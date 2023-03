Biathlon: Nächste Mixed-Pleite - Saison endet ohne Podium

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Hanna Kebinger und ihr Partner Roman Rees enttäuschten in der Single-Mixed-Staffel. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Sonntag fortgesetzt. In Nove Mesto standen die letzten Mixed-Wettbewerbe an. Deutschland verpasste wieder das Podium.

Nove Mesto - Der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto endete am Sonntag mit zwei Rennen. Die deutsche Mixed-Staffel wurde Vierter, in der abschließenden Single-Mixed-Staffel blieb das erhoffte Podest erneut aus.

Hanna Kebinger und Roman Rees haben in der letzten Single-Mixed-Staffel der Biathlon-Saison das angestrebte Podest verpasst. Am Sonntag lief das deutsche Doppel auf den enttäuschenden siebten Platz.

Biathlon: Kein Mixed-Podium in sechs Rennen

Damit endet die Mixed-Saison für die deutschen Biathleten ohne Podest. In sechs Rennen schafften es die deutschen Damen und Herren nicht ein Mal aufs Treppchen. Das ist eine ernüchternde Bilanz. Am Sonntag leisteten sich Kebinger und Rees zu viele Fehler am Schießstand und hatten über 20 Sekunden Rückstand auf die Top-3.

Den Sieg in Nove Mesto sicherte sich das favorisierte Duo aus Norwegen. Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Sjaastad Christiansen setzten sich nach 13,5 Kilometern und acht Schießeinlagen vor der Schweiz und Lettland durch.

Biathlon: Der Endstand in der Single-Mixed-Staffel

1. Norwegen 36:40.5 / 0 Strafrunden / 7 Nachlader 2. Schweiz + 17.6 / 0 / 10 3. Lettland + 29.5 / 0 / 9 7. Deutschland + 53.1 / 1 / 10

Das gesamte Ergebnis

Damit endet der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto. Am Donnerstag geht es mit der vorletzten Station weiter, dann wird im schwedischen Östersund gelaufen.

Biathlon: DSV-Staffel verpasst Podest - Franzosen siegen souverän

Auch im dritten Anlauf hat die deutsche Mixed-Formation das Podest verpasst. In der dritten und letzten Mixed-Staffel der Saison kamen Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Philipp Nawrath und Benedikt Doll am Sonntag in Nove Mesto auf den vierten Platz.

Den Sieg sicherte sich das Quartett aus Frankreich. Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot und Fabien Claude siegten vor Schweden und Norwegen.

Biathlon: Boe-Brüder sorgen für Unruhe, Herrmann-Wick verzichtet

Die norwegische Mannschaft hatte im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Johannes Thingnes Boe und sein Bruder Tarjei hatten nach dem Doppelsieg im Verfolgungsrennen am Samstag positive Corona-Testergebnisse öffentlich gemacht und waren nicht an den Start gegangen.

Bei der deutschen Mannschaft verzichtete Denise Herrmann-Wick auf einen Einsatz. Bis zum letzten Schießen war das Podest möglich, es sollte aber wieder einmal nicht sein.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Nove Mesto

Startläuferin Hettich-Walz begann liegend und stehend mit je einem Nachlader und hielt die deutsche Mannschaft damit in der Spitzengruppe. Voigt übernahm, schoss drei Fehler, blieb aber im Spitzenfeld dabei.

Die Bedingungen am Schießstand waren wieder schwierig, viele Patronen gingen daneben. So auch bei Nawrath, der beim Stehendanschlag in die Strafrunde musste und so den Anschluss verlor. Schlussläufer Doll brachte sein Team wieder in Kontakt zum Podium, drei Fehler im letzten Anschlag machten das mögliche Podest aber zunichte.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Frankreich 1:06:32,3 Stunden / 0 Strafrunden / 7 Nachlader 2. Schweden +33,6 / 0 / 18 3. Norwegen +38,3 / 0 / 16 4. Deutschland +1:07,7 / 1 / 13

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Die Single-Mixed-Staffel im Liveticker

Ziel: Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Sjaastad Christiansen gewinnen für Norwegen vor der Schweiz und Lettland. Deutschland wird nur Siebter.

Rennen: Die Tür zum Podest war weit offen, aber dann schießt Rees die Strafrunde. Damit endet die Saison ohne Mixed-Podium für Deutschland.

Rennen: So, jetzt wird dieses Rennen entschieden. Roeiseland und Christiansen gewinnen für Norwegen, Christiansen räumt alles ab. Die Schweiz schiebt sich auf den zweiten Platz. Schweden und Österreich wackeln, aber Rees macht vier Fehler und geht in die Strafrunde.

Rennen: Eine kurze Runde folgt, dann kommt das letzte Schießen. Danach geht es auf die Schlussrunde. Das Podest ist noch drin für Deutschland.

Rennen: Norwegen geht an die Spitze. Österreich schiebt sich an Schweden vorbei. Rees trifft alles und bleibt dabei. Hier geht noch was.

Rennen: Es geht zum vorletzten Schießen. Rees muss jetzt alles treffen. Nur so bleibt die Chance aufs Treppchen bestehen.

Rennen: Die Damen sind durch, jetzt gehen die Herren ein letztes Mal hier an den Start. Holt Rees doch noch das Podium?

Rennen: Die Damen sind ein letztes Mal am Schießstand. Schweden bleibt vorne, Norwegen ist aber dran. Was macht Kebinger? Sie räumt alles ab und lässt das Fenster offen.

Rennen: Zahlreiche Favoriten liegen vor Kebinger und Rees. Es sieht alles so aus, als bliebe Deutschland auch im sechsten Mixed-Rennen der Saison ohne Podium.

Rennen: Jetzt wird es ganz schwer mit dem Podium. 51.3 Sekunden liegt das deutsche Duo zurück. Das ist hier schon eine Menge.

Rennen: Schweden bleibt vorne, auch Kanada ist dabei. Norwegen geht mit, Deutschland hat wieder Probleme. Das sind zwei Nachlader für Kebinger.

Rennen: Topfavorit Norwegen ist nur Fünfter, das zeigt die Dynamik in diesem Wettbewerb. Gleich sind wir beim Liegendschießen.

Rennen: Die Damen übernehmen, Kebinger hat jetzt doch schon einen deutlichen Rückstand. Es darf nicht mehr viel passieren, wenn es hier noch aufs Podium gehen soll.

Rennen: Es werden viele Fehler geschossen. Rees haut drei Patronen daneben, die Nachlader sitzen aber. Deutschland verliert etwas an Boden.

Rennen: Die Herren kommen gleich zum Stehendschießen, dann wird direkt auf die Damen gewechselt.

Rennen: Christiansen hat Probleme, bleibt dennoch vorne. Rees schießt schnell und trifft alles. Deutschland ist voll dabei.

Rennen: Für Norwegen ist Vetle Sjaastad Christiansen im Rennen. Der Topfavorit führt, wir sind gleich beim Liegendschießen.

Rennen: Jetzt sind die Herren im Rennen. Roman Rees liegt nur gut zehn Sekunden hinter dem Podium. Hier ist noch alles offen.

Rennen: Schauen wir aufs Stehendschießen. Kebinger trifft alles und ist wieder voll dabei. Norwegen geht an die Spitze.

Rennen: Es geht jetzt gleich schon zum Stehendschießen. Danach wird auf die Herren gewechselt. Kebinger liegt 18 Sekunden hinter der Spitze.

Rennen: Das ist alles andere als ein idealer Start. Aber es kann sich hier schnell drehen.

Rennen: Und schon sind wir beim ersten Schießen. Kebinger muss zweimal nachladen und fällt etwas zurück.

Rennen: Am Schießstand gibt es drei Nachlader. Die Strafrunde ist nur 75 Meter lang.

Rennen: Kebinger geht gleich in die Spitzengruppe. Das Tempo ist hoch. Die Runden in der Single-Mixed-Staffel sind sehr kurz.

Rennen: Die Damen beginnen und wechseln dann auf die Herren.

Rennen: 1,5 Kilometer werden gelaufen, dann geht es zum ersten Schießen. Weitere 1,5 Kilometer folgen, dann wird stehend geschossen. Und dann folgt direkt der Wechsel.

Rennen: Es geht los, 19 Nationen sind am Start. Wir dürfen uns auf ein dynamisches Rennen freuen.

Vor dem Rennen: 13,5 Kilometer werden gleich insgesamt gelaufen. Jede Runde ist 1,5 Kilometer lang. Achtmal wird geschossen.

Vor dem Rennen: Viele Nationen schicken aber nicht die Bestformation ins Rennen. Das bietet gute Optionen für Kebinger und Rees, die in den Einzelrennen einen guten Eindruck hinterlassen haben.

Vor dem Rennen: Topfavorit auf den Sieg ist Norwegen. Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Sjaastad Christiansen sind auf dem Papier das mit Abstand stärkste Duo hier.

Vor dem Rennen: Es wäre aus deutscher Sicht auch an der Zeit. In fünf Mixed-Rennen der laufenden Saison gab es noch nicht ein Podium für das deutsche Team. Heute ist die letzte Gelegenheit.

Vor dem Rennen: Hanna Kebinger und Roman Rees treten für Deutschland an und haben gute Optionen aufs Podest.

Vor dem Rennen: Das letzte Rennen in Nove Mesto steht gleich auf dem Programm, gelaufen wird in der Single-Mixed-Staffel.

Vor dem Rennen: Um 15:15 Uhr geht es mit der Single-Mixed-Staffel weiter. Wir sind um 14:45 Uhr im Liveticker zurück.

Biathlon: Die Mixed-Staffel im Liveticker

Fazit: Am Ende waren die Strafrunde von Philipp Nawrath, sowie die Nachlader von Benedikt Doll zu viel, um das erste Podest bei einer Mixed-Staffel in der laufenden Saison in Angriff zu nehmen. Deutschland erreichte den vierten Platz hinter Norwegen und Schweden.

Frankreich holte sich souverän den Sieg, nachdem Fabien Claude eine perfekte Leistung abrief und in beiden Schießen fehlerfrei blieb. Beinahe hätte es eine Überraschung auf dem Podest gegeben, lange liefen die Ukrainer vorne mit. Im letzten Stehendschießen musste Dudchenko allerdings in die Strafrunde und eine Top-Platzierung war dahin,

Rennen: Die Läufer sind im Ziel, wie zu erwarten änderte sich an der Spitze nichts mehr. Fabien Claude und die Franzosen feiern den Sieg, Benedikt Doll ist Vierter.

Rennen: Die Läufer sind auf der Schlussrunde, das Rennen ist entschieden. Frankreich gewinnt vor Schweden und Norwegen, Deutschland schafft es erneut nicht aufs Podest einer Mixed-Staffel.

Rennen: Nein, das darf nicht wahr sein. Doll muss dreimal nachladen, damit hat er keine Chance mehr aufs Podium, Stroemsheim ist weg. Immerhin kann er die Strafrunde verhindern, Deutschland wird Vierter werden.

Rennen: Das letzte Schießen steht an, jetzt wird sich hier einiges entscheiden. Claude bleibt fehlerfrei und läuft dem Sieg entgegen! Samuelsson muss zweimal nachladen, Frankreich ist weg. Dudchenko muss jetzt in die Strafrunde, die Ukraine fällt zurück.

Rennen: An der Spitze ist es ebenfalls spannend. Samuelsson holt auf der Strecke auf und ist nur noch elf Sekunden hinter Claude. Dudchenko verliert etwas, ist aber weiterhin Dritter. Benedikt Doll hat jetzt Stroemsheim geschnappt und ist vorbei am Norweger. 12 Sekunden fehlen auf Platz drei.

Rennen: Doll bleibt dran! Der deutsche Schlussläufer trifft alle fünf Scheiben und hat weiterhin alle Chancen. Fünf Sekunden Rückstand hat er auf Stroemsheim.

Rennen: Zum vorletzten Mal kommen die Athleten an den Schießstand. Wow, Fabien Claude räumt alles ab und geht als Erster weg. Samuelsson muss zweimal nachladen, so auch Stroemsheim. Dudchenko kommt fehlerfrei durch, die Ukraine ist weiter voll dabei.

Rennen: Noch ist hier nichts gelaufen, Deutschland hat immer noch Chancen aufs Podest. Aktuell liegt Doll 25 Sekunden hinter Platz drei, jetzt muss am Schießstand alles klappen.

Rennen: Zum letzten Mal wird gewechselt, Benedikt Doll übernimmt auf Platz fünf, der Rückstand beträgt 46 Sekunden. Frankreich liegt in Führung, hier läuft jetzt Fabien Claude. Außerdem sind jetzt Anton Dudchenko (Ukraine), Sebastian Samuelsson (Schweden) und Endre Stroemsheim (Norwegen) auf der Strecke.

