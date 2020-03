Biathlon: Endet die Schieß-Misere im Sprint von Nove Mesto?

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Freitag mit dem Sprint der Herren in Nove Mesto fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Nove Mesto - Für die Herren steht der erste Wettkampf nach der Biathlon-WM in Antholz an. Die deutschen Biathleten wollen in Tschechien zurück in die Erfolgsspur. Den Sprint gibt es am Freitag ab 17:30 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Mit der Bilanz bei der Biathlon-WM in Antholz können die deutschen Herren nicht zufrieden sein. Nicht eine Einzelmedaille gewannen die hochgehandelten deutschen Biathleten. Die Bronzemedaille in der Staffel und die Silbermedaille durch Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel waren zwar ein akzeptables Trostpflaster, dennoch blieben viele enttäuschende Ergebnisse zurück. Biathlon: Überragende Denise Herrmann siegt in Nove Mesto

Dass es in Südtirol nicht mit einer Medaille klappte, lag hauptsächlich an den schwachen Leistungen am Schießstand. Die deutschen Herren leisteten sich konsequent zu viele Fehler und verbauten sich so jede Chance auf Edelmetall. Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Richtungsweisende Rennen in Nove Mesto

Dabei waren die DSV-Athleten mit viel Selbstvertrauen angereist, im Laufe des Weltcups 2019/20 feierten sie zahlreiche Podestplätze und Top-Ten-Platzierungen. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Nove Mesto 2020

Daher bleibt im Team von Bundestrainer Mark Kirchner die Hoffnung, dass es der anspruchsvolle Schießstand in Antholz war, der den Herren so große Probleme bereitete und dass beim Weltcup in Nove Mesto die Formkurve wieder deutlich nach oben zeigt. Biathlon: Weltcup in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon: Schempp gibt Weltcup-Comeback

Bei den Wettkämpfen in Tschechien, die ohne Zuschauer stattfinden, sind die WM-Starter Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath mit dabei, zudem darf sich Simon Schempp erstmals seit Januar im Weltcup beweisen.

Favoriten auf den Sieg im Sprint, der über zehn Kilometer gelaufen wird und zwei Schießeinlagen beinhaltet, sind aber andere. Ob Gesamtweltcup-Führender Martin Fourcade, seine Landsleute Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin, die Norweger Johannes Thingnes Boe und Tarjei Boe oder Weltmeister Alexander Loginow. Die Liste der Sieg-Anwärter ist lang. Die Startliste zum Sprint der Herren

Los geht es am Freitag um 17:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

