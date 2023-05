Biathlon: Österreichisches Traumpaar verkündet Baby-News

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Katharina (links) und David Komatz werden erstmals Eltern. © picture alliance / dpa | Antonio Bat | Hendrik Schmidt

Das österreichische Biathlon-Paar Katharina und David Komatz erwartet Nachwuchs. Die Athleten vermeldeten die frohe Botschaft über die Sozialen Medien.

Hochfilzen - Im Biathlon gibt es Baby-News. Die österreichischen Athleten Katharina und David Komatz werden erstmals Eltern. Bereits während der Saison war Katharina Komatz schwanger, die Geburt liegt nicht in allzu weiter Ferne.

„Es ist fast schon ein bisschen kitschig, denn es ist wie im Film: Erst heiraten, dann Baby kriegen“, sagte Katharina Komatz (32) gegenüber der österreichischen Kronmzenzeitung.

Biathlon: Komatz schon im Januar schwanger - Ärzte geben grünes Licht

Seit Januar weiß sie von der Schwangerschaft, nahm dennoch an Wettbewerben im zweitklassigen IBU-Cup und bei der Europameisterschaft in der Lenzerheide (Schweiz) teil. „Ich habe es natürlich mit den Ärzten abgeklärt und es war kein Problem. Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt und das Baby hat mitgespielt“, ergänzte sie im Gespräch mit der Kronenzeitung.

*Instagram-Beitrag: Katharina Komatz verkündet die frohe Botschaft

Im April 2022 gaben sich David Komatz und Katharina Komatz (ehemals Innerhofer) das Ja-Wort. Sportlich lief die vergangene Saison für die Österreicher unterschiedlich.

Katharina Komatz tat sich sehr schwer. Über viele Jahre war sie fester Bestandteil der Nationalmannschaft, 2014 avancierte sie zur ersten österreichischen Weltcupsiegerin der Geschichte. Im Winter 2022/23 nahm sie zum Saisonstart im finnischen Kontiolahti noch am Weltcup teil, musste fortan aber im IBU-Cup an den Start gehen.

Ihr Ehemann David hingegen feierte bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof den größten Erfolg in seiner Karriere. Gemeinsam mit Lisa Theresa Hauser gewann der 31-Jährige die Silbermedaille in der Single-Mixed-Staffel. Zudem war er über die gesamte Saison fester Bestandteil des österreichischen Teams, im Gesamtweltcup belegte er den 33. Platz.

Während David Komatz bereits mit der Vorbereitung zur neuen Saison begonnen hat, steht für seine Frau Katharina jetzt die anstehende Geburt im Fokus. Ob sie anschließend in den Profisport zurückkehren wird, ließ sie derweil offen.

Quelle: chiemgau24.de

truf