Rennen: Nawrath kommt gemeinsam mit Dale in seine Schlussrunde, dem Norweger kann er aber nicht folgen.

Rennen: Strafrunde für Nawrath! Das ist der Worst Case in der Staffel, damit sind die Hoffnungen auf einen Podestplatz wohl dahin.

Rennen: Stehendschießen ist angesagt. Starker Auftritt von Perrot, der fehlerfrei durchkommt und sich jetzt ein wenig absetzt! Der Wind nimmt jetzt zu, es wird schwerer. Dale muss dreimal nachladen, verhindert die Strafrunde. Pryma muss einmal nachladen und ist jetzt Zweiter, Ponsiluoma ist mit drei Nachladern Dritter.

Rennen: Die Ukrainer profitieren weiterhin davon, dass sich die Top-Nationen nicht absetzen können. Pryma ist Dritter, bahnt sich hier eine kleine Überraschung an?

Rennen: Aber Nawrath kann die Patzer nicht wirklich nutzen, er muss zweimal nachladen. Zeit gut gemacht hat er, da wäre aber noch deutlich mehr drin gewesen.

Rennen: Dale, Perrot und Ponsiluoma kommen fast zeitgleich an den Schießstand. Der Franzose geht als erstes Weg, genau wie Dale muss er dreimal nachladen. Ponsiluoma kann die Strafrunde ebenfalls gerade so verhindern.

Rennen: Nawrath drückt aufs Gas, zehn Sekunden hat er schon gut gemacht. Das muss er am Schießstand bestätigen, dann geht hier vielleicht noch einmal was in Richtung Podium.

Rennen: Zweiter Wechsel, jetzt greifen die Herren ins Geschehen ein. Philipp Nawrath übernimmt auf Platz sechs liegend, 35 Sekunden beträgt der Rückstand. Norwegen führt, hier läuft nun Johannes Dale. Für Schweden ist Martin Ponsiluoma auf der Strecke, bei Frankreich Eric Perrot. Dritter sind nach wie vor die Ukrainer, hier läuft nun Artem Pryma.

Rennen: Voigt kann die Patzer der Konkurrenz leider nicht nutzen, sie muss zweimal nachladen. Schade, sie hätte jetzt eine super Ausgangslage für die beiden Herren schaffen können.

Rennen: Die Läuferinnen sind am Schießstand angekommen. Tandrevold muss dreimal nachladen, sie kann die Strafrunde gerade so verhindern. Lampic verausgabte sich auf der Strecke wohl zu sehr, sie trifft in acht Schüssen nicht eine einzige Scheibe und muss fünf Strafrunden laufen!

Rennen: Die Slowenin Anamarija Lampic drückt hier aufs Tempo und setzt sich auf Platz zwei. Knapp zehn Sekunden liegt sie hinter Tandrevold. Voigt ist bei der Zwischenzeit Dritte mit circa 15 Sekunden Rückstand, sie wechselt sich aber ständig mit Häcki-Groß ab.

Rennen: Es geht an den Schießstand, hier präsentierte sich Voigt zuletzt in herausragender Form. Schauen wir zuerst auf Colombo. Dreimal muss sie nachladen, verhindert aber die Strafrunde. Tandrevold kommt mit einem Nachlader durch, so auch Lena Häcki-Groß. Was macht Voigt? Einmal muss sie nachladen, als Dritte geht sie vom Schießstand weg. Hier hat sie jetzt viel Zeit gut gemacht.

Rennen: Die Konkurrenz ist jetzt natürlich riesig für Vanessa Voigt, auf der Strecke verliert sie auch ein wenig Zeit. 26,5 Sekunden beträgt der Rückstand auf die Führende.

Rennen: Denkbar ungünstiger Start für Samuela Comola! In Führung liegend stürzt die Italienerin und muss Caroline Colombo passieren lassen. Der Vorsprung, den Lisa Vittozzi herausgeholt hat, ist dahin.

Rennen: Zum ersten Mal wird gewechselt, Hettich-Walz übergibt an Vanessa Voigt. Deutschland ist aktuell auf Platz vier, der Rückstand zum Podium beträgt knapp zehn Sekunden. Außerdem jetzt auf der Strecke: Caroline Colombo (Frankreich), Samuela Comola (Italien), Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) und Hanna Öberg (Schweden).

Rennen: Die Bedingungen sind nicht optimal heute. Der Schnee ist sehr weich, dazu kommt jetzt auch noch Wind. Schauen wir mal, inwiefern sich das noch im Rennverlauf bemerkbar macht.

Rennen: Der Wind nimmt pünktlich zum zweiten Schießen zu, Vittozzi zeigt sich davon unbeeindruckt, sie feuert die fünf Schüsse schnell ab, trifft alles und setzt sich ein wenig ab. Hettich-Walz muss wieder einmal nachladen, sie holt aber auf die Top 3 auf. Elisa Gasparin muss zweimal nachladen, Lou Jeanmonnot kommt ohne Fehler durch.

Rennen: Die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten musste einmal nachladen, aktuell ist sie Siebte. Anna Magnusson für Schweden ist Vierte, vor der Österreicherin Anna Gandler. Hettich-Walz ist weiterhin Neunte.

Rennen: Das erste Schießen steht an. Frankreich, Italien, Schweden und die Schweiz kommen ohne Fehler durch, Hettich-Walz muss einmal nachladen. Der sitzt dann aber, viel verloren hat sie nicht.

Rennen: 1,6 Kilometer sind gelaufen, Lisa Vittozzi führt das Feld an. Janina Hettich-Walz liegt aktuell auf Platz sieben, viel Aussagekraft hat das aber natürlich noch nicht.

Rennen: Die Mixed-Staffel ist gestartet! Für das deutsche Team ist Janina Hettich-Walz im Rennen.

Vor dem Rennen: In ein paar Minuten geht sie also los, die letzte Mixed-Staffel der Saison. Aufs Podest schafften es die Deutschen in dieser Disziplin bislang noch nicht, das soll sich heute ändern.

Vor dem Rennen: Da einige Top-Teams nicht ihre beste Athleten aufgestellt haben, gibt es gleich mehrere Favoriten auf den Sieg. Neben Deutschland werden auch Norwegen, Frankreich oder auch Italien vorne mitfahren wollen.

Vor dem Rennen: Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Philipp Nawrath und Benedikt Doll gehen für das deutsche Team an den Start. In Abwesenheit von Top-Stars wie Johannes Thingnes Boe oder Quentin Fillon Maillet könnten die DSV-Athleten heute auf das Podest laufen.

Vor dem Rennen: Die letzte Mixed-Staffel der Saison steht gleich an. 22 Nationen sind dabei, darunter auch die deutsche Mannschaft.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Nove Mesto.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Mixed-Staffeln

Vier Mixed-Wettbewerbe gab es in der laufenden Biathlon-Saison, die deutsche Mannschaft steht noch ohne Podest da. In Nove Mesto, wo die letzten Mixed-Staffeln der Saison gelaufen werden, soll die Negativserie enden. Auch wenn die Voraussetzungen dafür schwierig sind.

Biathlon heute im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft in der Mixed-Staffel

Denise Herrmann-Wick verzichtet auf einen Start im Rennen über 4x6 Kilometer, das verringert die Chancen der deutschen Mannschaft deutlich. Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Philipp Nawrath und Benedikt Doll nehmen das Rennen in Angriff.

Aber auch bei den anderen Nationen sind nicht die stärksten Athleten aufgestellt. Bei Norwegen fehlen die Boe-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei. Auch Frankreich hat nicht die besten Läufer dabei, so könnte Deutschland eine Überraschung gelingen. Hier geht es zur Startliste

Biathlon heute im Liveticker: Kebinger und Rees mit guten Chancen

Die Aussichten in der Single-Mixed-Staffel sind da deutlich besser. Hanna Kebinger, die am Samstag ihr bestes Weltcupresultat erzielte, geht mit Roman Rees an den Start, der im Sprint am Donnerstag überzeugte.

An Marte Olsbu Roeiseland, die zwei Rennen in Nove Mesto gewann, und ihrem Partner Vetle Sjaastad Christiansen führt aber kein Weg vorbei, wenn es um den Topfavoriten für den Sieg geht. In der Single-Mixed gibt es zahlreiche Anwärter aufs Podest. Hier geht es zur Startliste

Um 11:30 Uhr beginnt ein langer Biathlon-Tag in Nove Mesto, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf