen wollen erstmals aufs Podium.

Östersund - Nach dem guten Start in den ersten Einzelwettbewerb im Weltcup 2019/20 im Biathlon bei den Damen wollen die deutschen Biathletinnen im Einzel von Östersund nachlegen. Das Einzel über 15 Kilometer wird am Donnerstag ab 16:20 Uhr ausgetragen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Franziska Preuß und Denise Herrmann hatten beim ersten Einzelwettbewerb der neuen Saison im Biathlon Grund zur Freude. Beim Sprint von Östersund schrammten die derzeit formstärksten deutschen Biathletinnen beim Sieg der Italienerin Dorothea Wierer nur knapp am Podest vorbei.

Biathlon: Preuß mit starker Form am Schießstand

Preuß blieb fehlerfrei und wurde Vierte, Herrmann schoss einen Fehler und beendete das Rennen auf dem sechsten Platz. Dass es für die beiden Deutschen nicht für einen Platz auf dem Podium reichte, hatte unterschiedliche Gründe.

Bei Preuß stimmte die Form am Schießstand, null Fehler und die zehntschnellste Schießzeit waren der Grundstein für einen starken Auftakt in die Einzelwettkämpfe der Saison 2019/20. Über die 7,5 Kilometer lange Laufstrecke ließ Preuß allerdings 55,4 Sekunden auf die schnellste Zeit der zweitplatzierten Norwegerin Marte Olsbu Roiseland liegen.

Biathlon: Herrmann vergibt das Podest am Schießstand

Beim Einzel am Donnerstag wird über 15 Kilometer gelaufen, was auf den ersten Blick wie ein Nachteil für Preuß wirkt. Allerdings wird jeder Fehler am Schießstand mit einer Strafminute sanktioniert. Das könnte für die sichere und schnelle Schützin ein ausschlaggebender Vorteil sein.

Bei Herrmann, deiner der schnellsten Läuferinnen im Feld, stimmt die Form in der Loipe von Östersund. Die ehemalige Langläuferin war nur 19,2 Sekunden langsamer als Roiseland und lief die viertschnellste Zeit im Feld.

Dass es nicht für das Podest zum Saisonauftakt reichte, hatte seine Gründe am Schießstand. Zwar schoss Herrmann nur einen Fehler, allerdings brauchte sie ungewöhnlich lange, um ihre Treffer zu setzen. Die 81. Zeit am Schießstand kostete der Weltmeisterin ein noch besseres Ergebnis.

Biathlon: Deutsches Quartett mit Rückstand in allen Bereichen

Für die anderen deutschen Damen gibt es in allen bereichen Nachholbedarf. Vanessa Hinz (35. Platz, 31. im Laufen, 2 Fehler), Karolin Horchler (52. Platz, 63. im Laufen, 2 Fehler), Franziska Hildebrand (54. Platz, 60. im Laufen, 2 Fehler) und Anna Weidel (67. Platz, 78. im Laufen, 2 Fehler) hatten mit dem Ausgang des Sprints nichts zu tun und müssen sich deutlich steigern, wenn sie beim Einzel bessere Ergebnisse erzielen wollen.

Als Favoritin ins Rennen geht am Donnerstag Wierer, die im Vorjahr den Gesamtweltcup gewann, die Gesamtwertung der Damen anführt und in allen Segmenten zu den besten Athletinnen des Feldes gehört.

Gelaufen wird über 15 Kilometer, vier Mal geht es für die Damen an den Schießstand. Zunächst wird zwei Mal liegend geschossen, ehe es an den Stehendanschlag geht. Hier erfahren Sie, wo sie alle Rennen in Östersund live im TV, Liveticker und

Bereits am Mittwoch bestritten die Herren ihr Einzel über 20 Kilometer. Es siegte der Franzose Martin Fourcade.

Los geht es um 16:20 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf